Поролоновые герои сказок: кто живет в творчеством пространстве «Театральная КвАРТира»

21 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Больше года назад в Томске появился необычный домашний театр, где в качестве актеров выступают куклы из поролона.

Обитают они в уютном пространстве «Театральной КвАРТиры», которое находится недалеко от Речного вокзала. А проходят там не только спектакли для детей и взрослых, но и творческие встречи с деятелями искусств, и мастер-классы по изготовлению оригинальных кукол.

Как возникла идея создать такое место и что за сказочные образы в нем живут, узнали у основателей «Театральной КвАРТиры» Ларисы Отмаховой и Сергея Иванникова.

Лариса Отмахова и Сергей Иванников в «Театральной КвАРТире» Фото: Серафима Кузина

«Театральная КвАРТира» изначально задумывалась как музей. Но ее создателям, известным томским театралам Ларисе Отмаховой и Сергею Иванникову, долгое время проработавшим в театре «Скоморох», захотелось сделать новый проект более живым и способным пробуждать творческий потенциал в тех, кто сюда приходит. Сначала на стенах появились акварели Сергея — более 50 театральных эскизов как из уже поставленных, так и еще не вышедших спектаклей. А затем нашло применение и другое его увлечение — изготовление поролоновых кукол.

В творческой «квартире» на Карла Маркса, 36 живут необычные герои, сделанные из поролона. Первой такой куклой стал персонаж сказки Алексея Толстого — Буратино, а затем появились и другие, например, Карабас-Барабас с его театром. Фото: Серафима Кузина

— Сергей уже делал кукол из поролона, когда работал в театре. Там обезьяна, петух и собака были нашими талисманами, — рассказывает соавтор проекта Лариса Отмахова. — Идея так сильно нас вдохновила, что мы начали клеить своих маленьких кукол, а потом на встречах показывать гостям, как с помощью них можно оживить любое пространства, создать любой образ, придать настроение, голос, характер каждому герою.

Третий член команды проекта — дочь Ларисы, Диана Отмахова. Она участвует в организации и проведении мероприятий, играет в постановках.

Лариса Отмахова Фото: Серафима Кузина

Именно взаимодействие с посетителями «квартиры» натолкнуло Ларису и Сергея на мысль — создать внутри пространства свой домашний театр, чтобы показывать постановки с участием поролоновых кукол для детей и взрослых. Важно было то, что спектакли в подобных театрах ставятся для небольшого числа зрителей. Это позволяет каждого из них сделать участником сказки и даже ее главным действующим лицом.

— У нас к каждому посетителю индивидуальный подход, поэтому на спектаклях обычно бывает не больше 20 человек. Родители и дети из зрителей переходят в актеры, меняются ролями, смотрят на себя со стороны и реагируют очень по живому на ту историю, которую мы им рассказываем. Например, в спектакле «Часы с кукушкой» наши персонажи говорят «ква-ква» или «пи-пи-пи», — и зрители сами начинают за ними повторять, мы не проговариваем это специально, — добавляет Лариса Отмахова.

Персонажи сказки «Часы с кукушкой» Фото: Серафима Кузина

На идею домашнего театра Ларису вдохновили еще и воспоминания о рассказах прабабушки, которая в свое время была преподавателем в Институте благородных девиц в Смольном и не раз участвовала в подобных семейных постановках.

— Домашний театр появился раньше профессионального, еще в XVII веке. У Михаила Чехова был домашний театр, у Станиславского. Это такая очень интересная форма, где через сказку, через показ, мы даем возможность родителям и детям увидеть, как можно оживить любое пространство, перейти на диалог именно творчески, допустим, разыграв какую-то историю. Это можно сделать со своими игрушками, а можно, как мы — с помощью кукол из поролона, — отмечает Лариса. — Идея с домашним театром пошла от меня, а реализация и воплощение — от Сергея. Он придумал пространство, которое дает возможность, сидя на стульчике или коврике, смотреть сказку и при этом участвовать в ней.

Все герои спектаклей в «Театральной КвАРТире» сделаны из обычного поролона, внутри нет никакого каркаса, только сверху Сергей покрывает фигурки золотистым напылением для создания объема. Фото: Серафима Кузина

Сам Сергей признается, что техника изготовления поролоновых кукол продиктована его характером — он любит все делать быстро и просто:

— Это так же, как лепить из пластилина, только нужен навык и умение чувствовать фактуру. Вот кусок [поролона] лежит перед тобой, ты начинаешь его резать, собирать, складывать и клеить. А потом уже становится интересно, что из него получится.

Сергей Иванников — автор кукол из поролона Фото: Серафима Кузина

В процессе работы над новой куклой Сергей не делает эскизов — берет ножницы, клей, поролон и начинает резать. Говорит, за день, может сделать небольшого медведя.

— Конечно, мы сначала проговариваем, какая это будет история. Но до конца точно не понятно, что это будет за кукла и какой у нее будет характер. Например, получился какой-то изгиб, и он сразу меняет [конечный] образ, — говорит Лариса о процессе создания поролоновых кукол.

Под крышей «Театральной КвАРТиры» объединилось сразу несколько направлений — это и домашний театр, и музей, и мастер-классы, и творческие встречи. Заходят сюда не только томичи, но и туристы, чтобы самим увидеть необычных кукол. Фото: Серафима Кузина

Первым персонажем, который поселился в «Театральной КвАРТире», был герой известной сказки Алексея Толстого — Буратино. Вслед за ним появились Кот Базилио, Лиса Алиса, Карабас-Барабас с его театром — это Мальвина, Пьеро и Арлекино. Потом на стене разместился огромный Змей Горыныч с тремя головами — одна из них царственная, другая умная, третья смешлива.

— Когда пространство заполнилось персонажами из наших спектаклей, зрители тоже захотели научиться делать таких кукол. Это подвело нас к тому, что мы стали устраивать мастер-классы сначала по изготовлению куклы, а потом — и по актерскому мастерству, — рассказывает Лариса.

Актеры домашнего театра. Сейчас на сцене «квартиры» идут постановки трех спектаклей — «Колобок», «Часы с кукушкой и «Сказка про жадных медвежат». Фото: Серафима Кузина

Кроме мастер-классов, в «Театральной КвАРТире» проходят творческие встречи с музыкантами, поэтами, художниками и артистами. Специально для таких мероприятий тоже делаются поролоновые герои. Например, к литературному вечеру с поэтессой и автором книг Татьяной Репиной появилась воронья семья.

— На встрече Татьяна читала свои стихи и рассказывала сказки, но она не просто была рассказчицей, она сделала это через куклы. И они оживили саму встречу и ее повествование. Такие соединения кажутся нашим гостям неожиданностью, но мы, конечно, к этому экспромту готовимся, — отмечает Лариса.

Для литературного вечера с Татьяной Репиной Сергей создал целую воронью семью — маму, папу и птенца, чтобы можно было использовать их в импровизации. Фото: Серафима Кузина

Кот Базилио и Лиса Алиса Фото: Серафима Кузина

Увидеть подобных кукол из поролона нигде в России больше нельзя — это уникальная технология Сергея. В этом авторы видят ценность проекта «Театральная КвАРТира» для томичей и туристов:

— В Томске достопримечательностью являются старые деревянные дома — это и архитектура, и те люди, которые вложили свой опыт, свою энергию в то, чтобы здания жили не одно поколение. Наша квартира также стала достопримечательностью: музеи и театры есть в каждом городе, а вот необычная техника и индивидуальный подход при котором знакомятся, общаются, угощают чаем — такое попадается не везде, — отмечает Лариса. — Посмотреть наших кукол приезжают уже не только туристы, но и театральные деятели из других городов, регионов и стран.

Сергей пишет сценарии для сказок, создает декорации и героев, а рассказывают истории Лариса и Диана Отмаховы. Фото: Серафима Кузина

С оформлением пространства проекту помогают друзья: некоторые из них дарят интересные предметы интерьера — старинный стол XIX века, потертый чемодан, прошедший войну, связку ключей. Но самые приятные подарки — от посетителей спектаклей. «Театральной КвАРТире» дарят рисунки с благодарностью, пишут отзывы в группе в ВКонтакте и приходят снова.

Подаренные детские рисунки Фото: Серафима Кузина

Авторы проекта стараются всегда отталкиваться от запросов зрителей, прислушиваться к их мнению. Получается живой дружеский контакт, где гости уже после двух-трех встреч не чувствуют себя гостями, они становится здесь друзьями — каждого из них Лариса знает по именам.

— Это только начало нашей работы, хотелось бы развиваться дальше. Например, найти другое пространство, потому что здесь уже не хватает места. Но развиваться именно в том направлении, в котором мы сейчас движется. Это интересно нам самим — мы даем нашим гостям возможность почувствовать себя в сказке. Но когда еще и люди откликаются на нашу деятельность, то это вдохновляет сильнее всего.

Текст: Алёна Попова

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