Камень, ножницы, бумага — политех. Первокурсники ТПУ отметили свой праздник

3 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В первое воскресенье сентября на стадионе «Политехник» состоялся традиционный масштабный праздник первокурсника. Более 1 300 студентов из всех инженерных школ Томского политеха вышли на поле, чтобы поприветствовать друг друга, познакомиться, а также сыграть в «Камень-ножницы-бумага».

О том, как прошел этот объединяющий праздник, рассказываем в нашем материале.

Политехники идут

Праздник традиционно стартовал с шествия колонн первокурсников каждой инженерной школы вуза. Предварительно разогретые речевками, которые сотрясали рощу у входа на «Политехник», студенты с плакатами, транспарантами и прочей атрибутикой шествий, скандировали: «Политех – лучше всех!».

Пройдя по стадиону, колонны остановились на поле перед сценой. Здесь первокурсников приветствовал руководитель вуза и почетные гости из Минобрнауки и администрации города. Первым студентов поздравил и. о. ректора ТПУ Леонид Сухих.

– Вы все сделали важный выбор и теперь вас ждет новая, взрослая интересная жизнь, – отметил Леонид Сухих. – Вы почувствуете, что все по-другому: не уроки, а пары, не учителя, а преподаватели, не классы, а аудитории. У вас будут новые друзья, коллеги, товарищи. Вы станете частью большой семьи под названием Томский политех. В этой семье уже больше 170 тысяч человек. Среди них генеральные директора, главные инженеры, конструкторы, государственные деятели. Везде, куда бы вы ни направились — на практику, на работу – вы попадете в братство Томского политеха, везде поддержат, помогут. Не бойтесь, дерзайте, превращайте свои идеи в проекты, трудности в задачи, кооперируйтесь, предлагайте идеи, учитесь, развивайте Томский политех».

В свою очередь, директор Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России Дмитрий Покровский (который сам когда-то окончил томских вуз), также поздравил первокурсников и отметил, что им уже повезло как минимум дважды.

– Во-первых, вы будете учиться в одном из лучших инженерных университетов России. Во-вторых — вы учитесь в самом студенческом городе нашей страны, где наивысшая концентрация студентов, молодости, красоты и талантов. Приоритет каждого из первокурсника — стать высококлассным специалистом в своей отрасли. На выходе из университета вы должны стать гражданами России, патриотами страны, которые хотят в этой стране создавать семьи, строить свою карьеру, развивать себя, – отметил Дмитрий Покровский. – Именно вы — будущее России. Вы станете драйверами развития экономики и всех её отраслей. И я уверен, что совсем скоро каждый из с огромной гордостью будет говорить, что он выпускник Томского политехнического университета.

Заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко напомнил первокурскникам, что теперь они вливаются в почти 600-тысячную семью томичей.

– Я надеюсь, что вы, по большей части, останетесь в нашем городе, будете его развивать. Именно на вас мы полагаемся. Очень важно, чтобы вы учились и состоялись профессионально. Я на своем опыте могу сказать: я когда-то получил инженерное образование, а сегодня я работаю заммэра по социальным вопросам. Поэтому людям, которые получают инженерное образование — открыты все границы, – подчеркнул Константин Чубенко.

Камень, ножницы, бумага

После завершения торжественной части самые многообещающие студенты-первокурсники подняли государственный флаг и прозвучал гимн. Затем началась подвижная часть. Не выходя, из строя студенты сделали разминку, а затем поучаствовали в первом массовом чемпионате по игре «Камень, ножницы, бумага».

Артем Милюков Фото: Серафима Кузина

– Я искал в интернете лучшие вузы страны и увидел в списке Томских политех. А потом узнал, что у меня родственники уже учатся в этом городе. У меня мама — врач, меня всегда увлекала медицина. Я поступил на физмат и теперь хочу быть инженером по медицинскому оборудованию, – рассказал один из поднимавших флаг студентов-первокурсников Артем Милюков, приехавший в Томск из Калининградской области.

Одновременно с окончанием официальной части началась работа небольшого «палаточного лагеря» – интерактивных площадок, где презентовали себя студенческие объединения. Кроме того, первокурсников ждали развлекательные челленджи. Например, они могли сфотографироваться с талисманом спортивного клуба «Сибирские львы», подобрать экологичные альтернативы предметам, которые используются во время учебы, попробовать себя в роли спасателя и поработать с аварийно-спасательными инструментами, отгадать энергетический кроссворд и многое другое.

Константин Мастепако Фото: Серафима Кузина

– По ЕГЭ за 3 предмета я набрал 268 баллов, 10 баллов мне дал красный аттестат и диплом третьей степени в Открытой региональной межвузовской олимпиаде. Это позволило мне получить общежитие повышенной комфортности и повышенную стипендию на первый семестр, – поделился впечатлениями второй студент. – Все инженерные школы выходят на один стадион, под одним лозунгом, на одно мероприятие, чувствуется дух единения. Я считаю, что это какое-то объединение, сплочение. Хотелось бы максимально участвовать в общественной жизни университета, наукой заниматься, потому что у нас очень классный руководитель направления — Юлия Максимова, я проникся сразу её взглядом на научную жизнь, методику.

Параллельно самые спортивные соревновались в ряде дисциплин — от прыжков через скакалку и толчку гири до игры в «крестики-нолики».

Праздник завершился концертом «Политех, полетели!», где для студентов выступила кавер-группа ANGIE.

Фото: Серафима Кузина

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