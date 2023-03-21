«С Томском связано столько людей с интересной судьбой!» — томский гид Александр Власенко о своих исследованиях и загадках города

21 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Александр Власенко давно занимается томской историей. Постепенно его увлечение превратилось в профессию — он стал гидом-экскурсоводом, краеведом.

Как он ведет свои исследования, какие темы особенно интересны участникам прогулок по городу, в чем минусы и плюсы Томска? Поговорили на эти актуальные темы.

Интервью с томским гидом Александром Власенко Фото: Савелий Петрушев

— Александр, как вы пришли к такой профессии, как гид-экскурсовод?

— Все просто, лет 9-10 назад дома мне сделали страницу в Инстаграм* и сказали: «Ты же можешь что-то рассказывать!» Я начал выставлять фото, писать посты... И однажды мне позвонил человек: «А можете ли вы нас провести по городу и показать то, о чем пишете?»

— То есть еще до страницы в соцсетях вы вели свои краеведческие изыскания? Как вас увлекло прошлое, вы историк?

— Все задают этот вопрос. У меня нет исторического диплома и вообще высшего образования. Но я — томич, давно собираю литературу по истории города. Изучаю то, что мне интересно самому. Бывают, конечно, заказы по истории определенного здания, или какая-то семья ищет информацию о судьбе своих родственников, обитавших в Томске. Жизненные истории мне интересны — люблю встречаться с людьми, стараюсь записать их воспоминания на диктофон. Попадаются очень любопытные моменты. Может быть, мне везет на людей с уникальными историями. Хотя каждый уникален. Изучая привлекающие меня моменты прошлого, я всегда хочу найти свидетелей. Прекрасно, если они еще живы. Иначе ищу воспоминания — записи или рассказы родственников.

Экскурсовод Александр Власенко рассказывает об истории домов, на которых размещены арт-заплатки проекта «История Томска на кирпичных клеймах» Фото: Серафима Кузина, из архива издания

— Много рассказов удается собрать?

— Не всегда, мы часто упускаем момент, не успеваем расспросить близких. И у меня что-то в своей семейной истории упущено. А иногда прихожу минут на 20, слушаю рассказы, и выясняется, что передо мною потомки известных в Томске людей. Листаем семейные альбомы, письма, вырезки, и я пропадаю в гостях часа на три! Люди с удовольствием делятся воспоминаниями — видя, что мне интересно их слушать. Я записываю, что-то потом входит в мои экскурсии.

— Можно пример таких неожиданных открытий во время бесед?

— Однажды общался с мужчиной, который оказался потомком двух линий томских купцов — Серебрянниковых и Сыромятниковых. Записал его рассказ, а через месяц он умер. Беседовал со внучкой профессора Савиных, с правнучкой профессора Дмитрия Дмитриевича Яблокова. Она приезжала из Петербурга. Мы встретились на Ленина, 44, во дворе дома, где жил Яблоков. Она показала окна их квартиры, что-то вспомнила из детства (прочитать о судьбе дома на Ленина, 44 и о том, каким его помнит правнучка профессора Яблокова — Татьяна Каплун, можно в нашем материале по ссылке — прим. ред.).

Во время экскурсии Фото: Серафима Кузина, из архива издания

— Когда вас стали спрашивать: «Не можете ли вы прогуляться с экскурсией?», — то вы вскоре задумались о своем собственном проекте?

— Сначала были разовые истории. Первые экскурсии я проводил по улице Октябрьской, гуляли минут 40-45. Постепенно я изучал истории, связанные с городом Томском, у меня начали появляться вопросы. Ради ответов не только читал книги, но и начал бывать в государственном архиве Томской области, раза два был в архиве Краеведческого музея. Времени на все не хватает, но какие-то ответы нахожу.

— Какие загадки удалось раскрыть?

— Полгода работал в «Особняке» на Белинского, 19, отвечал за историческое направление, проводил экскурсии. Искал документы и столкнулся с тем, что с 1917 года жизнь архитектора Хомича и история дома в Интернете прописывается с грубыми неточностями. Нашел абзац, кто в особняке жил, потом проверял по архиву. Оказалось, люди на самом деле обитали либо в домах рядом, либо там, но в другое время. Неверно названы организации, что располагались в особняке. Это период с 1914 года, когда Хомич уехал из Томска, до 40-х годов. У меня еще остались вопросы, на которые хочется найти ответы, потихоньку буду ими заниматься. Интересно дописать эту историю, проследить судьбы людей, найти фотографии.

Мне везет на людей

— Изучая привлекающие меня моменты прошлого, я всегда хочу найти свидетелей, — говорит Александр. Фото: Савелий Петрушев

— Вы окончили Первую школу экскурсоводов. Учеба что-то дала?

— Документ. Хотя нам давали технику проведения экскурсии, как правильно организовать, как составить маршрут. Говорили, все должно быть по инструкции, но я не встречал человека, кто действительно проводит прогулки по правилам. Все равно это идет изнутри — я так вижу, чувствую, у меня есть свои впечатления, эмоции, мысли. Смотришь во время экскурсии на людей, замечаешь, что им интереснее, где больше, где меньше рассказать. Прогулку по улице Октябрьской я начинал с 45 минут. 10 лет дополнял истории, теперь, если идти по Октябрьской, дальше по Шишкова до Обруба, до Каменного моста, я могу часов пять рассказывать! Местные жители делились со мной информацией.

Один из маршрутов Александра проходит в по Октябрьской и Шишкова, где расположено большое количество исторических зданий, поэтому экскурсия может длиться пять часов. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

— И сколько же тогда длится прогулка?!

— Сейчас стараюсь в три часа укладываться, в зависимости от погоды и настроения людей. На часы мы обычно только в конце смотрим. Я люблю прогулки как формат. Автобусные экскурсии мне меньше нравятся — два часа на весь город. Приехали на «точку», что-то рассказали, люди сфотографировали, спросили и поехали. Пока я в особняке работал, часто видел — подъезжает автобус, выходят люди, им рассказывают про особняк [архитектора Хомича] за пять минут. Я же рассказывал только историю жизни самого архитектора и о самом доме 2-2,5 часов. Не знаю, что можно за пять минут успеть. Еще, когда гуляешь, легко зайти во двор, где удается что-то интересное увидеть. На автобусе туда не заглянешь.

Особняк Хомича на ул. Белинского, 19 Фото: Серафима Кузина, из архива издания

— Элемент спонтанности в ваших экскурсия высок?

— Да, что-то может меняться. Если мы идем по маршруту, то, к примеру, какой-то двор оказывается закрытым. У меня тогда есть «запас», варианты, куда еще можем заглянуть.

— Как на визиты экскурсантов во дворы реагируют люди, жильцы окрестных домов?

— Люди в Томске замечательные, мне на них везет! За 10 лет один раз только были проблемы. Я в одном из домов разговаривал с жителями, вышли соседи, завели меня в дом, показали подъезд. Когда все разошлись по квартирам, а я спустился вниз и еще что-то рассматривал, внезапно открылась одна из дверей. Женщина заявила: «Если вы сейчас не уйдете, я вызову полицию!» Я пытался сгладить этот момент, говорил — и вас хочу расспросить... Она была непреклонна. Но в целом мне везет — нас во время экскурсий несколько раз приглашали за стол. Это обычно бывало в районе Болота, возле Воскресенской горы. Там жизнь протекает иначе, чем в городе. Летом жители до сих пор выходят справлять праздник всем домом. Собираются, выставляют столы во дворе. Ворота открыты, бегают дети, женщины салатики строгают... Нас иногда звали присоединиться, предлагали рассказать истории. Мы, конечно, отказывались. Потом я возвращался в этот дом, стучался в квартиру, мы беседовали, они делились воспоминаниями. Не встречал грубых. Хотя общаюсь с экскурсоводами, они рассказывают, что их иногда пьяные жильцы выгоняли из тех мест.

Дома терпимости и жрицы любви

— Вы ведете экскурсии уже почти 10 лет. Что за это время поменялось?

— Я сильно не слежу за переменами. Участников обычно ищу в разных соцсетях. Плюс работает сарафанное радио.

— Кто обычно ходит на ваши экскурсии?

— По-разному. И местные, и гости из Сибири. Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Красноярск. Кто-то дарит экскурсии родственникам.

На экскурсии к Александру приходят как местные жители, так и туристы Фото: Серафима Кузина, из архива издания

— Какие темы интересуют людей? Среди ваших экскурсий «Криминальный Томск: дома терпимости и жрицы любви»…

— Мне попадались в архиве документы, я знал, что коллеги проводят «Криминальный Томск». Обычно рассказывают про революционеров, хулиганов, арестантские роты. Я зашел иначе, со стороны домов терпимости. Рассказываю в виде лекции. Проводил ее в «Особняке», в Доме искусств. Искал информацию про здания, где находились дома терпимости, кто их содержал. Не все факты подтверждались.

— Какие вопросы задают на прогулках?

— Всех привлекают подземелья Томска. Но я не провожу такую экскурсию. Рассказать многое можно, но всем хочется куда-то залезть, побывать в каком-то тайном переходе. А это сложно. Томичи обычно, когда заказывают экскурсию, заранее просят, чтобы я определенные моменты включил. У меня в основе рассказа исторические факты, которые я могу подтвердить. Если по маршруту попадаются места, с которыми связаны тайны, легенды, мистические истории, их тоже рассказываю.

Всех в Томске привлекают подземелье и тайны места, о которых Александр тоже рассказывает. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

— О некоторых героях информации со временем становится больше?

— Кто-то из других городов пишет, присылает свои воспоминания. Кто-то приезжает в Томск, мы встречаемся. Правнук Аршаулова прошлой осенью приезжал, мы с ним год до этого общались. Я увидел в интернете фотографию, о ней человек писал: «Это Петр Петрович Аршаулов». А считалось, что его снимков не сохранилось. Я спросил: «Откуда фото?» Через него вышел на правнука Аршаулова, который живет в Москве (интервью с ним читайте по ссылке — прим. ред.). Я ему написал, мы созвонились. Оказалось, что на фото предположительно Аршаулов. Оно не подписано, но родные считают — это он. Мы пообщались — правнук не выдержал и приехал в Томск.

Правнук Петра Аршаулова — Игорь Туник Фото: Серафима Кузина, из архива издания

— Как чаще всего находятся факты?

— Мало изучать литературу, приходится прийти в здание. Бывает, меня сопровождает человек, который знает и дом, и его историю. Что перепланировали, снимали ли лепнины, были ли перегородки. Я хорошо на Ленина, 42 изучил здание. С директором [музыкальной школы] мы походили, потом с сотрудником несколько раз встречались и все обсуждали, я созванивался с первым директором музыкальной школы, ездил к завхозу. Нашел жителей дома, кто там жил в определенное время. Узнал, что и когда было во дворе музыкальной школы. На Белинского, 19, в «Особняке», я тоже все изучил — каждый угол. Что там поменялось с 30-х годов и до сегодня, какие организации были. Одна женщина работала в нем в 80-х, она чертила мне, что где находилось.

Не все знают, какая в Томске история

Фото: Савелий Петрушев

— В чем, на ваш взгляд, главная притягательность Томска, почему любите водить по нему прогулки?

— Недавно была семья из Новосибирска — жена уговорила мужа приехать, посмотреть город. Он сомневался, мол, что здесь есть-то. Через 3,5 часа, когда мы расставались после экскурсии, он признался: «Я бы никогда не подумал, что в Томске такая история!». Они были готовы и дальше гулять, но дети уже устали.

У нас сохранились объекты деревянного зодчества, некоторые приезжают его посмотреть. С Томском связано столько людей с интересной судьбой, исторических личностей! Кто-то останавливался здесь, кто-то ссылку отбывал, кто-то работал. Когда я про них рассказываю, то люди по-другому начинают смотреть на город. Открывают его заново для себя.

— Везде ли можно попасть на экскурсии?

— До пандемии я часто вел производственные экскурсии. Мы с супругой открыли ИП, водили на «Лампочку», посещали музеи на предприятиях, военно-исторические музеи. У нас много таких, но просто так попасть туда, за турникеты, нельзя. С детьми работали. Водили в пожарную часть, на электротехническом заводе были. После коронавируса многие так и не разрешили вход. Такие экскурсии людям интересны, но не знаю, возобновятся они или нет.

Экскурсия по Воскресенской горе Фото: Серафима Кузина, из архива издания

— Чего не хватает в Томске с точки зрения вашей профессии? Помимо доступности мест…

— Это тема большая. Где-то парковки нет. Где-то в туалет не знаешь, куда экскурсантов завести. Выход найти из положения можно, по пути церковь попадается или кафе, нам не отказывали, но общественных туалетов мало.

— Насколько часто у вас появляются новые маршруты?

— Редко. У других постоянно что-то новое, а я как начну изучать… И полгода уходит. Сначала иду по центру улицы, изучаю. Потом начинаю заходить во дворы. Общаюсь с жителями… Бывает, во дворе говорим, или они говорят, пойдем посмотрим, у нас дома печь сохранилась, предметы какие-то, и мы заходим. История дополняется. Плюс они, бывает, расскажут какой-то момент незначительный, который потом вырастает в историю. Если меня задевает рассказ, смотрю, что известно по этой теме. Бывает, найдется документ в архиве, какая-то публикация, и история потихоньку раскручивается.

Текст: Мария Симонова

* — Instagram/Инстаграм — социальная сеть, признанная в России экстремистской. Запрещена и заблокирована в РФ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».