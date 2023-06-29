Скандинавия, деревянный викинг, глёг и «Дом за рубль»: как работает четырехзвездный отель в центре Томска

29 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В причудливом, похожем на замок, доме неподалеку от площади Соляной в Томске находятся отель «Скандинавия» и ресторан Glogg. Уже у дверей гостей встречает… викинг! Правда, не настоящий — это скульптура работы творческой мастерской «АБ».

Мы познакомились с необычным местом и узнали о гостях «Скандинавии» и ее самобытном интерьере.

Отель «Скандинавия» находится в уютном уголке старого центра, в пер. Макушина, 12 Фото: Серафима Кузина

Отель «Скандинавия» появился в тихом центре Томска в 2018 году — в стороне от шумной дороги в переулке Макушина. Собственник проекта много путешествует по миру, побывал в разных странах, но особенно близка ему Скандинавия: ее культура, эстетика, нордическая стать, и поэтому в своем отеле он решил создать похожую атмосферу:

— Как известно по опросам, именно в Скандинавии живут самые счастливые люди. Автор идеи решил, что это хорошо сочетается с концепцией проекта. Для нас отель — это такое место, где люди ощущают спокойствие и позитивные эмоции. Хочется встречать гостей в атмосфере счастья и создавать ее для них, — объясняет Екатерина Крук, управляющая проекта.

Управляющая проекта Екатерина Крук Фото: Серафима Кузина

— Мы выбрали скандинавский стиль — у нас много света, «воздуха». По интерьеру это отчетливо видно — белые стены, минимум роскоши, натуральные спокойные цвета. Гости приходят к нам и погружаются в атмосферу Скандинавии, — рассказывает Екатерина.

Что такое скандинавский стиль?

Это минималистичный стиль дизайна который вы не перепутаете с другими. Белый, бежевый, пастель, природные оттенки земли, камня, дерева. Натуральные материалы в интерьерах и наполняющих их предметах. Основные черты сканди-стиля — умеренность, простота, функциональность, практичность и при этом, гармоничность. Его истоки — в густавинском стиле, сложившемся в небогатой Швеции еще в XVIII веке. А Стокгольмская выставка 1930 года показала миру новый северо-европейский демократичный дизайн. Сам термин «скандинавский дизайн» — производное от названия выставки, которая путешествовала по США и Канаде с 1954 по 1957 год и продвигала «скандинавский образ жизни». На ней были представлены работы скандинавских дизайнеров и определено значение термина. Оно актуально и сегодня: красивый, простой, чистый дизайн, вдохновленный природой и северным климатом, доступный для всех и рождающий удовольствие от домашней обстановки.

Панно «Настольный спиртовой заводик» — образец фирменного юмора от «АБ» Фото: Серафима Кузина

В помещении много света и дерева, лаконичность интерьера разбавляют выразительные скульптуры. Два викинга, панно, объединяющее кита и корабль, лось в баре, стена с домами на набережной на ресепшене, которую многие клиенты принимают за Амстердам (хотя на самом деле там изображен датский Копенгаген). Все это работы томских скульпторов Олега Антуха и Сергея Бычкова, творческой мастерской «АБ».

У дверей гостей встречает викинг, созданный в творческой мастерской «АБ» Фото: Серафима Кузина

— Такие элементы интерьера — наша гордость! — признается Екатерина. — Это дерево, ручная работа. С мастерской «Скандинавия» сотрудничает с самого начала. Скульпторы давно известны в Томске, они побеждали на Празднике топора и других крупных конкурсах.

Разрабатывая свою технику, творческая мастерская отталкивалась от работ графика Джеймса Кристенсена. Но в их случае, фантастические образы стали объемными и перенеслись на дерево. Для скульптур используются латунь, медь, сантехнические приборы, детали от машин, трубки, болтики — все, что может помочь отразить идею. Еще одна отличительная черта работ студии — их чувство юмора. Оно формирует подход и к темам, и к материалам, и всегда цепляет зрителей.

Дома на набережной Копенгагена — тоже работа «АБ» Фото: Серафима Кузина

«Скандинавия» входит в небольшое число томских гостиниц с подтвержденной категорией «4 звезды» — в этом году их всего пять:

— Мы единственный в городе отель, у кого есть номер, адаптированный для лиц с ограниченными возможностями и подходящий для них большой удобный лифт, — рассказывает Екатерина. — Мы сразу так планировали — это одно из требований для гостиниц, чтобы получить 4 звезды. Вообще критериев очень много — парковка у центрального входа, благоустроенная территория, англоговорящие сотрудники, свой собственный ресторан и многое другое. Мы уже несколько раз подтверждали свою категорию.

Еще одно панно в отеле — корабль викингов Фото: Серафима Кузина

Кто живет в томской «Скандинавии»? В основном, номера здесь снимают те, кого приводят в Томск дела. Но иногда селятся и томичи. К примеру, семья из соседнего дома прожила в отеле почти месяц, пока делала в своей квартире ремонт. Иногда на долгий срок остаются те, кто приехал в город на лечение. В целом, сегодня отель заполнен постоянно: если раньше была тенденция, что все приезжали в командировки в будни и свободных номеров не оставалось, а в выходные гости разъезжались, то теперь такой специфики нет.

Отдельная история — звездные гости отеля. С сентября по май, в сезон концертов, в «Скандинавии» нередко останавливаются известные люди:

— У нас жили Лев Лещенко, Павел Прилучный, Сергей Лазарев и многие другие, — рассказывает Катерина.

Отель небольшой, в нем 26 номеров. Мы заглянули в полулюкс. В нем две комнаты и главная «фишка» — большая терраса с видом на площадь Соляную. Здесь стоят кресла, а в соседнем люксе — удобное кресло-качалка. В других номерах балконы. Фото: Серафима Кузина

До 2022 года у отеля был высокий рейтинг на Booking.com (всемирная система интернет-бронирования мест размещения путешественников — прим. ред.), где много внимания уделяют достоверности отзывов. Но после ухода агрегатора с российского рынка путешественники ищут «Скандинавию» на новых площадках. Пока поток бронирований оттуда не слишком велик. Большинство гостей сейчас заказывает номера непосредственно через сайт отеля. В этом есть свои плюсы — не нужно платить комиссию сервисам.

Фото: Серафима Кузина

Насколько развито в Томске гостиничное дело?

— Специфика томского туризма — бизнес-туризм, — считает Екатерина. — В этой сфере нет острого соперничества. Сейчас направление в Томске развивается, однако мало качественных предложений. Мы максимально клиентоориентированы. Считаем, если делать свое дело хорошо, то у тебя всегда будут гости.

Уголок о Томске с сувенирными лошадками Фото: Серафима Кузина

Самым сложным моментом в пятилетней жизни «Скандинавии» стала пандемия. Когда в 2020 году случился локдаун, то поток гостей полностью прекратился. Все номера пустовали.

— Мы провели собрание, озвучили, что нас ждут тяжелые времена. Часть сотрудников ушли в оплачиваемый отпуск, с сохранением зарплаты. Мы сохранили весь свой штат и даже немного преумножили его, — объясняет Екатерина. — В то время некоторые компании из сферы общепита распускали сотрудников. Мы пригласили несколько профессионалов к себе. Пережили локдаун, выдохнули, и теперь отлично себя чувствуем.

Фото: Серафима Кузина

Команда «Скандинавии» и расположенного в том же здании ресторана Glogg — общая, на оба проекта, поскольку задачи во многом пересекаются.

Открывать свое заведение при отеле планировали сразу. Обычно здесь завтракают и ужинают гости, хотя томичи тоже вполне могут провести время в Glogg. Ресторан назвали в честь напитка «глёг» — конечно же, скандинавского. Согревающий глёг похож на глинтвейн, в его основе красное вино и различные пряности, специи.

Ресторан Glogg Фото: Серафима Кузина

— В основном пока здесь проводят время гости отеля. Точечно приходят люди, которые нас знают. Хочется стать популярнее, но есть свои сложности, — говорит Екатерина. — Ситуация на рынке труда в томском общепите не очень хорошая. Шеф-поваров в Томске очень мало. Впрочем, найти хороших официантов тоже непросто. Тем более, что мы ищем тех, кто совпадает с нами по ценностям. Для нас важно быть безупречными для гостя. Сервис — это люди. И в нашей команде принято быть гостеприимными, улыбаться не только губами, но и глазами, от души.

Над стойкой бара весит еще одна работа мастерской «АБ» Фото: Серафима Кузина

В Glogg готовят скандинавский рыбный суп, дальневосточные пельмени с начинкой из морепродуктов ручной лепки с соусом блю чиз, окрашенные за счет чернил каракатицы, смёрреброды — бутерброды в скандинавском стиле, подают стейк из лосося и холодную закуску «лосось в апельсиновом маринаде». Есть и сибирские специалитеты — пельмени с лосятиной, блинчики с припеком из яблок с кедровым орехом и ванильным мороженым, мясные драники с лисичками. Среди напитков они тоже есть — например, таежный чай из трав или чай с брусникой.

Хотя завтраками кормят в первую очередь, постояльцев, из меню с утренними блюдами могут выбирать все гости ресторана. Предпочтения разные — на завтрак часто берут и каши, и омлеты, и блюда с лососем, и сырники.

В десертном меню не забывают про местный колорит: с чаем мы пробовали нежный чизкейк с брусникой. Фото: Серафима Кузина

Что касается гостей-горожан, то в основном в Glogg приходят люди средних лет, те, кому от 30 до 50. В ресторане проводят деловые встречи, также сюда заглядывают влюбленные пары. Совсем молодые гости и те, кто любит тусовки и шумные компании, сюда не заходят.

— Как мы занимаемся продвижением и развитием? Участвуем в городских мероприятиях, — говорит Екатерина. — В прошлом году присоединились к фестивалю городских ресторанов «Есть!». Это было крутое событие. Представляю, какой труд такое организовать. И сразу видна отдача, поток новых гостей. Город тебя видит. Еще мы участвуем в футбольном турнире между командами общепита. Выступаем удачно, выиграли второе место, получили награды, теперь в нашем зале стоят эти кубки. Хочется, чтобы мы были более узнаваемыми, к нам приходило больше посетителей, не только гости отеля. Будем работать в этом направлении.

Екатерина Крук Фото: Серафима Кузина

Возможна ли в Томске вторая «Скандинавия» или запуск нового подобного проекта?

— Не исключено, — считает Екатерина. — В рамках томской программы «Дом за рубль» мы арендовали разрушенное здание по адресу площадь Соляная, 9. Оно находится совсем близко от нас. Может, там будет деревянный вариант отеля. Но не в ближайшее время — работы по глобальной реконструкции только начались.

Текст: Мария Симонова

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