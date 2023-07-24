Дмитрий Галсан, проект «Буряад-Монгол Ном»: «Для регионального книгоиздания становится важным постулирование собственной идентичности»

24 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Зачем нужны бумажные книги для локальных сообществ сегодня? Какие потребности они закрывают, как и на что выпускаются в различных регионах страны?

В нашем совместном проекте с издательством «Макушин Медиа» рассказываем о региональном книгоиздании в одной из сибирских республик — Бурятии. Своим опытом регионального книгоиздания делится сооснователь проекта «Буряад-Монгол Ном» Дмитрий Галсан.

Дмитрий Галсан побывал в Томске в прошлом году с лекцией «Как и зачем издавать бумажные книги в Бурятии и Сибири». Фото: Владимир Дударев

Дмитрий Галсан вместе со своими коллегами более десяти лет занимается некоммерческим книгоиздательским проектом «Буряад-Монгол Ном». Он направлен на сохранение национальной истории и культуры Бурятии. Главная особенность бумажных книг проекта в том, что они билингвальны и выходят на русском и бурятском языках:

— Мне кажется, что наш опыт представляет собой некоторую иллюстрацию, отражение тех процессов, в которых, наверное, пребывает сегодня современное книгоиздание во многих сибирских городах, — считает сооснователь и дизайнер издательского проекта Дмитрий Галсан. — Но тем не менее бумажные книги в Сибири и в Бурятии различаются ввиду особой идентичности, присущей каждому из регионов. В нашем крае она выразилась именно в проекте с национальной спецификой.

Сооснователь проекта «Буряад-Монгол Ном» Дмитрий Галсан Фото: Владимир Дударев

Идея издательства «Буряад-Монгол Ном», как рассказывает Дмитрий, возникла еще в 2003 году, когда он жил в Москве и работал в типографии. Тогда к нему обратилась группа энтузиастов с просьбой напечатать детскую книгу. Ее ценность заключалась в хорошем подборе сказок всех народов, населяющих Бурятию, в качественном «бережном» переводе. В результате, «Волшебную Бурятию» напечатали в том же году. Позднее она превратилась в серию из четырех изданий:

— Первую книгу мы постарались издать большим тиражом, чтобы она была более доступна по цене, — поясняет Дмитрий. — Для нас очень важным критерием, помимо качества печати, является еще доступность книги, потому что в регионах люди при выборе, грубо говоря, хлеба и книги, конечно же, сначала выберут хлеб, а поэтому разница в цене даже 20-30 рублей имеет серьезное значение.

Первая книга в серии «Волшебная Бурятия» Фото: издательский проект «Буряад-Монгол Ном»

Затем, в 2008 году, Дмитрий продолжил заниматься региональным книгоизданием и реализовал свой самостоятельный проект фотоальбома «Волшебная страна Бурят-Монголия». Там он впервые работал с вертикальной письменностью, принятой в монгольских языках:

— Помимо кириллицы и латиницы, в нашем регионе активно возрождается еще и традиционное вертикальное письмо, — объясняет Дмитрий. — Буряты — это один из трех основных монгольских народов, который обладает своей письменностью. В Монголии она называется «монгол бичик», а в Бурятии — «монгол бышык». Я, как дизайнер, при этом стараюсь уделять особое внимание оформлению и декорированию, чтобы популяризировать не только язык, но и письменность.

Фотоальбом «Волшебная страна Бурят-Монголия», изданная на трех языках — русском, бурятском и английском. Фото: издательский проект «Буряад-Монгол Ном»

Спустя два года после первых удачных проб в книгоиздании, проект «Буряад-Монгол Ном» был запущен официально. Его история началась с символической для команды книги «Степные были и небылицы», которая вошла в ТОП-30 рейтинга «Русский Дизайн-2010» и стала победителем конкурса «Книга года Республики Бурятия». Как отмечает Дмитрий, именно в ней нашли отражение основные принципы работы команды:

— Большая часть наших проектов носит, во многом, характер компромисса или договоренности между автором, издателем и меценатом, который выделяет нам средства. Поэтому для себя мы определяем параметры, связанные с передачей региональной идентичности, — это, во-первых, приоритетные темы (культура искусство, наука, детская книга), а, во-вторых, формат мультиязычности, который мы стараемся выдерживать в каждой книге. В нашем случае — это еще и два вида письменности.

Книга «Степные были и небылицы» представляет собой собрание различных притч, рассказов и преданий монгольских народов. Фото: издательский проект «Буряад-Монгол Ном»

Еще один из важнейших параметров в региональном книгоиздании, по мнению Дмитрия, — качественная печать, особенно в детских изданиях. Это требует не только значительных финансовых вливания, но и больших человеческих ресурсов, поэтому в работе над одной книгой обычно, участвует от 10 до 15 профессионалов.

— Преимущественно мы работаем с московскими типографиями, которые лучше оснащены по сравнению с региональными и в массе своей, делают более качественную печать, — говорит Дмитрий.

Детская книжка «Ангара, дочь Байкала» по мотивам бурятской легенды. Иллюстрации Ольги и Ирины Ертахановых. Фото: издательский проект «Буряад-Монгол Ном»

В 2013 году в проекте «Буряад-Монгол Ном» вышла монография о взаимоотношениях Российской империи с буддизмом. Несмотря на то, что это академическое издание, по большей части текстовое, оно нашло общественное признание и попало в шорт-лист национального конкурса дизайна «Жар книги».

— Тему с буддизмом мы решили продолжить и выпустили серийное издание в трех книгах «Буддизм в истории и культуре бурят», а потом первый перевод на русский язык «Размышлений о Тибете» известного оппозиционера, диссидента и серьезного мыслителя Ван Лисюн, — рассказывает Дмитрий. — В своей книге он писал, например, что вся сегодняшняя Китайская империя — это огромный стол на одной ножке, которой является национальный вопрос. Главный герой очень серьезно занимается поиском компромиссов между тибетцами — жителями Синьцзян Гульского автономного округа и жителями внутренней Монголии с ханьцами. Что делать и как находить способы взаимного и гармоничного сосуществования? Герой считает, что этот «стол» легко можно опрокинуть, если ударить по национальному вопросу. Возможно, в какой-то степени такое рассуждение актуально и для России, и вообще для любой другой страны с большим количеством национальностей.

Книги издательства о буддизме Фото: издательский проект «Буряад-Монгол Ном»

В 2015 году была создана бурятская азбука с каллиграфией и написанием слов на вертикальном скрипте, в 2018 — продолжилась серия «Волшебная Бурятия» и издана книга «Лето в деревне». Последняя — совместно с иллюстраторкой Саяной Хомоновой и интересна тем, что начинается на русском языке и постепенно переходит на бурятский.

Книга «Лето в деревне». Художник Саяна Хомонова Фото: издательский проект «Буряад-Монгол Ном»

— В конце книги мы даем небольшой словарик, где наш американский редактор перевела все слова еще и на английский, для того, чтобы ребенок, изучая его, мог сравнить все три языка в одной строчке, — рассказывает Дмитрий. — Следующую книжку мы тоже сделали с Саяной — это «Байкальский счет». Она более легкая, простая и сейчас, наверное, является лучшим отражением всех принципов нашего издательского проекта. В ней есть полноценная поддержка трех языков, проработанная история с цифрами (эта книжка для самых маленьких, чтобы научить их считать), плюс там затронуты проблемы экологии.

— На одном из разворотов вы увидите, что персонажи собирают пластиковые бутылки. Тем самым мы показываем: если ты приехал на Байкал, собери, пожалуйста, весь свой пластиковый мусор, — рассказывает Дмитрий о книжке «Байкальский счет» Фото: издательский проект «Буряад-Монгол Ном»

В издательстве есть примеры и взрослой художественной литературы. Например, первая книга современного бурятского писателя Булата Молонова «Танец орла». Она написана на русском языке в формате покетбука (буквально — карманная книга, небольшая по размеру, обычно в мягкой обложке), но с большим количеством бурятских слов.

Художественная книга «Танец орла». Автор Булат Молонов Фото: издательский проект «Буряад-Монгол Ном»

Также в каталоге проекта можно найти мемуары, переводы, литературные памятники, подарочные издания и фотоальбомы. Один из редких успешных коммерческих проектов издания, по словам Дмитрия, — это книга «Традиции бурятской свадьбы», которая выдержала уже два переиздания:

— Она посвящена каноническим традициям, хотя всегда это что-то динамически изменяющееся: все мы живые люди и наше представление о прошлом меняется так же, как и наше настоящее. И поэтому я как дизайнер ввел такой, может быть, немного ироничный элемент — снимок полароида. Он помог мне в какой-то степени нивелировать серьезный исследовательский текст.

Подарочная книга о свадебных традициях и обычаях крупных бурятских родов. Автор Янжим Ивахинов Фото: издательский проект «Буряад-Монгол Ном»

Какие принципы используются при отборе материала?

— Всем авторам, когда мне кто-то приносит идеи, подкрепленные плохим текстом или фотографиями, я всегда пытаюсь донести простую мысль: сделать книгу — это как испечь пирог. Если у тебя плохая мука и прокисшее варенье, то ты не сделаешь хорошо. Поэтому необходимо сначала просеять эту «муку» в виде текста и заменить «варенье». Но иногда это не помогает, и тогда нужно идти каким-то декоративным путем или введением дополненной реальности.

Двухтомник с наследием бурятского поэта Намжила Нимбуева Фото: издательский проект «Буряад-Монгол Ном»

Сейчас, несмотря на то, что в основном издательство работало над созданием бумажных книг, реализуется несколько проектов, которые удобнее читать на гаджетах. Дмитрий подчеркивает, что переход на более современные платформы происходит, часть уже выпущенных книг доступны в электронном формате:

— Конечно же, люди переходят на цифровые платформы, это общий тренд. Но в России заметно и то, что стали меньше читать. Сколько раз я был в Монголии и Китае и заходил в книжные магазины, столько же видел, как люди сидели даже на ступенях лестниц и просто читали. Там было так же много людей, как в наших ТЦ, например. Тогда я понял, что, возможно, это именно мы в России стали меньше читать и у нас в книжной сфере происходит спад. Но тем не менее сегодня интерес к локальным вещам, историями, смыслам, на мой взгляд, по-прежнему существует. Да, книга, в первую очередь, независимо от региона, важна для передачи знаний и традиций, но в современной жизни для нее становится так же важно и постулирование собственной идентичности: что такое Томск для томичей, что такое Улан-Удэ для бурятов. И в этой связи для нашего кейса «Буряад-Монгол Ном» одной из функций становится поддержка родного языка и письменности.

Иллюстрация Саяны Хомоновой Фото: издательский проект «Буряад-Монгол Ном»

Как работать сегодня региональным книгоиздателям и проектам? Дмитрий уверен, что в сложившейся ситуации популярностью не перестанут пользоваться подарочные и детские книги. Вложения в такие проекты будут менее рискованным для локальных издателей, но в то же время они смогут поддерживать сохранение региональной истории. Опыт работы «Буряад-Монгол Ном» показывает, что для реализации этих целей выгодно использовать «кооперативную модель» книгоиздания:

— Я не представитель системы продаж, весь мой жизненный путь — история с дизайном, мы умеем делать качественно книгу. На многие вещи мы собираем деньги или реализуем свои идеи с помощью кооперативной модели, когда мы оцениваем каждый свою работу в неких условных единицах, эквивалентных рублю. После это считаем, сколько нужно денег, и затем ищем их сначала только на печать и доставку, или еще на какие-то мелочи, — объясняет Дмитрий. — Все остальное — это договоренности с автором о том, что мы складываем сумму затраченную на печать, плюс ту «виртуальную сумму» наших усилий и выводим реальную себестоимость книги, ее мы делим на тираж и каждый из этого тиража забираем книги на ту сумму, на которую он, грубо говоря, наработал. И вот так в складчину мы большую часть книг доводим до бумажной версии.

Фото: Владимир Дударев

Проект развивается не только как издательство, но и как организатор культурных событий в Бурятии — крупных бурятских фестивалей по книгоизданию и дизайну — «Типомания» и «Морс- УУ» (о нем мы рассказывали в нашем материале по ссылке — прим. ред.):

— Когда нас познакомили с организатором московского фестиваля «МОРС», мы сразу договорились делать мероприятие в нашем городе не для москвичей, а для нас, чтобы наконец-то понять, что происходит с бурятской иллюстрацией сегодня, — говорит Дмитрий. — И наш фестиваль в Бурятии приобрел ярко выраженный национальный акцент, потому что свои проекты мы всегда старались привязать и локализовать на местности: не вести, грубо говорят, свет цивилизации издалека, а поливать свою собственную почву и выращивать какие-то новые ростки будущих проектов, людей и смыслов. Это позволило нам объединить всех наших художников в одном месте, а впоследствии мы объявили конкурс «Волшебная Бурятия», на который имели право подавать заявку и быть отобранными ребята из близлежащих регионов. Так мы нашли новые имена, с двумя-тремя иллюстраторами обязательно хотим сделать совместные проекты в будущем в рамках серии сказок.

Иллюстрации участников конкурса «Волшебная Бурятия» Фото: издательский проект «Буряад-Монгол Ном»

Также на счету издательства работа над проектом арт-резиденции «Баргуджин Токум» на Байкале и Центром креативных индустрий «Хэб—Хаб» в Улан-Удэ, направленных на популяризацию бурятской культуры и истории.

В 2023 году «Хэб—Хаб» совместно с Минкультом Бурятии организовал форум «Креатив. Инновации. Творчество», на котором обсуждались креативные практики региона и варианты сотрудничества городских сообществ с властью. Кроме этого, в конце июня они открыли творческую лабораторию в рамках городского социокультурного проекта «САЙНУУ!», где художники, каллиграфы, дизайнеры и типографы изучали вертикальное письмо («монгол бэшэг») и рисование свободной рукой. А уже 31 июня пройдет еще одно мероприятие Центра «Хэб—Хаб» — плэнер для дизайнеров и художников со всей России, включающий поездку на Байкал.

Творческая лаборатория в рамках проекта «САЙНУУ!» Фото: центр креативных индустрий «Хэб—Хаб»

В планах проекта создание академического подарочного издания, состоящее из текстового исторического обзора и фотоальбома. В него войдут снимки объектов, артефактов и мест, связанных с темой статьи. Также, как говорит Дмитрий, есть идея выпустить серию подарочных фотоальбом специально для туристов на 248 страниц с фотографиями бурятских авторов. Работа над первым уже идет совместно с Центром креативных индустрий «Хэб—Хаб».

Первый фотоальбом из планируемой серии будет посвящен Баргузинской долине и теме волшебной страны «Баргуджин Токум». Его автором станет бурятский фотограф-пейзажист Вячеслав Урбазаев (на фото). Фото: издательский проект «Буряад-Монгол Ном»

Подробнее о том, с какими проблемами сталкивается креативное сообщество в Бурятии и как проект «Буряад-Монгол Ном» возрождает интерес к монгольской каллиграфии, можно послушать также в подкасте «Наследие» издательства «Макушин Медиа».

Текст: Алёна Попова

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