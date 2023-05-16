Jawsspot: Совладелец заведения Виталий Ерин о светлом баре с дружелюбной атмосферой

16 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Когда спускаешься от главпочтамта к площади Ленина, то проходишь мимо бара Jawsspot. У него большие окна, поэтому невольно замечаешь, как проводят время его гости. Сразу хочется заглянуть и присоединиться к жизни заведения, расположенного в самом центре Томска.

Мы так и сделали, заодно узнали историю бара. Его совладелец и управляющий Виталий Ерин рассказал нам, как появилось заведение в Томске, какие напитки там можно попробовать и что за акула «плавает» у них над барной стойкой.

Бар Jawsspot с большими окнами, привлекающие внимание прохожих. Фото: Серафима Кузина

Jawsspot появился почти сразу после локдауна — бар открылся 25 сентября 2020 года, через 2 месяца после того, как томскому общепиту наконец разрешили принимать гостей.

— Идея была давно, — признается Виталий Ерин, совладелец и управляющий Jawsspot. — К тому времени уже было два бара под таким же названием — в Новосибирске и Новокузнецке. Это линейка пивоварни Jaws Brewery. Она расположена под Екатеринбургом, в поселке Заречном, работает уже очень давно, 15 лет. Новосибирскому бару, когда мы решили зайти в Томск, было около 3-х лет. Среди его соучредителей — мои друзья. Они предложили мне поучаствовать в новом проекте. Выбирали между Томском и Красноярском, решение было за мной, поскольку я должен был переехать из родного Гурьевска и стать управляющим нового заведения. Предпочел Томск — студенческий город, где давно знают, что такое крафтовое пиво. Поехал искать помещение в центре — пеший трафик для баров очень важен. Нашел нашу нынешнюю локацию сразу, она была первой в списке. Все сошлось!

Совладелец и управляющий Jawsspot Виталий Ерин Фото: Серафима Кузина

Буквально на следующий день Виталий бросил старую работу, никак не связанную с барами, и переехал в Томск. Началась новая жизнь:

— Учредитель новокузнецкого бара Jawsspot — мой друг, мы из одного города, он давно звал меня в бизнес. Но сначала я не решался, — объясняет Виталий. — Потом карты сложились, понял, надо действовать. За месяц мы с нуля своими руками сделали ремонт в помещении и открылись для гостей.

Найти Jawsspot не составит труда, он находится между главпочтамтом и ТЮЗом. Фото: Серафима Кузина

Здание, где находится бар, из томских памятников старины. Когда хозяева бара увидели высоту потолков в 4,5 метра, то сразу захотели сделать в помещении балкон. Но оказалось, статус исторического здания не позволяет таких экспериментов. Пришлось обойтись более традиционным ремонтом. Возраст дома несет свои сложности — одна из стен бара ледяная круглый год. Летом это только к лучшему, зимой приходится пользоваться тепловой завесой. Уровень канализации в доме ниже, чем у центральной городской системы, поэтому приходится решать и эту проблему.

Фото: Серафима Кузина

Зато высокий потолок создает «воздух», сверху ничего не давит. Благодаря этому небольшое помещение кажется объемным. На потолок удалось повесить паруса, над барной стойкой сделать балку с различными бутылками. Правда, из-за такой высоты возникает эхо. В помещении ради хорошего звука меняли акустическую систему.

Фото: Серафима Кузина

— У нас есть большая площадь, которую можно чем-то заполнять. Этим мы и занимаемся не без участия гостей, — отмечает Виталий. — В целом стилистика изначально идет от владельца бара. Jawsspot — это точка, где в первую очередь собираются фанаты пивоварни. Особенности формата — натуральные материалы. У нас дерево, камни, кирпичи и нет пластика. Когда мы первый раз увидели помещение, оно все было в гипсокартоне и персиковых, оранжевых цветах. Я думал, что тут вообще можно сделать… А у друзей, благодаря открытию баров в других городах, уже были свои представления. Мы снесли все лишнее, и картинка нарисовалась. Управились с ремонтом быстро, за месяц, хотя хотели за 2 недели (столько нам дали арендных каникул). Конечно, сначала бар был внутри пустоватым. Долго придумывали освещение, решали вопрос с музыкой.

Фото: Серафима Кузина

Балка с бутылками как элемент интерьера родилась отчасти спонтанно. В баре стремятся все, что возможно сдавать в переработку, поэтому собирают стекло, пластик, картон. И в определенную емкость скидывают пустые бутылки. Однажды то, что было накоплено, достали, разместили на балке и украсили так помещение.

К этой балке еще привязана большая плюшевая акула, она «плавает» в воздухе над барной стойкой.

Акула над барной стойкой, подаренная одним из гостей. Фото: Серафима Кузина

— Ее принес наш гость-постоянник, — объясняет Виталий. — Сначала у нас была другая акула, но ее украли. Такое бывает. Еще из бара исчез наш талисман, символ, — заяц ручной работа. Мы вязали его на заказ, он был классный — хмурной, грозный, сидел возле монитора. И однажды во время большой тусовки заяц просто исчез. Жалко, обидно, досадно… Но вернемся к акуле. Когда нашу уже полгода как украли, постоянник сказал: «У меня есть акула, я вам принесу ее, но надо сделать так, чтобы она не пропала». Тогда мы и решили повесить ее высоко. Там акулу никто не трогает.

Уголок с мерчем пивоварни Фото: Серафима Кузина

Из любопытных деталей в баре есть еще и уголок с мерчем пивоварни. Гости его охотно берут. Особо востребованы новинки, а также черные майки с названием популярных сортов фирменного пива. Их долго не было в наличие, а когда они вернулись, то сразу вызвали ажиотаж.

Пообщаться за бокалом

В баре пиво только екатеринбуржской пивоварни Jaws Brewery Фото: Серафима Кузина

Что касается ассортимента, то пиво в баре только «родное», своей пивоварни. Самое ходовое — классические сорта, пшеничные, баварские, хеллес, лагер. Свои ценители есть у имперских стаутов, портеров, саур элей. Один из самых любимых гостями сорт варится в Бельгии. Это фламандский эль — пиво, выдержанное в винных бочках, со вкусом вина. Очень терпкое, кислое, но в то же время некрепкое. Оно надолго исчезало из продажи на фоне санкций, но сейчас сотрудничество удалось продолжить.

Пивная карта Фото: Серафима Кузина

Неординарные варианты типа томатных гозе, пива со вкусом супа, фруктовых смузи здесь не найти:

— У нас скорее классика, у собственников пивоварни есть свое видение, они его придерживаются и варят больше не как российские крафтовики, а как за рубежом — в Германии, Бельгии, США.

Пиво в баре есть и в холодильнике, и на кранах — туда попадают самые любимые гостями варианты. Выбор большой — целых 20 предложений. А вкус разливного, конечно, всегда отличается от бутылочного.

Фото: Серафима Кузина

Сидры пивоварня не производит, но в баре они есть — экспериментальным путем выбрали несколько приятных гостям вариантов. Выпить что-то безалкогольное тоже удастся — в меню и безалкогольные сорта фирменного пива, и линейка лимонадов. А чай и кофе здесь не предложат.

Фото: Серафима Кузина

Хотя помещение у бара небольшое, место для кухни в нем нашлось. В меню всегда есть снеки, но горячую еду готовят не каждый день. Кухня актуальна вечерами со среды по субботу (днем бар работает скорее как магазин, чем как заведение). Готовят блюда во фритюре, картошку фри, гренки, из того, что посерьезнее — бургеры, плескавица, баварские колбаски. Их в меню добавили недавно, этой весной.

— Посидеть-поесть — это не про нас. Наш формат — выпить пива, пообщаться, — уточняет Виталий. — Мы не бар-ресторан, у которого полноценная кухня. У нас она второстепенная.

Фото: Серафима Кузина

Важную роль в жизни бара играют большие окна:

— Это было одно из главных условий, когда искали здание. Мы — не бар, расположенный в подвале, где темно, над столиком горит одинокая лампочка, и все. Еще после открытия новосибирского Jawsspot его стали называть «самый светлый бар», — рассказывает Виталий. — У нас, действительно, светло, большие окна, люди видят, что происходит на улице и наоборот. Часто через окна мы завлекаем гостей. Люди идут мимо, смотрят, что у нас много народу. Заходят попробовать один сорт, другой…

Томский «самый светлый бар» Фото: Серафима Кузина

— Летом и зимой в баре разное движение гостей. Зимой заходят перебежчики от одного заведения к другому. Летом много случайных гостей. Когда тепло, народ в Томске оживает. Бар заполняется в разы сильнее, чем в холод. Вечерний трафик с 19 часов насыщенный, много людей идет мимо, заходят утолить жажду в жару. А когда вечером становится прохладно, то возвращаются. В этом есть своя прелесть, когда гость возвращается — это как бальзам на душу.

Фото: Серафима Кузина

В баре собираются люди разного возраста. Сначала хозяева бара думали, что в основном к ним будут ходить студенты. Но получилось, это только часть гостей. В основном приходят люди в возрасте от 22 до 35. Многие из завсегдатаев постепенно начинают общаются между собой.

— Мы — не бар, расположенный в подвале, где темно, над столиком горит одинокая лампочка, и все... У нас, действительно, светло, большие окна, люди видят, что происходит на улице и наоборот. Часто через окна мы завлекаем гостей. Люди идут мимо, смотрят, что у нас много народу. Заходят попробовать один сорт, другой, — рассказывает Виталий. Фото: Серафима Кузина

Недавно у входа в бар повесили штендер. На нем — отзывы постоянных гостей, которые те написали о Jawsspot, когда была объявлена такая акция.

— Они порой забавные, нелепые, многие писали с юмором. Самые прикольные мы разместили, на днях повесили штендер. Это приятно для гостей, видеть свою цитату, можно показывать другим, мол, это мои слова, — уверен Виталий. — У нас каждый гость как друг. Мы вообще максимально дружелюбные. Стараемся со всеми быть на «ты».

Фото: Серафима Кузина

Многие гости ходят «на бармена». Их в Jawsspot сейчас два. Команда вообще небольшая:

— Я здесь всегда, я и грузчик, и дворник — всё, что угодно. Я все могу! — смеется Виталий. — И не было ни одного дня, чтобы я проснулся без желания идти на работу. Если бы мне три года назад сказали, что я буду жить в Томске, управлять своим баром, я бы не поверил. Но все в моей жизни кардинально поменялось, я занимаюсь делом, которое мне действительно нравится. За баром теперь стою редко, только помогаю, когда пятничная и субботняя смены. А так у нас есть два бармена и повар… Я — все остальное. Такая команда.

Еще один член команды Фото: Серафима Кузина

Первыми барменами были Саша и Маша. Саша уехал в Красноярск, где открыл свой бар. Маша ушла по своим причинам. Им Виталий благодарен — они много сделали для развития заведения. Новых барменов удалось найти среди постоянников:

— Марка мы приглашали на гостевую смену. Он когда-то работал в другом заведении, но к нам тоже заглядывал. Нам понравилось, как он отработал на баре. Когда Саша уехал, предложили ему выйти, и по сей день он здесь, — поясняет Виталий. — Еще есть Надя. Ее мы нашли точно также.

Фото: Серафима Кузина

Главный черты для барменов в Jawsspot — это умение общаться, поддерживать беседу с гостями. Также, конечно, он должен уметь подсказать гостю, что ему стоит попробовать.

— Еще я ценю умение зажечь толпу, это конек Марка. В час ночи музыка у нас становится громче, свет приглушается…. Марк хорошо умеет поднимать настроение людям, — полагает Виталий. — Есть люди, кто ходит ради общения с барменом. Но веселиться мы тоже умеем, в пятницу и субботу это доказываем.

Фото: Серафима Кузина

Но при этом оказалось, что вечеринки — это не формат Jawsspot.

— Мы пробовали и квартирники, и приглашать диджеев — гостям не заходит, — констатирует Виталий. — Гости подходили и спрашивали: «Когда это закончится? До часу? Значит, мы после придем». Было обидно. Стендапы во время пандемии неплохо шли, но потом народу уже стало неинтересно просто слушать, как кто-то вещает что-то в микрофон, сидя у нас на подоконнике. Отзывы гостей помогли нам понять, что они предпочитают просто общение и музыку.

Пережить пандемию

Фото: Серафима Кузина

Самым сложным временем в жизни Jawsspot пока была пандемия. В молодом заведении была низкая посещаемость. Очень мешало требование закрываться в 23:00. Многие приходили только в 21, ближе к 22. Летом 2021 года после 23:00 можно было оставаться только в летнике, а его бару делать негде. В итоге толпы гостей сидели на двух скамеечках у входа.

— Обидно, когда у тебя полная посадка, всем хорошо, гости веселятся, а тебе приходится выгнать их на улицу… — вспоминает Виталий. — Но многие оставались на лавочках. Бар был пустой, а прохожие с трудом проходили мимо нас, какая собиралась толпа.

Фото: Серафима Кузина

С коллегами из других городов томский бар общается в первую очередь на уровне интерьерных решений:

— Недавно открылись бары в Кемерове и в Шерегеше. Я смотрел фотографии, и мне очень понравился иллюминатор в двери в Шерегеше. Обсудил это с моим другом — он согласился, классно выглядит. Нам нужен такой же. Мы сделали. Техническое, декоративное или визуальное решение мы можем перенять, — объясняет Виталий. — И наоборот — что-то заимствуют у нас. Мы обшили барную стойку деревом, покрасили в хаотичные цвета. Ребятам из Новосибирска понравилось, они тоже захотели так сделать. Обмен идет. А в стратегическом плане мы самостоятельные заведения.

Фото: Серафима Кузина

В других томских кафе и барах Виталий бывает. Его радует, что открываются разные форматы, нет однотипные мест:

— Единственное, чего мне в Томске не хватает — это большого пространства с закрытым двором, где разные кафе. Можно потусить на общем летнике и пройтись по разношерстным заведениям. В Кемерове есть «Редакция», в Новосибирске — «Типография». Летники там шикарные, и нет машин. Если бы в Томске получилось сделать такой же двор, было бы круто.

Атмосфера Арбата

Фото: Серафима Кузина

Неподалеку от Jawsspot часто стритуют музыканты. Вокруг них собирается толпа прохожих.

— Это в целом такой колорит создает — бывает, выходишь на улицу, и невольно улыбаешься. Большой пеший трафик, музыка, гитары, трещотки... Очень классно и похоже по атмосфере на московский Арбат, — замечает Виталий. — Была бы у нас пешеходная улица с кафе — тоже было бы круто. В Томске много студентов, они гуляют вечерами, такое пространство им прямо нужно.

Виталий Ерин Фото: Серафима Кузина

Что касается планов Jawsspot, то второй такой же открыть в Томске не получится. Одного на город достаточно. Открыть здесь еще какое-то заведение вообще сложно — Томск ими и так насыщен, его сложно удивить, а делать «как у всех» авторам бара неинтересно. Наметки новых проектов у них есть, но пока только в мыслях. В реальности существует только бар Jawsspot.

Текст: Мария Симонова

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