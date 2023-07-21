Копченый брискет, 38 видов бурбона и новый спешл каждый месяц. Как удивляет южноамериканский бар South spot
За стеной от Chupito, тако-бара, с которым мы уже познакомились поближе, обитает South spot. Туда точно стоит заглянуть тем, кто ценит дух свободы, любит южноамериканский стиль и хочет попробовать вкусного копченого брискета.
Рассказываем, что ждет вас внутри.
У мексиканского Chupito и южноамериканского South spot — общие владельцы. Сначала они задумали открыть такерийную, а потом нашли для нее помещение, старинное кирпичное здание по Ленина, 1, часть исторического комплекса винной монополии нач. ХХ века (казенных винных складов). Она оказалась такой просторной, что появилась идея запустить в этих стенах сразу два заведения.
После революции винные склады стали использовать как государственный ликероводочный завод, после распада СССР — главным образом, под торговлю.
— Получилась концептуальная география — Мексика, граница и Южная Америка, — поясняет Александр Горлов, управляющий Chupito и South spot. — Этот бар в южноамериканском стиле, что предполагает наличие в меню копченого брискета, а в баре — бурбонов и пива. Так все и получилось. По настроению, характеру South spot задумывался свободным, как место для тех, кто любит путешествия, океан, серфинг, сноуборд. В баре на стенах висят доски для этих видов спорта наших учредителей. И серфинг, и сноуборд объединяет одна философия — свобода движения. Неважно, о горах и снеге или об океане и волнах идет речь. Я сам катаюсь на разных досках, мне такой взгляд на мир близок.
С марта этого года им стал Александр Горлов.
Авторы проекта задумывали, что бары будут тесно взаимодействовать. Почему бы за один вечер, не покидая Томска, не побывать и в Мексике, и в Южной Америке?!
Вкусы в двух соседних заведениях разные. В South spot «королем» стал брискет:
— Это наше фирменное, — подчеркивает Александр. — Брискет, или говяжья грудинка, делается из определенного куска говядины. Один взрослый бык — это всего 10 кг именно такого мяса. Важно приготовление: мы готовим брискет 12 часов, он томится в печи, потом пропитывается специальным соусом. В итоге получается очень нежная грудинка. Она сильно промаринована, у нее ярко-красный насыщенный цвет и абсолютно свой вкус, не как у обычного мяса.
— Если сравнивать с Chupito, то там формат предполагает легкие закуски, а здесь еда более жирная, копченая, сытная, — рассказывает Вячеслав Воронов, шеф-повар South spot. — Раньше мы здесь делали гораздо больше копченой еды. Сейчас поменяли меню, готовим ее меньше. Постоянно стремимся представить что-то новое. Активно используем коптильню. Мы делаем там не только один брискет. Экспериментируем для спешл-меню, необычных предложений, которые мы регулярно придумываем.
В South spot копчености — это не только горячие блюда и закуски, но даже десерты. Сейчас в меню есть шоколадный брауни: к классическому пирожному добавляется неординарная посыпка из молотых копченых орехов с карамелью. А когда-то давно, в первые месяцы после открытия, в меню бара был копченый чизкейк.
— Считаю, это лучший десерт, который я ел в жизни! — признается Вячеслав, в то время еще не работавший в South spot, но бывавший в заведении. — Так что в десертах тоже можно играться с «копчухой».
Из других фишек меню South spot — путИн (с ударением на второй слог), канадское блюдо быстрого питания, придуманное в Квебеке. В его основе картофель фри, молодой рассольный сыр и различные дополнения. В баре пробуют разные вариации топингов. Сейчас в меню есть «путИны» с белыми грибами и брискетом. Недавно блюдо готовили с говяжьим ребром, а в будущем планируют придумать что-то новое.
Важная часть меню South spot — закуски, а главные напитки бара — не только бурбоны, но и различные сорта пива, которое гости любят именно закусывать. Готовить стремятся и классические гренки, и небанальные варианты.
В будни в South spot есть и бизнес-ланчи:
— Они максимально простые. Подаются брутально, это вообще свойственно нашему заведению, — поясняет Вячеслав. — Наша кухня не предполагает утонченных вариантов оформления блюда. Взять тот же популярный «путИн» — у него подача небрежная. Она и должна быть такой, неслучайно «путИн» переводится как беспорядок (слово «путИн» пришло из квебекского диалекта, смеси французского и английского языков — прим. ред.).
Вячеславу как шеф-повару южноамериканская кухня интересна по нескольким причинам:
— Конечно, мне важно, что у нас есть коптильня, можно с ее помощью добиваться новых вкусов, даже сладких. В принципе формат, который в нашем баре, располагает к развитию. У нас часто меняется меню, мы осваиваем новые блюда.
Брискет — главный хит
Каждый месяц в South spot готовят новый "спешл" — блюдо, которое попадает в меню на 1,5 месяца. За это время удается оценить его популярность. В июне экспериментировали с тунцом — делали с ним пасту и еще два блюда. До этого предлагали капусту кимчи.
— Главное — чтобы спешл был действительно «специальным» относительно нашего основного меню, — уточняет Александр. — Это три блюда, закуска и два разных горячих с определенным продуктом. Супов у нас в меню почти нет, поэтому для них мы спешл не разрабатываем.
За те два года, что Вячеслав работает шеф-поваром бара, в меню появилось много новых блюд, гости принимали их с интересом:
— Им нравится, но со временем хочется чего-то новенького, поэтому мы часто меняем меню, — говорит Вячеслав. — А такие вещи, как брискет, всегда все любили и любят до сих пор. Его можно назвать нашим «хитом».
Еще в заведении любят придумывать акции: каждый вторник здесь тапшеринг — скидка на определенный кран с крафтовым пивом. Обычно это новинка или нестандартные сорта. По средам предлагают доступные цены на брискет-меню. В четверг бар выглядит в духе олд фэшн — так называется легендарный коктейль на основе бурбона.
В South spot много разновидностей этого американского кукурузного виски, на их основе делаются коктейли. Каждую неделю на напитки с определенным бурбоном сниженная цена. В планах — повторить дегустацию бурбона, выбрать самый интересный для гостей сорт.
Попробовать «всего и побольше» в баре можно в выходные:
— У нас есть бранч — завтрак, который перетекает в обед. Всего 390 рублей за полкило еды, — рассказывает Александр. — Бранчей четыре вида, и каждую неделю мы готовим один из них. Конец недели в South spot насыщенный. В пятницу и субботу — концерты, диджеи. Привозим музыкантов из Новосибирска, Кемерова, выступают местные. У нас можно послушать Васю Герасименко, Сергея Игуменшева. Играют разное: и каверы, и авторские вещи. В воскресенье утром проводим кинопоказы, если видим гостей с детьми, включаем мультики. Так что у нас можно за бранчем посмотреть кино.
Концерты хорошо «зашли» гостям бара.
— Ставим аппаратуру, и получается «движевый» вечер, в тесноте да не в обиде. На концерты обычно все места забронированы. Но их мы проводим не каждые выходные, иногда оставляем более «тихие» вечера для общения за пивом или бурбоном, — рассказывает Александр. — Если говорить об аудитории, то в целом наши гости — это люди в возрасте 30+. Все, кто любит крафтовое пиво, копченую еду, острые блюда и хочет пробовать новые спешл.
38 видов бурбона
За барной стойкой South spot последние полгода работает бартендер (в заведении считают, это более корректное название, чем бармен) Гера. Он известен многим завсегдатаям томских заведений — раньше его можно было увидеть за барной стойкой в ресторане Primo Piano, баре Meet Up.
— South spot особенен тем, что мы находимся в самом центре города, где начинаются все пути. Наша специфика — это вкусное свежее пиво, на кранах и бутылочное, а также три полки различного бурбона. У нас сейчас наберется 38 сортов! Бурбон — это крепкий и вкусный напиток, его смягчает кукуруза, она придает ему некую сластинку. Также мы сами готовим настойки на бурбоне. Есть напитки на копченых яблоках и на вишне с добавлением вишневого ликера. Сезонности у бурбона нет. Они всегда хороши: и зимой, и летом, - рассказывает Гера.
Крафтовое пиво — тоже важная часть бара South spot. Зимой гости любят темные сорта, стауты, теплым летом предпочитают сидр и свежие, кислые напитки, поэтому популярны саур эли.
— У нас 16 вариантов пива на кранах, из них — классические и некоторые позиции, которые мы меняем в зависимости от сезона или предпочтений гостей, — объясняет Гера. — А видов пива в холодильнике не пересчитать.
Тем, кто предпочитает безалкогольные варианты, в баре предлагают фирменные лимонады — классический лимонный и клубнично-банановый. Также в холодильнике есть всевозможные банки безалкогольных напитков — от чайного гриба до тоников. Но большинство все же выпивают что-то покрепче — по наблюдению Геры, 75% гостей берут напитки с градусами.
Многие гости South spot ценят и необычное пространство бара.
— Все спрашивают, что здесь было раньше, — отмечает Гера.
Конечно, «самый большой винный склад в губернии производительностью 400 000 ведер 40-градусного вина в год» остался далеко в истории. Зато в стенах одного из его атмосферных зданий сегодня можно отправиться в путешествие по самым разным вкусам.
Текст: Мария Симонова
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