«Сибагро» продолжает вкладываться в обеспечение экологичности томских производств

8 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба «Сибагро»

Ежегодный летний квест по определению источников неприятных запахов, циркулирующих внутри городской черты Томска, дополнился новыми исходными данными.

Томский свинокомплекс «Сибагро» успешно завершил модернизацию очистных сооружений, оборудование для которых было закуплено в предсанкционном 2021 году. Сумма инвестиций в проект составила почти 50 млн рублей — кроме прочего на эти деньги были приобретены семь шнековых сепараторов марки SM 300 Professional.

Фото: пресс-служба «Сибагро»

По словам директора департамента производственного контроля Андрея Андрианова, данная технология является наилучшей из доступных на сегодняшний день. Навоз, поступающий на канализационно-насосные станции свинокомплекса, буквально выжимается шнековыми машинами.

В результате твердая фракция, в которой практически нечему пахнуть, отправляется на хранение внутри самого предприятия. Передержка с целью получения ценного удобрения осуществляется на специальной бетонированной площадке, подготовленная органическая подкормка вывозится на поля компании не ранее октября. Холодный наружный воздух и учет направления ветров позволяют минимизировать распространение запахов, которые могут образовываться при перемешивании твердой фракции с землей.

Жидкая фракция отправляется в специальные лагуны, где происходит ее постепенное обеззараживание и превращение в удобрение с высоким содержанием азота. Рубежным для этого этапа переработки жидкой фракции стал 2019 год — именно тогда компания прекратила эксплуатацию старого пруда-накопителя, обустроенного еще в советский период.

— Технологическая особенность свинокомплекса заключалась в том, что он задействовал два больших пруда-накопителя. Один из них был оборудован по советской технологии, полностью соответствовавшей тогдашним нормам. Стоки заполняли естественный рельеф и после передержки перемещались на поля, где вносились в почву поверхностным методом путем фонтанирования. В 2019 году мы полностью прекратили отправку жидкой фракции в эту систему, к настоящему времени оставшаяся там масса признана полностью обезвреженной, — отметил Андрей Андрианов.

Пруд-накопитель общим объемом 1,5 млн кубометров эксплуатировался на протяжении 38 лет, большую часть из которых проблема запахов для Томска практически не стояла. Оставшаяся масса находится под постоянным контролем специалистов компании и надзорных ведомств. Для полной «дезактивации» пруда его необходимо насытить кислородом.

— Донные отложения старого накопителя заселены анаэробными бактериями, которые вырабатывают аммиак, сероводород и меркаптаны, они же тиолы в более современной терминологии — именно эти вещества имеют резкий неприятный запах. Поэтому мы работаем над заселением пруда фитопланктоном и аэробными бактериями, которые в итоге подавят анаэробных «сородичей» и очистят этот водоем, — добавил Андрей Андрианов.

В настоящее время томская компания под говорящим названием «Дарвин» нарабатывает партию биокультур общим объемом 30 тысяч литров. Ранее в рамках специального договора с «Сибагро» эксперты отобрали бактериологический материал, максимально хорошо адаптированный к предложенным условиям. К середине июня процесс внесения в пруд размножившихся аэробных бактерий будет закончен — вслед за этим начнется то самое дарвинское вытеснение «пахучих» микроорганизмов. Процессу заселения очищающих биокультур предшествовала работа пяти аэраторов, насыщавших стоки кислородом, начиная с января нынешнего года.

В том же 2019 году компания завершила строительство двух лагун, в итоге заместивших законсервированные объемы старого пруда. В основу проекта легли еще советские наработки по созданию накопителей, удаленных от областного центра. Два объекта объемом по 500 тысяч кубометров каждый были введены в строй. Лагуны размещены с учетом действующей розы ветров и находятся на значительном (более 16 км) удалении от Томска.

Фото: пресс-служба «Сибагро»

Завершающим этапом в цикле обращения с жидкой фракцией является внесение полученного удобрения в поля, предназначенные для выращивания зерновых. В итоге это зерно будет переработано в корм для поголовья свинокомплекса, что является еще одним подтверждением экологичности используемых технологий и готового удобрения. Рисковать столь значительным поголовьем и репутацией готовой продукции в здравом уме не будет никто.

В 2021 году компания приобрела для своего томского подразделения оборудование, реализующее передовую технологию внутрипочвенного внесения жидких удобрений. Суммарный размер инвестиций в проект составил 88 млн рублей.

В самом начале технологической цепочки находятся дизельные насосные станции, выкачивающие из лагун подготовленную жидкость. По системе герметичных шлангов она подается на вспахиваемые поля, при этом конечной точкой подачи удобрения являются специальные аппликаторы, уставленные на лемехах плуга. Благодаря этому жидкость подается на глубину 30 сантиметров и не контактирует с воздухом. Таким образом решаются сразу две задачи — по «адресной» доставке удобрений внутрь плодородного слоя и минимизации распространения запахов.

Применение новой технологии позволило компании повысить урожайность растениеводческих хозяйств Томской области до рекордных по местным меркам значений. Обеспеченность собственными кормами приносит заметную экономию и дает возможность сдерживать цены при сохранении качества продукции. Что же касается проблемы запахов, то лето покажет, кто и где работал над ее устранением.

Фото: пресс-служба «Сибагро»

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