Награды для лучших сотрудников Томского филиала Сибирской Сервисной Компании ко Дню нефтяника

14 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Коллектив Сибирской Сервисной Компании отметил профессиональный праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности. Ежегодно эту дату отмечают все, чья профессиональная деятельность связана с разведкой, добычей и переработкой нефти и газа.

В этом году 21 сотрудник Томского филиала АО «ССК» был награждён министерскими, областными и корпоративными знаками почета.

Достижения и опыт

Более двух десятилетий АО «Сибирская Сервисная Компания» предоставляет широкий спектр услуг крупнейшим недропользователям страны, гарантируя качественное выполнение нефтегазовых работ любой сложности. При этом компания строго соблюдает нормы охраны труда, промышленной и экологической безопасности.

Евгений Телков поздравляет сотрудников Томского филиала АО «ССК» Фото: Серафима Кузина

– Все мы знаем, как нелегко дается добыча «чёрного золота» и «голубого топлива», чего стоят вожделенные тонны, кубометры, рекорды и красивые цифры отчётности. Поэтому неудивительно, что День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности так широко празднуется по всей стране. Это праздник тех, кто создаёт фундамент нашей энергетики, на ком, без преувеличения, держится экономический суверенитет государства, – отметил директор Томского филиала АО «ССК» Евгений Телков. – Перед нами часто стоят очень сложные задачи, и только совместными усилиями и командной работой можно достичь результатов. В нашем филиале работают настоящие профессионалы, ответственные, опытные, надежные. Уверен, нам по плечу любые сложности, и всё у нас получится!

Профессиональный праздник – хороший повод, чтобы поделиться достижениями, напомнить о важности сложной работы и отметить лучших. Высокую награду вручили ведущему геологу Томского филиала АО «ССК» Андрею Николаевичу Карапузову. Он получил Почётную грамоту Министерства энергетики Российской Федерации.

– Занимаюсь поиском и разведкой нефтяных и газовых месторождений более 30 лет. Мои родители геофизики. Я родился в Колпашево, городе, который тесно связан с геолого-разведочной отраслью. Поэтому и выбор профессии для меня был логичен. В Сибирской Сервисной Компании работаю больше 21 года, всё это время предприятие стабильно развивается. Особенно хочу отметить дружный коллектив всего нашего филиала и геологической службы. Это всегда поддержка и сплочённость, – рассказал Андрей Николаевич. – Награду получить мне, конечно, приятно. Только, кажется, я не совершал никаких подвигов. Я просто работал.

Андрей Николаевич с наградой Фото: Серафима Кузина

Значимую корпоративную награду – знак заслуженного работника Сибирской Сервисной Компании – вручили Ирине Васильевне Мизевой, начальнику отдела материально-технического обеспечения Томского филиала.

Ирина Мизева принимает награду Фото: Серафима Кузина

– Вся моя трудовая деятельность связана с нашей компанией, более 20 лет я работаю в должности руководителя отдела. Задача проста и одновременно сложна: организовать и оперативно поставить, причём, с минимальными затратами, всё необходимое для производства, от гайки до буровой установки. За годы трудовой деятельности происходило разное: мы вместе переживали взлёты и падения, трудные времена становления филиала, сложности в стране и мире, но всё преодолели. Каждый день был интересен и необычен, в памяти остаётся только хорошее, – поделилась Ирина Васильевна. – Я горжусь тем, что мой скромный вклад в общее трудное дело компании столь высоко оценен руководством. Благодарна коллегам, которые работают со мной в отделе. Это моя семья, моя родня. Мы вместе, и нам всё по плечу!

Доверие партнеров

Поздравление коллег Фото: Серафима Кузина

Согласно исследованию независимого агентства «ТЭК-Рейтиг» АО «ССК» уже третий год подряд получает максимально высокие оценки от своих партнеров – нефтегазовых компаний в группе «Эксплуатационное и разведочное бурение». Кроме того, компания возглавила список победителей ежегодной премии «Лучший работодатель среди буровых компаний-2023» Первого Бурового Портала. АО «ССК» стало лучшим и получило дипломы первой степени в номинациях «Поддержка трудовых династий» и «Условия труда и репутация».

В связи с профессиональным праздником отметили коллектив Томского филиала АО «ССК» и заказчики. За высокий профессионализм, добросовестный и плодотворный труд Благодарности от ООО «Газпромнефть-ГЕО» получили пять работников: мастера, бурильщики и помощник бурильщика. Благодарственные письма от НВФ ПАО НК «РуссНефть» были вручены руководителям проекта, машинисту мобильной буровой установки, бурильщикам и директору Томского филиала.

Сергей Владимирович получает заслуженную награду Фото: Серафима Кузина

– В компанию пришёл в 2017 году бурильщиком шестого разряда, доработал до мастера. Хочу отметить, что полевые и офисные работники Томского филиала умеют взаимодействовать как одна дружная семья. Всегда дадут напутствие, совет, план мероприятий. Ты не остаёшься брошенный, всегда подстрахуют. Наш филиал никогда в стороне не стоит, все друг за друга горой стоят, и директора, и заместители, – рассказывает Сергей Владимирович, мастер буровой. – Работать здесь престижно. Буровики же между собой общаются, ССК в нашей среде известная компания, входит в пятерку лидирующих. Это и статус, и достаток, и всегда при работе.

Сотрудники – главный капитал

– Я работаю начальником отдела по работе с имуществом двенадцатый год. В моё ведомство входит весь имущественный комплекс Томского филиала. Это буровые установки, оборудование, инструмент, а также офисная мебель и оргтехника. Мы следим за их перемещением, закупками, наличием. Задачи всегда меняются, мы всё время развиваемся. Скучно не бывает, – рассказала о своей работе Анна Владимировна. – Награждение, конечно, приятно. Когда видишь, что отмечают твои заслуги, понимаешь, что то, что ты делаешь, вкладываешь старания, знания, умения – это не зря, это со стороны видно и оценивается.

Анна Владимировна и Андрей Кошелев Фото: Серафима Кузина

– В обязанности планово-экономического отдела входят анализ и контроль, бюджетирование, планирование затрат Томского филиала АО «ССК». У нас всегда, каждый месяц, каждый день что-то новое – задачи, ситуации, подходы, способы решения, – рассказала ведущий экономист сектора контроля и анализа Томского филиала АО «ССК» Ксения Яковлевна. – Коллектив очень нравится, мой отдел. Мы плотно взаимодействуем с сервисами – это, своего рода, надстройки над «полевиками». Всему этому сложному взаимодействию меня обучили с нуля – мне очень повезло с коллективом в этом плане.

Ксения Яковлевна и Евгений Телков Фото: Серафима Кузина

– У меня отец проработал в бурении 32 года. Я и старший брат по его стопам пошли. Я работал в разных регионах страны, бывал в Коми и на Мессояхе. Зимой, на северах, когда метели с ног сбивают, не видно бывает ничего, вот это тяжело, – поделился бурильщик скважин на нефть и газ Томского филиала Александр Александрович. – В ССК стабильная зарплата, без задержек. Приятно, когда руководство выделяет, грамоты даёт, премию. Это даёт дополнительную мотивацию работать.

Александр Александрович с наградой Фото: Серафима Кузина

АО «ССК» является членом Международной ассоциации буровых подрядчиков. Доля ССК на российском рынке по оценкам разных лет составляет 5-8%, темпы роста эффективности превышают среднерыночные показатели. Ежегодный объём бурения составляет 1,6 млн метров. 85% пробуренных скважин – горизонтальные, сложность проектов постоянно растёт. Предприятие развивается, оперативно реагирует на все вызовы времени и уверенно смотрит в будущее.

Сибирская Сервисная Компания

АО «Сибирская Сервисная Компания»

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Фото: Серафима Кузина

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