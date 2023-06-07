Глыба джеспилита. Как на Воскресенской горе появилась одна из главных достопримечательностей Томска

7 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В 1966 году День города в Томске отметили установкой памятного камня. Глыбу из джеспилита на небольшом постаменте решено было разместить на Воскресенской горе. Именно здесь в XVII был заложен новый сибирский город, названный Томском.

О том, как минерал возрастом более 4 млрд лет оказался в Томске, и причем здесь электроимпульсное бурение «Томскому Обзору» рассказал участник тех событий — профессор Томского политеха Сергей Рябчиков.

Сегодня, 7 июня 2023 года Томск отмечает свое 419-летие. Эта дата — день, когда на берег Томи в 1604 году высадились первые переселенцы, отряд казаков. Другая важная городская дата приходится на осень — 7 октября того же года отмечается как день основания Томска.

История с будущим камнем основания началась в 1960-х годах. Тогда в Томском политехническом институте активно изучали огромное железнорудное месторождение под Курском, известное нам как Курская магнитная аномалия.

Тогда же, в 1966 году мэр города Геннадий Калаба решил заложить камень в память об основании Томска. Но для начала его нужно было найти. Тогда градоначальник и вышел на ректора ТПИ Александра Воробьева.

— Он обратился к нашему ректору потому что тогда в институте был геолого-разведочный факультет. Но достаточно крупных камней в распоряжении ГРФ не оказалось, только мелочевка. И Воробьев вспомнил, что мы должны были привезти блоки железистого кварцита как раз с Курской магнитной аномалии, — рассказал Сергей Рябчиков. — В политехе был разработан электроимпульсный способ разрушения горных пород, в том числе бурения скважин. Требовалось лабораторное исследование по разрушению железистого кварцита. Мы туда уже выслали отряд, который работал на карьере Михайловского горно-обогатительного комбината и пытались бурить скважину. Но дела шли плохо: железистый кварцит имеет большую проводимость, а это для электроимпульсного бурения смерть. Поэтому больших результатов не получили.

Железистый кварцит, также известный как джеспилит — это древняя горная порода возрастом порядка 4 млрд лет. Её добывают буровзрывными работами: на карьерах бурятся скважины, закладывается взрывчатка и откалываются глыбы. Слишком большие куски вновь бурят и взрывают, чтобы получить более мелкие. Потом камни увозят на фабрику, где их измельчают и отправляют в печи.

Доставкой камней для эксперимента занимался, в том числе, и Сергей Рябчиков, тогда еще аспирант, проводивший исследования электроимпульсного бурения под руководством замдиректора НИИ Высоких напряжений Александра Чепикова. Предполагалось, что глыбы привезут в 11-й корпус вуза, где над ними будут ставить эксперименты для выявления подходящих режимов ёмкостного бурения.

Камни прибыли из Михайловского горно-обогатительного комбината на отдельной железнодорожной платформе.

— Там было больше десятка этих камней — один больше другого. Но особо размерами выделялись два. Один из них — тот, что стоит сейчас на Воскресенской горе, — рассказал Сергей Рябчиков. — Доставили мы эти глыбы в Томск и разгрузили в районе Томска-1 на угольном складе. Тогда Воробьев дал нам команду выделить один камень и направил к нам заинтересованных лиц.

Повез я их на площадку, показал эти глыбы. Они посмотрели, камни очень понравились, особенно самый большой. Я говорю: «Ради бога, забирайте». На следующий день они с краном и грузовиком приехали забирать этот камень. Сколько ни пытались поднять его — не смогли. Я говорю: «Возьмите поменьше, думаю, его кран поднимет». А он был размером раза в полтора поменьше первого. Его подняли, погрузили на грузовик и увезли.

В итоге именно этот камень поменьше и установили на Воскресенской горе в 1966 году. На нем разместили памятную мраморную табличку. А в 2004 году, к 400-летию Томска, советскую табличку заменили на новую.

Камень на месте основания города Томска, 1968 год Фото: Владимир Алин, pastvu.com

Много позднее Рябчиков услышал и мифологический вариант истории установки камня.

— У нас было какая-то научная конференция и всех её участников мы решили прокатить по городу. Первый заезд был на Воскресенскую гору. Экскурсовод долго рассказывала про установленный там камень: как его нашли в бакчарских болотах, что это, с большой очевидностью, метеорит, и даже про то, как доставили его в Томск. Потом, уже когда она закончила, я сказал: «А давайте я расскажу настоящую историю этого камня». Ну и рассказал — у нее глаза на лоб полезли, — смеется Сергей Рябчиков.

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