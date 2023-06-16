Все по науке. Что нужно знать о проекте восстановления пруда-накопителя Томского свинокомплекса

16 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Сибагро

Томская биотехнологическая компания «Дарвин» и «Сибагро» приступили к реализации основной части проекта по подавлению анаэробных бактерий, остающихся в старом пруде-накопителе местного свинокомплекса.

В огромную лагуну, построенную в 70-х годах прошлого века и законсервированную в конце прошлого десятилетия, было внесено 30 тонн специального биопрепарата. Директор компании «Дарвин» Денис Ивасенко рассказал о целях и методах экологического начинания.

Средство

Средство «Универсал, разработанное компанией «Дарвин» Фото: пресс-служба «Сибагро»

— Наше сотрудничество с компанией «Сибагро» стартовало в 2018 году — тогда речь шла об опытно-промышленных испытаниях на территории свинокомплекса. Именно в тот период мы начали работать со стоками животноводческих производств и приступили к разработке биопрепарата под названием «Универсал». В том же году был создан его прототип, сегодня мы вносим в пруд-накопитель томской площадки «Сибагро» крупную партию апробированного и доказавшего свою эффективность биопрепарата.

По факту, это адресное и даже точечное решение — продукт был создан на основе штаммов, которые были выделены непосредственно из этой лагуны. В итоге мы отобрали около 30 органотрофных (то есть добывающих энергию из органики) штаммов и провели их генетическую экспертизу для составления точной классификации.

После исключения патогенных и условно-патогенных организмов в работе осталось 15 образцов. В ходе дальнейшей работы мы проверили их на способность утилизировать органические вещества и отобрали восемь штаммов, которые и являются действующим началом готового биопрепарата.

Цель

— Процесс внесения препарата в лагуну был разделен на три этапа: в первый день мы распределили по поверхности 10,5 тонн, во второй — 14 тонн, в третий внесли оставшуюся часть. Начиная с января, пруд активно насыщался кислородом, необходимым для функционирования этих бактерий — именно в его присутствии аэробы перерабатывают органику в углекислоту и воду. В результате анаэробные бактерии, являющиеся причиной возникновения неприятных запахов, подавляются и теряют «кормовую базу».

Анаэробы, живущие в толще пруда-накопителя, также перерабатывают органику, но при этом вырабатывают метан, скатол, сероводород и меркаптаны. За исключением метана все они имеют неприятный запах, поэтому для его устранения необходимо побороть «популяцию» анаэробных бактерий. Внесение препарата в начале лета, когда пруд-накопитель уже прогрелся и успел насытиться кислородом, позволит аэробным бактериям по максимуму воспользоваться теплым временем года. Уже нынешней осенью мы рассчитываем на вполне ощутимый и четко регистрируемый результат.

Подход

— Разумеется, все это основано на тщательных расчетах. Исходя из размеров площади пруда и его глубины, был определен стартовый объем препарата, необходимый для запуска процесса. Если внести больше, это ничего не изменит, применение меньшего объема ослабит эффект.

Что же касается устойчивости этих бактерий к неблагоприятным факторам, то подавляющее их большинство относится к спорообразующим организмам. Это значит, что при наступлении тех же самых холодов они сформируют споры и «проснутся» уже в следующем году.

Воздух в обмен на воздух

Директор компании «Дарвин» Денис Ивасенко Фото: пресс-служба «Сибагро»

— Применяемые здесь аэрационные технологии подавления анаэробных бактерий повсеместно используются на городских очистных сооружениях. Там за это отвечают так называемые аэротенки — большие бассейны, активно продуваемые воздухом. В ближайшее время «Сибагро» увеличит существующий парк аэраторов, что позволит ускорить процесс адаптации и размножения аэробных бактерий. В комплексе принятые меры позволят переломить ситуацию, перевести ее из анаэробной фазы в аэробную.

Фото: пресс-служба «Сибагро»

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