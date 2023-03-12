Победить себя. Стартовала главная гонка на 50 километров Томского лыжного марафона

12 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В воскресенье, 12 марта, на стадионе «Политехник» стартовала главная гонка Томского лыжного марафона на 50 километров, в которой приняли участие более 200 спортсменов со своей России.

Свободным стилем им предстояло пробежать по тропе здоровья с выходом на террасы Лагерного сада и финишировать под динамичные звуки барабанов на стадионе Томского политеха.

Каким запомнился второй день марафона и кто, вопреки погоде, встал на лыжню — в нашем фоторепортаже Савелия Петрушева.

Старт лыжной гонки на 50 километров Фото: Савелий Петрушев

Томский лыжный марафон, входящий во всероссийскую серию лыжных марафонов Russialoppet, проходит в нашем городе уже второй год подряд. Он организован беговым сообществом «Сердце Сибири» совместно с Томским политехническим университетом и включает в себя шесть дистанций, проходящих по тропе здоровья томского стадиона «Политехник» и выходящих на террасы Лагерного сада. Несмотря на переменчивую погоду, спортсмены отмечают, что трасса подготовлена на высшем уровне.

Фото: Савелий Петрушев

В первый день, 11 марта, участники марафона пробежали на лыжах 3, 10 и 25 километров, а уже, сегодня, спортсмены стартовали на дистанции 50, 30, 15 километров свободным стилем и 25 — классическим. Перед стартом главной гонки второго дня участников марафона поприветствовал ректор Томского политеха Дмитрий Седнев:

«Очень радостно, что уже второй год подряд участниками лыжного марафона мы собираемся на стадионе «Политехник». Он объединяет всю страну, что приятно — от самых молодых участников — восьмилетних — до самых опытных, которым уже за 85. Есть и международные участники. Всем желаю легкой лыжни, ровного дыхания и победы — в первую очередь, над собой, — пожелал он.

Дмитрий Седнев Фото: Савелий Петрушев

Всего в томском марафоне-2023 приняло участие более 600 человек. Из них на «королевскую дистанцию» в 50 километров вышло 235 лыжников из Томской, Новосибирской, Кемеровской, Московской, Ленинградской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областей, а также Пермского, Красноярского и Хабаровского краев, республик Удмуртия, Якутия и Бурятия.

Фото: Савелий Петрушев

В числе участников есть и известные спортсмены — предприниматель Владимир Волошин, победитель и призер этапов кубка России и чемпионата России Андрей Феллер и многократная чемпионка и призер российских и международных соревнований, спортсменка сборной России по лыжероллерам Варвара Прохорова, а также и.о. мэра Томска Михаил Ратнер:

«Здесь присутствуют и томичи, и гости нашего города из 22 регионов. Это прекрасно, что беговое сообщество нашло такой вариант, как лыжный марафон, ведь как можно представить сибирскую зиму без лыжного спорта, — сказал он перед стартом 50-километрового забега.

Михаил Ратнер Фото: Савелий Петрушев

Также подчеркнул, что география участников в этом году значительно расширилась, и руководитель Томского марафона и бегового сообщества «Сердце Сибири» Александр Гордиевских. Он отметил, что много людей приехало из Ханты-Мансийска, Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода:

«Первое, что однозначно можно оценивать это то, что количество участников стало практически на 50 процентов больше. Это говорит о том, что лыжный спорт развивается, и не только он, но и Томск как город, который достоин принимать большой лыжный марафон, состоялся», — считает Гордиевских.

Фото: Савелий Петрушев

На финише каждый участник марафона получил памятную медаль, а лидеры в абсолютном зачете среди мужчин и женщин — денежные призы. Награждение победителей марафона состоится сегодня в 18:00 в «Точке кипения» по адресу пр. Ленина, 26. Также результаты забегов можно посмотреть онлайн на сайте мероприятия.

Фото: Савелий Петрушев

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