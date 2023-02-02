«Дом за рубль»: как идет восстановление деревянных зданий в Томске

2 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Как продвигаются работы на объектах деревянного зодчества, восстанавливаемых по городской программе «Дом за рубль»? Что происходит с ними после сдачи в эксплуатацию?

Побывали на выездном рабочем совещании муниципалитета по реализации проекта и узнали, когда планируется завершение строек, куда исчезнут окна с изображением славянских богов на пл. Соляная, 9 и где может появиться новое пространство для детей. Подробнее об этом рассказываем в нашем материале.

От чайной до «дворца»

«Томская чайная» на Пушкина, 24 уже восстановлена по программе «Дом за рубль» и с весны прошлого года принимает посетителей. Фото: Серафима Кузина

Одним из ярких примеров восстановленного «дома за рубль», который не только повторил исторический облик здания, но и то, что там располагалось ранее до революции — это «Томская чайная» на Пушкина, 24. Она и стала первым объектом, который посетили представители мэрии во главе с Михаилом Ратнером в минувший вторник, 31 января, в рамках рабочего выездного совещания.

Сейчас это известное в городе место, где можно послушать лекции об истории Томска, принять участие в квесте или мастер-классах, например, по урало-сибирской росписи, а также просто отдохнуть с чашкой травяного чая и пирогами из настоящей русской печи.

На мастер-классах в чайной посетители сами пекут пирожки в настоящей русской печи. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Долго время двухэтажный деревянный дом находился в аварийном состоянии, пока в 2016 году его благоустройством не занялись супруги Александр Беликов и Светлана Хмельницкая. Спустя шесть лет в здании возродилась жизнь.

«Дом получился волшебный, люди к нам приходят разные, а уходят все одинаковые — довольные и счастливые», — рассказала хозяйка чайной Светлана Хмельницкая.

Светлана Хмельницкая Фото: Серафима Кузина

Что вдохновляло арендаторов заниматься этим проектом, несмотря на бюрократическую волокиту и трудности с подключением коммуникацией? На этот вопрос и.о. мэра Михаила Ратнера ответил Александр:

«Это эмоции, это проявления себя как томией. Мы же все создаём свою среду обитания: каждый в доме прибирается, украшает свою квартиру, у кого на что хватает энергии — и мы увидели, что есть возможность улучшить нашу среду обитания в виде сохранения и создания этих деревянных очагов красоты. Это уже не бизнес-проект, а наш „питомец“, потому что дом требует постоянного внимания. Я раньше думал, что мы что-то в нем сделаем, и он сам потом заживет, но к дому прирастаешь. То есть надо быть готовым, что ты с ним навсегда», — сказал инвестор [интервью с Александром Беликовым читайте в нашем материале — прим. ред.].

Интерьеры чайной Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Проект чайной продолжает расти и активно развивается дальше. В будущем здесь хотят открыть кафе, где будут угощать посетителей сибирскими блюдами с томским акцентом. Параллельно с этим Александр и Светлана ведут работу по реставрации еще одного «дома за рубль» на Тверской, 66. Он также как и здание на Пушкина, 24 построен в 1899 году, но располагаться здесь будет, по словам арендаторов, открытое детское пространство.

«Сам по себе этот дом как дворец, дети видят его и восхищаются. Мы считаем, что там должны быть какие-то развивающие группы для детей, кафе. Конечно, это локальный проект районного значение, но тем не менее те дети, которые будут завсегдатаями того пространства (а там еще не только дома, но и есть двор) смогут почувствует его тепло, эстетику деревянного дома и как будущие томичи поймут, что это нужно и это надо», — считает Александр Беликов.

И.о. мэра Михаил Ратнер на встрече с арендаторами восстановленного «дома за рубль» на Пушкина. Сейчас Алексей и Светлана занимаются реставрацией дома с грифонами на Тверской, 66. По их словам, там будет создано открытое пространство для детей. Фото: Серафима Кузина

Он также отметил, что восстановить дом планируется к 2024 году. В этом году начнутся работы по реставрации фасада:

«Дому было необходимо два года, чтобы он усох, сруб отстоялся, крыша замечательно себя показала. Сейчас мы приступаем к интерьерным и экстерьерным работам. Это будет другой стиль, потому что у дома совершенно другая история. Мы будем стараться сохранить дух того времени и тех людей, которые там жили раньше», — подчеркнул Андрей.

В свою очередь Михаил Ратнер пообещал, что томская власть окажет содействие в привлечение образовательных организаций, которые бы согласились проводить в новом пространстве свои занятия, так, чтобы это было в рамках закона.

Держать руку на пульсе

Михаил Ратнер при осмотре «домов за рубль»: «Наша задача — смотреть и держать руку на пульсе». Фото: Серафима Кузина

Если проект томской чайной на Пушкина уже может служить примером для других инвесторов, то дома на Соляной, 9 и ул. Гоголя еще только проходят по пути восстановления. В наибольшей степени готовности сейчас находится здание на Гоголя, 16. Его арендатор и руководитель томской ИТ-компании «ОСиСК» Магомед Бугаев подчеркнул, что последние приготовления перед вводом в эксплуатацию «дома за рубль» будут закончены к 14 февраля, в день 10-летия фирмы. Новое здание станет подарком для всех сотрудников, ведь после завершения необходимых отделочных работ здесь будет располагаться офис площадью около 200 кв. метров.

В доме на Гоголя, 16 будет офис IT-компании. Открыть его планируют уже через две недели. Фото: Серафима Кузина

«Когда заходили, проект долго время стоял, я помню, когда мы занимались благоустроим улицы Гоголя, готовили к открытию 1 сентября школы, дом был в таком запущенном состоянии, что я даже просил подрядчиков, которые готовили школу, огородить это здании. Прошло около 3 лет, и сейчас мы уже видим финальные очертания», — прокомментировал Ратнер, говоря о том, насколько сильно изменился вид здания.

Он также отметил, что восстановление этого дома — один из ярких примеров по скорости. Инвесторы начали заниматься им только в ноябре 2020 года, несмотря на то, что в аренду здание было взято еще в 2018. По словам предпринимателей, реставрация этого дома оказалась очень трудозатратой, а подведение коммуникаций стоило столько, «будто трубы были золотыми».

Завершающиеся отделочные работы внутри здания. Фото: Серафима Кузина

«Бревна все дефектные оказались, пришлось снимать все до бутового фундамента, заново полностью восстанавливать, кирпичики перекладывать. Сложности также были с подключением сетей. Получается, что каждый метр коммуникаций был как будто золотом выслан. Большую часть расходов здесь занимает отопление», — поделился Бугаев.

Арендаторы пообещали, что к Новому году здание так же, как и известный «дом за рубль» на Савиных, будет украшаться праздничной иллюминацией. Для этого есть все необходимое. Фото: Серафима Кузина

У других инвесторов — Андрея Зорина и Алексея Альпета, занимающихся восстановлением домов усадьбы Акуловых на Гоголя 14, 14а, 14/3, 14/4, 14/6 — возникли свои сложности при реставрации. Андрей говорит, что они столкнулись с нехваткой специалистов по работе с деревом. Их приходится искать по всей области. Михаил Ратнер отметил, что арендатор дома в пер. Кустарном, 6 тоже называл эту проблему:

«В прошлый раз когда мы объезжали дома, в Кустарном один из предпринимателей мне говорил, что он привозил людей из глубинки, из томских деревень, и они отработали замечательно. Здесь нужно искать, шар на стороне арендаторов».

Фото: Серафима Кузина

Что будет в дальнейшем в этих домах, предприниматели еще не определились. Возможно, гостиница, офис, кафе или музей сибирского кедра:

«Идей много. Каждые две недели у Алексея сменяются концепции. По графику сдача зданий запланирована на 24-25 год. В этом — будем заниматься заведением центральных сетей на все объекты», — сообщил о планах работы Андрей.

Один из домов в усадьбе Акуловых. Он восстанавливается Алексеем Альпетом. Возможно, именно в этом здании будет гостиница. Фото: Серафима Кузина

Что будет в здании на площади Соляной, 9, которое находится в двух шагах от «Томской чайной» на Пушкина, — пока тоже не ясно. Обещается, к лету 2023 инвестор определится с окончательной концепцией внутреннего функционала дома. Возможно, это будет административное здание. Хотя загадывать рано, ведь арендатор только приступает к реставрационным работам.

Работы по реставрации дома на пл. Соляная, 9 начнутся только в феврале. Фото: Серафима Кузина

— В ближайшее время мы поставим строительные ограждения и будем производить демонтаж второго этажа с сохранение исторических элементов, чтобы дальше приступить к реставрации. Думаю, за февраль начнем это делать, — сообщил представитель инвестора Сергей Солдатов.

По его словам, заколоченные окна дома с изображением славянских богов, созданные в рамках проекта «Арт-консервация», будет сохранены и использованы либо у себя, либо переданы городу. Также он отметил, что в мае, если позволит погода, будет идти работа с фундаментом, а к октябрю этого года — закончена крыша.

Окна с изображением славянских богов будут аккуратно демонтированы и использоваться либо арендаторами, либо переданы городу. Фото: Серафима Кузина

— Знаю, что у вас уже реализован один красивый объект, особенно шикарно он выглядит, когда появляется новогоднее убранство, поэтому уверен, что и здесь будет очень хорошо, — резюмировал Ратнер после осмотра дома.

Отмечается, что с этим же арендаторам (отель «Скандинавия» — прим. ред.) сейчас ведутся переговоры по включению в проект находящегося по соседству кирпичного здания. В планах сделать на этой территории единый внутренний дворик.

Эскиз отреставрированного дома Фото: Серафима Кузина

В завершение совещания Михаил Ратнер подчеркнул, что подобные выезды необходимы, чтобы сохранить интерес к проекту, помочь арендаторам в решении организационных вопросов и снятию бюрократических барьеров, при этом важно не допустить долгостроев.

«Признаю, что прошлый год был непростой, но сейчас мы видим, что уже появилось два очень хороших объекта, плюс девять новых арендаторов — это цифры подобные тому, когда проект только начинался. Наша задача при этом смотреть и держать руку на пульсе. Какие-то пожелания инвесторов мы можем быстро реализовать, а какие-то, завязанные на финансах, будем смотреть. Все, что касается организационных моментов, убежден, что мы тоже сможем быстро поправить и выстроить „зеленый коридор“ для инвесторов», — подвел итог и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Напомним, что программа «Дом за рубль» существует в Томске с сентября 2016 года. Ее участникам предлагается в течение пяти лет восстановить за собственный счет старинные дома, находящиеся в аварийном состоянии, а взамен получить льготную арендную плату в размере 1 рубль в год. По данным администрации Томска, сейчас в проект включены 37 пустующих зданий, семь из них уже введены в эксплуатацию, еще на 19 ведутся ремонтные работы.

Текст: Алёна Попова

Фото: Серафима Кузина

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