Лучшие практики надо тиражировать. Заместитель Министра труда оценил потенциал Томского кадрового центра

7 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В пятницу, 18 ноября, кадровый центр «Работа России» посетила заместитель Министра труда РФ Елена Мухтиярова.

Здесь руководитель учреждения Оксана Кравченко и глава регионального департамента труда и занятости населения Светлана Грузных представили ей лучшие практики по работе с работодателями и соискателями, которые реализуются в Томской области. А еще они показали место, где эти технологии успешно реализуются.

О том, почему замминистра решила посетить именно томский кадровый Центр и какие местные практики в правительстве намерены тиражировать, интегрируя в стандарт Минтруда — рассказываем в нашем материале.

«Работа в Томске»

Замминистра представили обновленный кадровый центр, расположившийся на более чем 2 тыс. кв. метров бизнес-центра «Красное знамя». Разделенный на 4 зоны — первичного обслуживания, коммуникации, обучения и бизнес-зону — он может единовременно принять до 250 человек и работает по принципу единого окна.

В зале за работой центра следят 3 администратора. Один работает с людьми, которые не могут самостоятельно подать заявление, один регулирует потоки, еще один отвечает за мероприятия, которые проходят на базе центра. В день через них проходит 723 человека.

«Задача состоит в том, что человек, если обращается сюда, он вливается в большую активность. Наша задача „утомить“ услугами, чтобы он нашел работу, а не приходил просто за пособием», — отметила Светлана Грузных.

Елене Мухтияровой показали все функциональные площадки, которые предоставляет своим посетителям кадровый центр «Работа России». В том числе и отдельную комнату психологической разгрузки, зону работы с цифровыми сервисами и зоны, где с помощью самых актуальных методик можно пройти тесты на профориентацию, получая психологический портрет, оценку предпринимательского потенциала, сферы, в которых человек себя может реализовать в качестве предпринимателя и специалиста и другие показатели. Здесь с помощью психологов соискатели узнают о своих сильных сторонах и «точках роста».

Кроме того замминистра представили отдельную зону для работы с маломобильными группами населения, в частности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Особая гордость центра — сервис онлайн-таймпланинг, с помощью которого все желающие получат доступ к календарю событий центра, а также смогут регистрироваться на самые разные мероприятия.

«Когда мы открылись, стали сетку набирать, то поняли, что мы без этого планинга обойтись не можем, потому что очень большое количество мероприятий, они разноплановые: работодатели проводят собеседования, наши консультанты — тренинги, мастер-классы. Мероприятия проходят каждый день. На любое из них можно записаться с мобильного телефона», — рассказала замминистра руководитель департамента труда и занятости населения Светлана Грузных.

Большая часть представленных в сервисе мероприятий проводится на собственной площадке кадрового центра. Оборудованный конференц-зал-трансформер может принимать одномоментно 100 участников, здесь же устраиваются стратегические сессии, мастер-классы и многое другое. Для более камерных мероприятий на базе центра оборудованы небольшие переговорные.

С начала года очные мероприятия центра посетили более 11 тыс. человек.

Акселератор для работников

Одним из ключевых мероприятий, проводимых на базе Центра стал «Акселератор карьерных смыслов» — групповой профориентационный проект. Его главная цель — помочь соискателям выявить свой профессиональный потенциал, оценить имеющийся опыт, наличие актуальных компетенций и понять, что и как необходимо «усилить» для дальнейшего профессионального развития, выбора образовательной программы и места работы.

Мероприятие проходит раз в неделю и собирает сотни участников. В группах под руководством модераторов — специально обученных сотрудников Центра — они выполняют профориентационные задания. Также в рамках акселератора будущие соискатели могут пообщаться с представителями образовательных платформ (РАНХиГС, ТГУ, Worldskills) и потенциальных работодателей. В акселераторах приняли участие уже более 2 тыс. человек и большинство из них нашли работу.

Лучшие практики нужно тиражировать

После экскурсии замминистра провела с коллегами небольшое совещание, в рамках которого они обсудили стоящие перед кадровым центром задачи. Также она оценила применяемые здесь технологии и отметила, что их нужно внедрять и в других регионах. Так, успешные практики службы занятости Томской области, активно вовлекающей соискателей и работодателей в образовательные и мотивирующие мероприятия, могут быть использованы при подготовке федерального стандарта Минтруда РФ для всех центров занятости страны.

«Я приехала сюда, чтобы посмотреть на ту лучшую практику, которая сложилась, — отметила Елена Мухтиярова. — Это совершенно другой уровень отношения с людьми, которые испытывают определенные потребности, самих сотрудников и подхода к работе. Это то, что очень хотелось, чтобы у нас в службе распространялось максимально».

Замминистра отметила, что лучшие практики Томского центра занятости могут тиражироваться в других регионах.

«Есть стереотип, что служба занятости — это место, куда приходят только за пособием, тогда как на самом деле в центре можно получить полный спектр услуг: от профориентрирования до разработки индивидуального плана построения карьеры, включая помощь в открытии собственного дела. Центр занятости Томска собрал в себя одни из лучших сервисов и кейсов для решения актуальных задач, — сказала Мухтиярова. — Это как раз пример того, как изменить сложившиеся предубеждения в отношении службы занятости, чтобы люди обращались к нам не только в случае потери работы, а в целом для построения успешной карьеры».

Фото: Серафима Кузина

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