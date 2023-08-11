Пинхол: или как сделать камеру из спичечного коробка и жестяной банки

11 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сделать качественный снимок можно не только на дорогую профессиональную камеру, но и даже на обычный спичечный коробок. Нужны всего лишь черная гуашь и жестяная банка из-под консервов, и вот уже в ваших руках самодельный пинхол.

О том, как создать уникальный фотоаппарат, в чем его отличие от обычных камер и почему в современной мире пинхолы переживают новый виток популярности, мы узнали на встрече с исследователем редких техник фотографирования Федором Татарским.

Федор Татарский на встрече со слушателями проекта «Панорама в лицах: начало томской фотографии» Фото: Серафима Кузина

Фотограф и преподаватель томской «Академии Фотографии» Федор Татарский уже более 10 лет работает в очень необычной технике — фотографирование на камеру-пинхол. Ее отличие в том, что она не имеет объектива. Вместо него ставится металлическая заглушка с едва заметным отверстием, через которое попадает свет и отражается на расположенной внутри пинхола фотобумаге или пленке. А еще такую фотокамеру можно собрать в домашних условиях, используя совершенно привычные предметы — коробку, скотч, черную гуашь и банку из-под «Колы» или консервов.

В руках у Федора камера-пинхол из обычной картонной коробки Фото: Серафима Кузина

В рамках проекта «Панорама в лицах: начало томской фотографии», реализуемого Музеем «Профессорская квартира», Федор рассказывает томичам, как «собрать фотокамеру из мусора» и как эту технику можно интересно использовать сегодня. Но проводить лекцию по пинхолу, как замечает Федор, было бы абсурдом и бессмыслицей, поэтому на встрече со слушателями проекта он сразу начинает с дела — фотографирования на свой пинхол из картонной коробки:

— Пинхол — это деятельность, им нужно заниматься руками. Для начала нам нужна темнота и красный свет. Сейчас я просто заряжаю фотобумагу в камеру, а затем нам нужно будет подождать. Пинхол требует много времени, но пока у нас делается снимок, мы с вами здесь болтаем, — говорит он.

Во внутрь пинхола помещаем фотобумагу Фото: Серафима Кузина

Вставив фотобумагу в пинхол, Федор обращает внимание, что оставшуюся часть обязательно нужно положить обратно в упаковку, иначе от света она утратит свои свойства и будет не пригодна. Затем начинаем снимать. В начале — все как на обычной фотосессии: включаем яркий свет, ставим камеру, напротив — нашу модель (в это день ее роль исполнит плюшевый ленивец Рити) и ждем порядка 20 минут.

Модель Рити готов к съемке Фото: Серафима Кузина

— Модель у нас подготовленная, опытная, поэтому все должно быть очень хорошо. Переживать не стоит, в нашем деле все делается на глазок. Это больше тактильная, интуитивная вещь, — отмечает фотограф. — Я смотрю, сколько света, где будет камера… Но все равно каждый раз волнуюсь. Никогда не знаешь, получится или нет. А иногда бывает, что самая гениальная фотка — это именно та, которая не получилась.

Пинхол — это деятельность руками

Пинхол-фотографии из портфолио Федора, напечатанные на акварельной бумаге. Фото: Серафима Кузина

Пинхол не является исторически первой технологией фотографирования. Хотя он и работает по принципу камеры-обскуры, известной еще до нашей эры, но впервые пинхол-фотографии появились лишь в середине XIX века:

— Когда первые фотографы изобретали фотографию, они, конечно же, знали, что такое камера-обскура, но эту технологию они не использовали, так как светочувствительность первых фотоматериалов была настолько низкой, что камера-обскура не позволяла сделать фотографию. Выдержки были бы очень большими, — рассказывает Федор.

Фото: Серафима Кузина

Из-за этого в первые годы развития фотографии предпочтение преимущественно отдавалось линзовым объективам. Но спустя время и они начали терять свою популярность, так как в процессе их использования фотографы столкнулись с большими проблемами — сферическими аберрациями и дисторсией, из-за которых изображение было размытым и закрученным по краям.

— Сейчас, конечно, мы уже не видим подобных дефектов, когда снимаем на телефон, потому что это исправлено. Объективы все время улучшали, делали сложнее. — объясняет Федор. — Первое что придумали, это сделать линзу не выпуклую, а вогнуто-выпуклую — монокль. Потом придумали ахромат — это две линзы из разных типов стекла — флинта и крона, которые по разному преломляют свет и благодаря этому цвета фокусируются ровнее... То есть были разные линзовые объективы, они постоянно совершенствовались, но чем дальше, они становились дороже.

Мастер-класс по фотографии стал четвертым мероприятием в рамках проекта Фото: Серафима Кузина

Испытав на себе все трудности работы с объективами, только в 1856 году фотографы заинтересовались технологией камеры-обскуры и начали использовать ее. Таким камерам, работающим по принципу «темной комнаты» придумали новое название — «пинхол» (с англ. pinhole от pin «булавка» + hole «отверстие»).

— У пинхола всех тех недостатков, которые были у линзовых объективов, просто не было, потому что не было объектива. Плюс он и обходился очень дешево — можно было просто взять жесть от банки, например, и сделать в ней дырку. А объективы в ХIX веке, в пересчете на наши деньги — я как-то считал по старым рекламам — стоили в районе 300-400 тысяч. Они же делались вручную, поэтому выходило дорого. Их только потом, в ХХ веке, поставили на промышленный поток.

— Никогда не знаешь, получится или нет. А иногда бывает, что самая гениальная фотка — это именно та, которая не получилась, — говорит Федор. Фото: Серафима Кузина

Как отмечает Федор, в начале ХХ века снятые на пинхол-камеру фотоработы часто участвовали в выставках и конкурсах, где даже занимали первые места. Пинхол был очень популярен, добрался он и до России.

— Но уже в 20-30 годы прошлого века вместе с пикториализмом ушел и пинхол. Он начал терять свою популярность, просто потому что стали появляется более дешевые портативные фотоаппараты, у них маленькие объективы, их стало дешево покупать. Все упиралось в финансовый вопрос, — добавляет Федор. — Когда первые фотохудожники только пробовали пользоваться пинхолом, они думали, что фотоматериалы будут развиваться такими же семимильными шагами, как объективы, что светочувствительность будет расти, но вышло совсем не так.

Пинхол-фотографии получаются очень художественными Фото: Серафима Кузина

К середине ХХ века пинхол стал неинтересен большинству фотографов, а с приходом смартфонов и цифровой фотографии такие камеры и во все стали не нужны. Так почему же почти через столетие пинхол неожиданно возродился и вновь начал набирать популярность у профессионалов?

— Я думаю, есть один момент, отличающий пинхол от любой другой техники фотографии — это деятельность руками. Вы сначала сами делаете себе камеру, а потом еще проявляете снимок, художественно обрабатываете... Мы сейчас мало что делаем сами, в основном, покупая вещи в магазине. А мне кажется, что человек предназначен для работы руками. Я сам 25 лет просидел за компьютером, работая программистом, и знаю, о чем говорю. Если мы ничего не делаем руками — начинаются депрессии и неврозы, — считает Федор.

Одна из самых впечатляющих пинхол-фотографий The Great Picture сделана в 2006 году в США. В качестве фотокамеры для ее создания авторы проекта использовали заброшенный ангар на закрытой базе истребителей в Ирвайне, работающий по принципу камеры-обскуры. Получившийся снимок даже попал в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая печатная фотография. Ее размер в ширину составил 34 м, а в высоту — 9,8 м. ​​

Федор показывает одну из самых больших пинхол-фотографий в мире Фото: Серафима Кузина

Конечно, на современном рынке есть и промышленные пинхолы, которые можно просто купить. Но куда приятнее пользоваться придуманным и изготовленным самостоятельно. И тут нет предела фантазии — кто-то делает пинхолы из спичечного коробка, кто-то из чайника, кто-то собирает для себя фотоаппарат по выкройкам из картона, а кто-то лепит из пластилина. Но среди всего многообразия идей есть несколько важных правил, которые Федор советует взять на вооружение:

1. Вам необходимо сделать аккуратное отверстие в металлической пластинке на пинхоле. Оно будет служить объективом. Его можно проколоть иголкой, но диаметр должен быть не больше 0,2-0,5 мм (меньше 0,2 мм смысла нет). Важно, когда вы сделали это отверстие — его нужно хорошо зашлифовать с обеих сторон, иначе получится уже не дырка, а колодец, из-за чего свет будет отражаться внутри и на выходе не получиться изображения. Будет просто черный лист. 2. Обязательно покройте камеру изнутри черной матовой гуашью или акрилом, чтобы создать эффект «темной комнаты». Иначе свет может отразиться от стенок и вы снова получите черный лист. 3. Правильно выбирайте материал — это может быть фотобумага или фотопленка (лучше использовать пленку типа 120, потому что на ней сзади подписываются номера кадра). Федор предлагает в первую очередь, использовать фотобумагу — она дешевле. 4. Определитесь с форматом: чем больше размер изображения, тем лучше. Здесь Федор снова отдает предпочтение фотобумаге, потому что она бывает разных размеров. А при использовании пленки вам нужно будет еще научиться работать с фотоувеличением.

В алхимической лаборатории

Проявка фотографии Фото: Серафима Кузина

Пока идет знакомство с историей пинхола, время, необходимое для получения негатива, заканчивается. Далее — проявка. Для этого фотостудия превращается в лабораторию, выключается свет и на столе фотографа появляются склянки с жидкостями:

— Всегда до конца не можешь быть уверен, получится ли фотография, — говорит Федор. — Для начала, мы используем проявитель.

Фото: Серафима Кузина

Далее снимок промывается в воде, изображение фиксируется в специальном растворе, чтобы на свету картинка не начала темнеть.

Все эти действия человеку, никогда не сталкивающему с проявлением фотографий, кажутся магией. Федор отмечает: хоть и процесс завораживающий, он требует много времени. После проявки негатива наступает следующий этап — печать. И тут тоже вариантов, какой будет фотография, очень много. Все зависит от творческого подхода автора.

Получившийся негатив нужно еще напечатать Фото: Серафима Кузина

— Понятно, первое, что можно сделать, это отсканировать полученное изображение: берете проявленный негатив, кладете в сканер и смотрите, что получилось. Может быть, на этом останавливаетесь и больше ничего не делаете. А если получилось интересно, пойдете дальше. И тут вам открывается целая алхимическая долина с разными экспериментами в фотографических процессах. Можно доработать изображение в фотошопе, — рассказывает Федор.

То, какой может быть фотография после печати, участники мастер-класса увидели на планшете Фото: Серафима Кузина

Работа с пинхолом — это долгий процесс, начиная от изготовления фотокамеры и заканчивая получением изображения. Но некоторые фотохудожники готовы тратить на это не просто часы, а недели и месяцы. Все ради решения интересных задач и создания вечной красоты.

Клип британской инди-поп группы London Grammar, созданный в технике стоп-моушен, где авторы использовали в качестве кадров снимки с 700 пинхол-камер из спичечных коробков. YouTube

Проект «Панорама в лицах: начало томской фотографии» стартовал в начале 2023 года. Он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Предполагается, что его финальным этапом станет выпуск альбома-каталога, посвященного томской фотографии до 1917 года. В него войдут оцифрованные снимки из собрания «Профессорской квартиры», а также отдельные материалы из частных коллекций и других институций. Ознакомиться с ним можно будет на сайте музея и в электронных библиотеках.

Текст: Алёна Попова

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