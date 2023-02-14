Большие данные, нейромаркетинг и социальные сети. Эксперты и представители HR-сообщества Томска встретились в кадровом центре «Работа России»

14 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую среду, 8 февраля, в томском кадровом центре «Работа России» открылась очередная экспертно-дискуссионная площадка для представителей HR-сообщества. На этот раз она была посвящена HR-аналитике и коммуникации.

В течение почти двух часов эксперты из Томского государственного университета, Head Hunter и Центра управления регионом знакомили крупнейших томских работодателей с современными возможностями для увеличения эффективности работы компании и сокращения времени на подбор персонала в условиях его нехватки на рынке труда.

Рынок труда и аналитика

Первым спикером выступила менеджер по развитию клиентов Head Hunter Сибирь Анастасия Литвинова. Она представила оценку состояния рынка труда, а также рассказала об инструменте «Аналитика подбора», который может существенно увеличить эффективность работы HR-специалистов.

«Сейчас ситуация на рынке труда сильно изменилась, особенно за последние три года. На нее особенно повлияла демографическая ситуация, а также экономические потрясения и COVID, — отметила Анастасия Литвинова. — Поэтому нам нужно быть конкурентоспособными, потому что количество вакансий только растет, как и спрос на кандидатов. Нам нужно проводить аналитику и понимать, какие каналы лучше работают и как сделать нашу работу оптимальнее».

Она также отметила, что в связи со сложившейся ситуацией одним из основных требований для специалистов, работающих с персоналом, стало владение HR-аналитикой. Помогающий в этом инструмент разработали в HH.ru:

«Наши коллеги вместе с аналитиками разработали систему в личном кабинете Head Hunter, она так и называется „Аналитика подбора“. Инструмент позволяет ответить на вопросы: откуда приходят кандидаты и во сколько компании это обходится, насколько эффективно работают ваши менеджеры, которые занимаются поиском кандидатов, насколько эффективны размещенные вакансии, почему они неэффективны и что с этим делать», — рассказала Анастасия Литвинова.

В частности, система показывает, откуда приходят кандидаты — по приглашению из базы резюме, по отклику на вакансии или просто по звонку. С другой стороны, «Аналитика подбора» может оценить эффективность работы HR-менеджера.

«Сколько открыл контактов и сколько потом пригласил на собеседование. В идеальной картине мира все контакты, открытые в базе резюме, должны совпадать с приглашенными на вакансию кандидатов. Получается, вы оптимально работаете с базой, — подчеркнула Анастасия Литвинова. — Система дает сигнал, как эффективно вы расходуете средства на контакты из базы».

Кроме того, система вводит «индекс вежливости». Этот показатель означает оперативность обработки откликов на вакансии (отказ или приглашение на собеседование). Разработчики рекомендуют давать ответы в течение суток, если речь идет о массовых вакансиях, и в течение трёх, если речь идет о замещении руководящей позиции.

Также система позволяет определить, насколько эффективны размещенные HR-менеджерами вакансии. Чтобы повысить их эффективность, рекомендуется проводить анализ объявлений у конкурентов. Также не нужно завышать требования к кандидатам: желательно не указывать наличие опыта работы, чтобы расширить воронку просмотров и откликов.

Система «Аналитика подбора» бесплатна. Ею может пользоваться любой работодатель в своем личном кабинете на сайте HH.ru.

Большие данные и бизнес

Заведующий научно-исследовательской лабораторией прикладного анализа больших данных Вячеслав Гойко Фото: Серафима Кузина

Два следующих эксперта рассказали собравшимся о возможностях применения больших данный в бизнес-аналитике. Отдельно они остановились на вариантах взаимовыгодного сотрудничества с томскими компаниями.

О самом big data и вариантах его использования рассказал заведующий научно-исследовательской лабораторией прикладного анализа больших данных, генеральный директор Университетского консорциума исследователей больших данных Вячеслав Гойко:

«Применяя технологии больших данных, можно получить достоверную информацию о человеке, как он себя ведет, узнать много ценного и продать ему как можно больше полезных продуктов и функций, — отметил Вячеслав Гойко. — В ТГУ с 2016 года есть группа энтузиастов, которая с этими данными работает. Не только в научном плане. Например, мы качаем данные Head Hunter и делаем более глубокую аналитику».

По его словам, в ТГУ сложилась мощная команда, и накоплены все необходимые компетенции для решения самых разных задач с использованием больших данных.

«У нас есть суперкомпьютер в ТГУ. Эта машина нам позволяет с одной стороны решать большие задачи, с другой стороны — мы собираем большое количество данных, весь русскоязычный сегмент (интернета — прим. ред.). Мы умеем собирать всю открытую информацию — это любое упоминание вашего продукта, компании по ключевым словам в СМИ, блогах, во всех открытых источниках. Плюс мы активно работаем с вакансиями, собираем данные пользователей, подписки, друзей — все это накапливаем, анализируем, и в том числе работаем с открытыми данными, например, метаданными научных статей», — сообщил Вячеслав Гойко.

Среди успешных кейсов, разработанных томскими специалистами, он назвал создание программно-аппаратного комплекса для гибридного обучения — когда часть студентов находится в аудитории, а часть — присутствует удаленно.

«У нас родилась идея программно-аппаратного комплекса, который позволяет в автоматическом режиме записывать, транслировать, сохранять, каталогизировать все, что происходит в аудитории. Плюс к этому можно подключить искусственный интеллект, и все, что преподаватель наговорил, автоматически превращается в текст, делается такой конспект, из которого можно генерировать субтитры. И вам не надо все полтора часа смотреть — можно просто узнать, на какой минуте преподаватель говорит, например, о дифференциальных уравнениях. Это наша разработка. Сейчас этот отдельный продукт называется „Арктру“. Уже 20 университетов в РФ используют его, будем внедрять нашу разработку в Казахстане и Армении. Такой простой пример того, как научное сообществе решает технологические проблемы», — объясняет Вячеслав Гойко.

Вячеслав Гойко рассказывает о специфике работы нейролаборатории и нейромаркетинге Фото: Серафима Кузина

Также томские ученые могут решать бизнес-задачи с применением нейролаборатории. Кроме того, по запросу вуз может подготовить дата-аналитиков для компании, чтобы он они решали её бизнес-задачи, или обучить управленцев принятию решений, основанных на анализе big data. А ученые могут провести текстовую аналитику отзывов о конкретном продукте.

«Помимо этого, у нас накоплен большой объем данных о пользователях. Мы можем помочь вам найти вашего клиента, либо понять, что он делает, что пишет, что читает, как себя ведет, кто он, где живет и так далее. Всю эту информацию можно проанализировать для вас, сделать выгрузку. Сейчас у нас ребята продают школьникам допобразование для IT, и мы для них ищем потенциальных учеников, которые интересуются информационными технологиями и с высокой долей вероятности будут поступать в российские и зарубежные университеты», — отметил Вячеслав Гойко.

Аналитик научно-исследовательской лаборатории прикладного анализа больших данных Дарья Дунаева Фото: Серафима Кузина

Тему использования дата-аналитики томскими компаниями «приземлила» аналитик научно-исследовательской лаборатории прикладного анализа больших данных Дарья Дунаева. Она рассказала о новом программном продукте, разработанным в ТГУ и проходящем этап закрытого тестирования. Созданное ими веб-приложение нацелено на мониторинг и многофакторный анализ рынка труда. В разработке принимали участие представители Университетского консорциума исследователей больших данных, всероссийский центр изучения общественного мнения, департамент труда и занятости населения региона, а также отдельные работодатели.

«В прошлом году мы готовили программу для обучения дата-аналитиков. И когда наша лаборатория начала её формировать, мы поняли, что нужно провести предварительно аналитику и сложить её таким образом из максимально актуальных курсов, чтобы людям было интересно учиться, выхлоп был позитивный и все трудоустроились. Мы стали искать такие сервисы и не нашли. Тогда мы решили, почему бы нам самим его не сделать», — рассказывает Дарья Дунаева.

В качестве исследовательской базы были собраны более 5 млн вакансий со 138 тысячами навыков. Материалы были взяты из данных Head Hunter.

«Сначала мы настроили выгрузку данных. Потом был самый трудоемкий, сложный в методологическом и техническом плане этап — это текстовая аналитика. Оказалось, что не так-то просто проанализировать навыки и компетенции. Работодатели в вакансиях одни и те же навыки могут называть разными словами или абсолютно разные вещи назвать одинаково. У нас 30 отраслей, и во всех них мы не можем быть не экспертами. Начали с IT, там мы более-менее разбираемся, а потом стали привлекать сторонних экспертов», — рассказала Дарья Дунаева.

Для начала с помощью машинного обучения и лингвистических запросов разработчики сгруппировали различные вариации написания похожих слов в большие классы. Для проверки адекватности такой подборки были организованы специальные фокус-группы, куда привлекались специалисты из различных отраслей со всей страны.

«И вся эта работа была направлена на три основные целевые аудитории — это соискатели кадрового центра, сервис может быть полезен при построении карьерной траектории. Например, я хочу найти работу, вижу навыки, которых мне не хватает, вижу потенциальных работодателей и понимаю, чему нужно доучиться: какие-то навыки подтянуть, какие-то освоить, чтобы устроиться, куда я хочу, — объяснила Дарья Дунаева. — Также сервис принесет пользу для образовательных организаций — каким навыкам нужно учить людей, чтобы они сказали нам „спасибо“ и все было хорошо с дальнейшим их трудоустройством. Мы даем возможность вузам и руководителям образовательных продуктов, выбрать конкретную профессию, посмотреть, что там хотят на рынке, и под каждый навык собрать соответствующий курс».

Разработка томских ученых вызвала немало вопросов у представителей профессионального сообщества Фото: Серафима Кузина

По словам разработчиков, сервис также будет очень полезен работодателям и HR-специалистам. Он позволит проводит анализ конкурентов, оценить предлагаемые ими условия труда, требуемые навыки для различных позиций, ознакомиться с топом компетенций, которые работодатели запрашивают от каждого специалиста.

Сейчас сервис проходит этап тестирования, который продлится до конца марта. Однако разработчики активно приглашают воспользоваться его возможностями уже сейчас.

«Мы бы хотели до запуска приложения в продакшн-версию решить какие-то ваши кейсы. Если у вас имеется интерес к аналитике в вашей области любого параметра рынка труда, который есть в больших данных и на сайтах вакансий, мы будем очень рады с вами посотрудничать. Нам можно написать, и мы сделаем конкретный кейс на безвозмездной основе для вас», — обратилась к собравшимся Дарья Дунаева.

«Поймать» работника в соцсетях

Руководитель Центра управления регионом Томской области, эксперт АНО «Диалог Регионы» Максим Луконин Фото: Серафима Кузина

От больших данных участников встречи отвлек руководитель Центра управления регионом Томской области, эксперт АНО «Диалог Регионы» Максим Луконин. Он рассказал о том, как изменились предпочтения пользователей социальных сетей и мессенджеров, сколько времени в интернете проводит среднестатистический россиянин и где лучше всего HR-специалистам «ловить» своих потенциальных работников.

«Средний россиянин проводит в интернете 3 часа 48 минут. В это время вы его можете поймать. Но надо понимать, что в каждой специальности этот показатель варьируется, — отметил Максим Луконин. — Важно учитывать, что смартфон заменил многие источники информации. Вы ловите их не в целом в интернете, а в этой маленькой штуке. Соответственно в удобных для него форматах и источниках надо концентрировать ваше внимание».

По его словам, особенно стоит присмотреться к работе Telegram. В последнее время мессенджер из инструмента переписки превратился в настоящего рабочего помощника с чат-ботами и каналами доставки контента — как новостного, так и развлекательного.

«Если вы информируете или хантите людей из других регионов, нужно учитывать информацию о доминирующих там мессенджерах. Если мы посмотрим по регионам, то, например, Кавказ очень отличается от Сибири и Дальнего востока. В каждом из них своя доминирующая площадка», — уточнил Максим Луконин.

В чарте пользовательских предпочтений первые пять строчек последовательно занимают социальные сети, видео-хостинги, мессенджеры, игры и онлайн-сервисы (в частности маркетплейсы). Эксперт обратил внимание на необходимость использования в работе «Одноклассников»:

«Это очень недооцененная социальная сеть в плане продаж и хантинга. Там колоссальная скорость распространения информации, аудитория очень позитивная по сравнению с „ВКонтакте“. Этот инструмент надо использовать для продаж и работы с сотрудниками, формирования HR-бренда», — уточнил Максим Луконин.

Он также обратил внимание, что с конца февраля 2022 года, а также запретом ряда социальных сетей, часть пользователей «перетекла» во «ВКонтакте», а часть — в Telegram. Кроме того, этот мессенджер начал больше восприниматься как первоисточник, источник официальной информации. В итоге в нем стали проводить больше времени.

«С запретом социальных сетей их охват и среднее время нахождения там пользователей сократились. Если вы работаете в этих (заблокированных — прим. ред.) социальных сетях, то вам надо понимать, что у вас меньше времени, чтобы этого человека поймать. И он заходит туда, скорее всего, не для того, чтобы получить вашу информацию, это стало более личным. Это не значит, что там не надо людей ловить, просто надо подход менять», — уточнил Максим Луконин.

Он рассказал о возможностях использования Rutube — скорее как места для хранения контента, дублирующее основной канал на случай его внезапного отключения. Отдельно эксперт остановился на типах контента, которые хорошо «заходят» с точки зрения соотношения просмотров — позитивных реакций.

«В ковидный период было много карточек — разъясняющего контента. Выяснилось, что соотношение позитивных реакций к просмотрам у карточек меньше всего. А больше всего было у блогеров, в тик-токе, у коротких роликов, прямых эфиров и трансляций, у мемов — меньше, чем могло бы быть, — отметил Максим Луконин. — Популярность блогеров и Tik-Tok говорит о том, что люди больше доверяют лицу, чем логотипу, человеку, чем зданию. Но если это работает в пиаре и маркетинге, то это не всегда используется в вашей сфере — работе с потенциальными сотрудниками. Потому что в вашем случае у человека гораздо больше факторов, которые он рассматривает. Если у него на первом месте комфорт — ему важнее видеть удобную зону отдыха, рабочие оборудованные места, чем счастливые лица людей. Может быть, он интроверт вообще и эта толпа его спугнет, или слишком открытый человек, которые кидается на него из экрана. Это тоже надо учитывать».

Кроме того, эксперт рассказал о теории «семи касаний», через которые любой покупатель приходит к покупке.

«Вы продаете себя, свои рабочие места и вы должны совершить семь таких касаний. Это не значит, что вы покажете ему семь раз один и тот же пост. Количество касаний, площадок, конкуренция за касания увеличиваются. Новые площадки, которые возникают, экспертные площадки, сервисы, там конкуренция за касание гораздо меньше. Если вы сможете отслеживать касания, то у вас начнут складываться какое-то количество часто повторяющихся касаний. Например, человек часто видит вас в новостной повестке, или у него много знакомых, которые работают в вашей компании. Соответственно, этот тот инструмент, куда вы начинаете вкладывать больше усилий, или наоборот, пересматриваете работу с направлениями, откуда касания не идут», — отметил Максим Луконин.

Цифровые специалисты на предприятиях

Ольга Бобкова обсуждает перспективы интеграции студентов Цифровых кафедр ТГУ в бизнес-процессы компаний Фото: Серафима Кузина

В заключении встречи состоялся нетворкинг с экспертом Цифровых кафедр ТГУ Ольги Бобковой. Вместе с работодателями она обсудила возможности стажировок для студентов вуза на предприятиях.

«На нашу программу — Аналитика данных — поступало более 400 человек. Сейчас это примерно 250. В конце ее обучения предусматривается стажировка и выход на проект. Мы предлагаем компаниям посотрудничать с нами в этом плане. Нам нужны кейсы по аналитике, которые можно сделать совместными. Обучающиеся будут применять свои навыки, а мы уже сейчас приглашаем вас для оценки студентов, возможно, вы потом возьмете их в качестве сотрудников», — отметила Ольга Бобкова.

Предполагается, что встречи представителей HR-сообщества с экспертами из различных отраслей на базе кадрового центра «Работа России» будет проходить и дальше.

«Это первое подобное мероприятие в этом году, которое откроет целый цикл встреч. Любой из вас может стать спикером, инициировать темы, которые вам интересны. Мы подбираем для вас экспертов, смотрим, что на поверхности, что в тренде, какие есть запросы», — обратилась к собравшимся заместитель начальника Департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова.

Фото: Серафима Кузина

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