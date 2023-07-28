Работа в Томске. Почему операторы станков хотят работать в «ТЭК»

28 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томской области много вакансий с достойной оплатой. При этом некоторые компании готовы сами обучать специалистов с их последующим трудоустройством на довольно хорошие оклады. Правда, информация об этих возможностях не всегда доходит до потенциальных соискателей.

При поддержке Департамента труда и занятости населения рассказываем истории людей, попавших на предприятия региона. А узнать о перспективных вакансиях в этих компаниях и пройти переобучение можно с помощью кадрового центра «Работа России».

Сегодняшний герой нашего спецпроекта — наладчик станков с числовым программным управлением «Томской электронной компании» Азамат Мусаев. Как он попал в компанию, почему выбрал её и хочет продолжать в ней работу — в нашем материале.

Детали и станки

Азамат Мусаев в цехе Фото: Серафима Кузина

ООО НПП «Томская электронная компания» — это современное инжиниринговое предприятие, расположившееся в производственном комплексе на северо-западе Томска. Здесь уже более 20 лет выпускают сложное оборудование для предприятий нефтегазовой, нефтехимической и металлургических отраслей. Всего здесь трудятся более 800 человек, а их средняя зарплата составляет около 70 тыс. рублей.

— Я попал в ТЭК где-то девять лет назад, когда учился на втором курсе Томского экономико-промышленного колледжа. Проходил здесь практику, тогда начальник участка и предложил остаться. Поэтому я работал на универсальных токарных станках и доучивался в колледже. А после окончания решил продолжить трудиться на предприятии, — рассказал Азамат Мусаев. — Почти десять лет здесь, работа интеллектуальная и очень интересная, а еще очень востребованная и хорошо оплачиваемая.

Азамат Мусаев на рабочем месте Фото: Серафима Кузина

Наладчики станков с ЧПУ в ТЭК работают по графику «3 через 3». Смены длятся по 12 часов. В это время работники успевают сходить на обед в местную столовую, где компания частично компенсирует затраты.

— После выходных всегда идет приемка работы на станках у напарника. Например, мне оставили один станок настроенный, второй пустой. Принял настроенный — проверил, сделал деталь — проверил её, и дальше работать. А второй станок параллельно настраивается на свою деталь. Когда однотипные детали заканчиваются, я либо перестраиваюсь на другие, либо делаю вторую установку первой детали, — описывает свой рабочий день Азамат Мусаев. — Перед тем, как закончить смену, нам нужно привести рабочую зону в порядок: убрать за собой станки, детали, инструменты, которые мы использовали.

Расти вместе с компанией

Цех со станками с ЧПУ Фото: Серафима Кузина

В последние годы ООО НПП «ТЭК» активно растет. Предприятие закупает оборудование, готовит новые производственные площади и потому активно увеличивает штат сотрудников.

— У нас становится всё больше работы — и по количеству, и по масштабу, и по ассортименту продукции — отмечает Азамат Мусаев. — Станки новые покупаются — самые большие стоят в заготовительном цехе, поэтому квалифицированные люди сейчас требуются. И не только в производственные подразделения.

Компания готова обучать будущих специалистов. Весной этого года ТЭК уже набирала целевую группу из соискателей с образованием технического профиля. Им предстояло пройти бесплатное обучение в Томском экономико-промышленном колледже и стажировку в компании с последующим гарантированным трудоустройством. Всего на участие в программе подали заявки более 60 человек, однако, отбор прошли менее 10. Сегодня все они уже являются полноценными сотрудниками компании. В сентябре ТЭК запускает вторую группу на бесплатное переобучение по специальности наладчик станков с ЧПУ, сейчас ведется активный набор желающих.

Деталь достают из станка Фото: Серафима Кузина



— Сейчас у нас стажируются и студенты — они месяц у нас отучились, закрыли сессию и пришли обратно устраиваться на 3 месяца, пока у них опять семестр не начнется. Мы их сейчас обучаем дальше. С понедельника стажеры начнут работать посменно. Им дадут маленький станок и они будут делать более простые детали, — отметил Азамат Мусаев. — Уже опытные сотрудники компании также регулярно проходят обучение. Например, буквально месяц назад я получил «корочки» наладчика 6 разряда.

Специалист также уточнил, что в компании предполагаются несколько вариантов для роста сотрудников. Это может быть как вертикальное построение карьеры, так и горизонтальное: помимо повышения квалификации на одном станке работники могут перейти на другую группу производственного оборудования.

Заготовка размещается в станке Фото: Серафима Кузина

— Я работаю на токарной группе станков, есть еще фрезерные. Если есть желание работать, то, согласовывая с начальством, можно переходить на другие станки, узнавать что-то новое, расширять свои компетенции, — отметил Азамат Мусаев. — А еще можно мастером стать, расти вверх, если квалификация и образование есть.

Главное люди... и зарплата

Мастер следит за работой станка Фото: Серафима Кузина

По словам Азамата, зарплата в «Томской электронной компании» — выше средней по городу. Наладчик станков с ЧПУ может рассчитывать на 70-90 тыс. рублей и выше. Но не только достойная оплата удерживает специалистов на предприятии.

— Самое главное, я считаю — это очень дружный коллектив. Взаимопомощь, взаимовыручка всегда у нас присутствует, — отметил Азамат Мусаев. — Руководство идет навстречу, если что-то надо — человеческое отношение. Удобный график работы, корпоративный транспорт, компенсация расходов на спорт, плюс мероприятий много компания проводит, подарки к разным праздникам. Много всего того, на что некоторые компании не обращают внимания. Я думаю, что каждому понравится здесь работать.

«Томская электронная компания» организует для своих сотрудников не только корпоративные праздники и спортивные мероприятия, но и активно участвует в общегородских событиях, таких, как «Корпоратим», «Гонка героев и т.д. Например, не так давно команда ТЭК победила на городском слёте работающей молодежи «Маёвке». Кроме того, компания привлекает на работу детей сотрудников, которые могут потрудиться и получить деньги во время летних каникул, активно сотрудничает со студентами, трудоустраивает граждан из близлежащих стран.

— Предприятия, которые готовы предлагать широкий социальный пакет, уделяют внимание внутренней корпоративной политике и атмосфере в коллективе, привлекают внимание молодых специалистов, — рассказала заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева. — Сейчас увеличился спрос на услуги Центра занятости у молодежи — карьерные консультации, помощь в подготовке к собеседованию, поиск вакантных мест под запрос. Для них как раз важны корпоративные мероприятия работодателей и возможность себя проявлять, расти профессионально в команде единомышленников.

Фото: Серафима Кузина

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