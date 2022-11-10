В декабре в томский «Дом за рубль» на Гоголя переедет IT-компания

10 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Дмитрий Рядовой/РИА Томск

IT-компания Uplink разместится в томском деревянном здании по ул. Гоголя, 16, восстановленном в рамках проекта «Дом за рубль». Новые жильцы планируют переехать на новое место в декабре, сообщает РИА Томск со ссылкой на директора компании Uplink Дмитрия Рядового.

«В доме еще идут работы. Внутреннюю отделку мы планируем закончить в декабре, чтобы компания могла туда заехать. Наружную отделку завершим частично в декабре, а декоративные элементы (наличники и ставни) восстановим в течение зимы. Благоустройство мы перенесли на лето 2023 года», — рассказал агентству Рядовой.

По его словам, это первый опыт компании «ОСиСК» по восстановлению деревянных домов и, скорее всего, последний.

«Это был проект, чтобы создать дом для компании. Мы работаем совсем в другой отрасли и там мы более успешны, чем в подобных проектах», — сказал собеседник агентства, уточнив, что ориентировочно восстановление обойдется в 18 миллионов рублей.

Напомним, дом на Гоголя, 16 был взят в аренду по программе «Дом за рубль» в 2018 году компанией «ОСиСК», после восстановления там должно было открыться кафе. В октябре 2020 года у «ОСиСК» сменился владелец, который запланировал расположить в доме офис IT-компании Uplink, занимающейся разработкой и продвижением сайтов. Завершение восстановления дома сначала было запланировано на апрель, потом на ноябрь 2022 года.

Напомним, муниципальный проект «Дом за рубль» реализуется в Томске с 2016 года. Инвесторам предлагается в течение пяти лет восстановить за собственный счет старинные дома, находящиеся в аварийном состоянии, а взамен получить льготную арендную плату в размере 1 рубль в год. Объекты сдаются в аренду на 49 лет.

Всего в рамках проекта «Дом за рубль» инвесторам передано 32 объекта недвижимости (из них 26 объектов деревянного зодчества и 6 объектов культурного наследия). Введены в эксплуатацию 7 домов-памятников.

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