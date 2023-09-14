Безопасность — прежде всего! В Томске выбрали лучшего в Сибири специалиста по охране труда

14 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В прошлую среду, 6 сентября, в Томске завершился межрегиональный конкурс «Лучший специалист по охране труда Сибири». За победу в нем боролись 16 представителей этой важнейшей профессии из девяти регионов Сибирского федерального округа. Специалистов ждали испытания, в ходе которых они и показали свои навыки и компетентность.

Как проходил конкурс и кто одержал в нём победу — рассказываем в нашем материале.

Пять кругов производственной безопасности

На одном из этапов конкурса Фото: Серафима Кузина

На межрегиональный конкурс в Томск собрались лучшие представители профессии в Сибири. Предварительно каждый из них отлично показал себя в региональных этапах. Именно так они заслужили путевку на финал.

В Томске организаторы подготовили для участников пять заданий. Выполнять их предстояло на территории Корпоративного института ООО «Газпром трансгаз Томск». Борьба шла в двух категориях: среди специалистов по охране труда в производственной и непроизводственной сферах.

Проверка оборудования для работы на высоте Фото: Серафима Кузина

Одно из испытаний было посвящено обеспечению безопасных условий труда при работе на высоте. На первом этапе участникам предстояло пройти тестирование на знание соответствующих правил, а затем провести осмотр и выбраковку представленных средств индивидуальной защиты. В конце этапа специалистам предстояло подобрать необходимые средства для организации безопасного подъема и спуска работника.

— Есть правила по охране труда при работе на высоте и там прописано одно из требований — использование средств индивидуальной защиты. Они должны отвечать четырем параметрам. Первое — наличие документов от производителя. Это может быть инструкция или паспорт. Второе — наличие сертификата, который подтверждает предъявляемые требования к данному средству защиты. Третье — маркировка, запрещается выдавать средства индивидуальной защиты без нее. Четвертое — срок годности. Это основные требования, которые предъявляются. Есть еще нюанс: вроде бы все документы есть. Но на некоторых средствах есть индикаторы срыва. Тебе нужно проверить, участвовало ли это средство в срывах, если да, то его использовать больше нельзя, — уточнил главный эксперт — Вадим Валеулин.

Специалист по безопасности условий труда должен быть универсалом, уверен Вадим Валеулин — всегда можно перейти из непроизводственной сферы в производственную. Фото: Серафима Кузина

Второе задание включало расследование несчастного случая. Участникам предоставляли видео происшествия. Посмотрев его, конкурсанты заполняли соответствующий акт по расследованию несчастного случая.

Третье задание было посвящено обеспечению контроля за состоянием условий и охраны труда на производственном участке. На первом его этапе необходимо было найти все возможные нарушения требований охраны труда. На втором — проверить инструкцию по охране труда по профессии на соблюдение требований и норм по охране труда.

«Дворник» готовится примерять спецодежду Фото: Серафима Кузина

На четвертом задании конкурсантам предстояло обеспечить работника средствами индивидуальной защиты. Им выдавалась ситуационная задача с указанием профессии, должностных обязанностей и профессиональных рисков. Конкурсанты подбирали средства индивидуально защиты и обосновывали свой выбор перед экспертами.

После участникам предоставлялся образец средства индивидуальной защиты и сертификаты качества. Необходимо было подобрать правильный сертификат и проверить действующий ли он.

Одни из экспертов конкурса — генеральный директор компании ООО «Восток-сервис-Томск» Вячеслав Терентьев Фото: Серафима Кузина

— Межрегиональный конкурс показал, что в Сибири у нас собрались лучшие из лучших специалисты по охране труда. Мы можем быть спокойны, что у нас на местах находятся компетентные люди, которые радеют за свою профессию, они действительно хотят что-то поменять в культуре безопасного труда, уменьшить травматизм на рабочих местах, чтобы сотрудники приходили и чувствовали себя в безопасности, несмотря на всю тревожность нашего современного мира, — отметил один из экспертов, генеральный директор ООО «Восток-сервис-Томск» Вячеслав Терентьев. — Меня удивило, что специалисты непроизводственной сферы иногда были сообразительнее и быстро принимали решения. Были небольшие огрехи — когда не учитывали погодный фактор и забывали, что дворника надо обеспечивать плащом и резиновыми сапогами. Но это могло сказаться волнение.

Реанимация «пострадавшего» в ситуационном центре Фото: Серафима Кузина

Одно из самых зрелищных заданий ждало участников конкурса в симуляционном центре. Здесь имитировался несчастный случай на производстве, а конкурсантам предстояло выполнить сердечно-легочную реанимацию на манекене-тренажере.

— Для нас было очень важно всесторонне проверить знания специалистов по охране труда. Мы за основу взяли их профстандарты с теми компетенциями, которыми должен обладать профессионал. Расследование несчастного случая, работа на высоте, производственный контроль, оказание первой помощи. Это главное, что должен уметь конкурсант, — отметила заместитель начальника Департамента труда и занятости населения Томской области Жанна Горячева.

Опыт и награды

Специалисты по охране труда без касок никуда Фото: Серафима Кузина

Конкурс, стартовавший 5 сентября, завершился на следующий день в конференц-зале Кадрового центра «Работа России». Здесь награждали победителей и призеров в двух номинациях. По итогам состязаний лучшим специалистом по охране труда среди организаций непроизводственной сферы стала Наталья Машкова из ООО «Точка Роста», Иркутская область. Второе место досталось конкурсантке из Новосибирской области Наталье Корецкой. Третьим стал Вадим Шабалин, Томская область.

Наталья Машкова Фото: Серафима Кузина

— Шикарный опыт, интересные контакты — тут собрались такие люди, с которыми можно потом проконсультироваться. Ну и свой уровень мы повысили глобально, — поделилась впечатлениями Наталья Машкова. — Мы все боялись работ на высоте, потому что для непроизводственной сферы это не очень характерно. Но в итоге самым сложным для меня оказалась слесарная мастерская, просто времени не хватило, потому что я люблю досконально проверять. Сложен был подбор спецодежды, потому что мне досталась профессия электрогазосварщика, я её не очень хорошо представляла. Думаю, для производственников это было проще. Но нам сразу же сообщили результаты, объяснили, что и где мы сделали не так.

Среди специалистов из производственной сферы лучшим стал Илья Ильин из Омской области, работающий в ООО «Газпромнефть-Каталитические системы». Второе место у Марины Сухановой из Северска (Томская область), третье досталось Дарье Панфиленко из Новосибирской области.

Сергей Дорохин Фото: Серафима Кузина

— Каждый конкурс запомнился, они были оригинальными. Недостаточно того, что ты знаешь нормативные документы, регламенты, нужно было суметь их применить, подумать. Были интересные задания на внимательность, — отметил Сергей Дорохин. — Подход экспертов, организация конкурса прекрасны. Много практики было, это очень полезно. Я для себя открыл что-то новое, средства защиты при работах на высоте — это отдельный разговор. Такие конкурсы мотивируют меня, как специалиста, развиваться дальше.

В торжественной обстановке победителям и призерам вручили дипломы и сертификаты на приобретение средств индивидуальной защиты.

Победители и призеры в номинации «Лучший специалист по охране труда Сибири организаций производственной сферы» Фото: Серафима Кузина

Победители и призеры в номинации «Лучший специалист по охране труда Сибири организаций непроизводственной сферы Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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