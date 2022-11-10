«Ефим, куда пойдем?»: Томский политех запустил Телеграм-бот для прогулок по городу

10 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТПУ

Прогуляться по необычным местам города и познакомиться с его историей теперь сможет каждый желающий вместе с Телеграм-ботом «Ефим, куда пойдем?».

Это новый интерактивный гид, созданный командой Томского политехнического университета и включающий три уникальных городских маршрута общей протяженностью 12 километров. По одному из них нам уже удалось пройти. Что интересного мы узнали — рассказываем в нашем материале.

Ефим, куда пойдем?

Фото: пресс-служба ТПУ

Проект «Ефим, куда пойдем?» представляет собой интерактивный гид для индивидуальных экскурсий по Томску. Для него команда ТПУ придумала и разработала три новых маршрута, особенность которых в том, что человек знакомиться с достопримечательностями университетского города через Телеграм-бота по имени Ефим. Назван он так, кстати говоря, не случайно — это отсылка к первому директору Томского технологического института Ефиму Лукьяновичу Зубашеву.

«Наш чат-бот предназначен для самостоятельных прогулок по неклассическим городским маршрутам, связанным со студенчеством, молодежью и историей шести томских университетов. Мы хотим не только рассказать о вузах, но и показать Томск со стороны, неизвестной многим жителям и гостям города. Например, наши пользователи узнают, где находился тайный вход для ректора, „парковка“ для лошадей или где в центре города сохранились тайные огороды и лес, который помнит Владимира Обручева», — отмечает координатор проекта «Ефим, куда пойдем?», начальник отдела культурного наследия и работы с сообществом ТПУ Елизавета Кузьмина.

Координатор проекта «Ефим, куда пойдем?» Елизавета Кузьмина Фото: Серафима Кузина

Первый маршрут, идея которого возникла у авторов мгновенно, объединяет истории шести томских вузов и рассказывает о том, как они связаны друг с другом.

«Все университеты уникальны, богаты, и при подготовке маршрута для меня стало открытием, насколько сильно мы все связаны. За основу маршрута мы взяли историю главных корпусов, потому что рассказать про все университеты, деятельность, ученых, выпускников, открытия достаточно сложно. У нас получился ознакомительный маршрут, который завлечет как абитуриентов, так и первокурсников», — говорит специалист по экспозиционной и выставочной деятельности отдела культурного наследия и работы с сообществом ТПУ Светлана Григорьева.

Светлана Григорьева (по центру) о маршруте, посвященном университетскому Томску Фото: Серафима Кузина

По ее словам, при создании маршрута использовались только исторически верные факты, согласованные с представителями всех участвующих университетов, их совместная работа позволила создать большую историю, о которой теперь может узнать любой желающий.

Фото: Серафима Кузина

Авторы учли, что Томск — это еще и студенческий молодежный город, поэтому тему местного стрит-арта они не могли пройти стороной. Специально для любителей уличного искусства вместе с Екатериной Кирсановой, директором музея «Профессорская квартира», был разработан маршрут «Муралы. Граффити. Заплатки». Как отмечает Екатерина, важно помнить, что уличное искусство — вещь не долговечная, поэтому соприкоснуться с ним является уникальной возможностью.

Фирменный набор стик-паков, подаренный всем участникам проекта Фото: Серафима Кузина

И еще один маршрут, который уже опробовали журналисты, блогеры, экскурсоводы, представители вузов и музеев на промо-прогулке в день презентации проекта, 9 ноября, — «По ту сторону Европейского квартала». Он открывает для пользователей бота тайны дворов старинных корпусов Томского политеха.

«У нас уже есть большая экскурсия по Европейскому кварталу, где мы рассказываем о наших исторически зданиях, которые находятся на проспекте Ленина. Но именно в этом проекте мы отразили то, куда не всегда заглядывают во время прогулки, — рассказывает Елизавета Кузьмина.

Быть исследователем

Первая прогулка вместе с чат-ботом Ефимом по дворам Европейского квартала Фото: Серафима Кузина

Ранее, мы уже рассказывали об экскурсии по Европейскому кварталу в нашем материале «Вдоль Садовой и Буткеевской», а сейчас приглашаем вас вместе с чат-ботом Ефимом посмотреть, что же находиться по другую его сторону.

«Идея этого маршрута зародилась еще лет 5 назад. Всегда многим экскурсантам было интересно заглянуть за главный корпус, за забор, и узнать, что же там внутри. Поэтому этот маршрут тоже появился вполне логично», — рассказывает Светлана Григорьева.

Его автором стал Дмитрий Гончаров, специалист по экспозиционной и выставочной деятельности отдела культурного наследия и работы с сообществом ТПУ. Он говорит, что главной задачей было вывернуть на изнанку уже известный маршрут по Европейскому кварталу и посмотреть, что скрыто за фасадами его зданий.

Автор маршрута «По ту сторону Европейского квартала» Дмитрий Гончаров на первой промо-прогулке рассказывает о задачах, которые были поставлены в рамках проекта. Фото: Серафима Кузина

«Маршрут имеет несколько сценарных уровней — это его основа, интеграция персонажа в проект. Исходя из того, как маршрут пролегает, необходимо было подобрать соответствующую фразу, включить визуал. Объекты на маршруте мы старались расположить не так, что мы человека как будто берем за руку и водим по нужным местам. Мы хотели, чтобы человек гулял с персонажем и тоже был исследователем», — пояснил Дмитрий.

Участникам маршрута предоставилась уникальная возможность услышать комментарии к экскурсии от автора маршрута Дмитрия Гончарова Фото: Серафима Кузина

Само составление и описание маршрута заняло примерно три-четыре месяца. Важно было сделать его легко воспринимаемым, так, чтобы пользователь мог быстро считывать информацию. В среднем прохождение маршрута займет около 50 минут, но за это время вы сможете узнать, например, почему на стене Томского политеха уже 40 лет появляется одна и та же надпись The Wall или как найти огороды служителей университета.

Прогулка по этому маршруту начинается с ул. Усова, 9б, где находиться «Территория кофе». Там мы смогли вооружиться согревающим напитком и теплыми перчатками, которые были подарены всем участникам, чтобы знакомство с историей города стало еще приятнее.

Стартовая точка маршрута — кофейня «Территория кофе» на Усова, 9б Фото: Серафима Кузина

Двигаясь по маршруту, мы узнали, что Химический корпус (пр. Ленина, 43-а) многие считают самым мистическим из всех политеховских построек, потому что это место связано и с история о подземных ходах, и с лекарственными экспериментами против химического оружия во время Великой Отечественной войны. А еще по слухам здесь в одной из квартир жил сын Лаврентия Берии, но документов, это подтверждающих, нет. Однако в народе этот корпус до сих пор называют «Спецобъектом НКВД».

Окно «Спецобъекта НКВД» Фото: Серафима Кузина

Стоит отметить, что прогулка по маршруту «По ту сторону Европейского квартала» — это вовсе не набор сухих фактов, его участникам предлагается разгадывать тайны и даже пройти «Квестовый поход», где нужно найти здание, например, механического корпуса ТПУ (пр. Ленина, 30, стр.1) и забытый исторический механизм, который мог доставить груз в открытое окно. Интересно было также среди множества кирпичей отыскать один — с фамилией неизвестного купца. К сожалению, расшифровать надпись нам так и не удалось. Может быть, у вас получиться?

Сможете найти это кирпич с фамилией неизвестного купца? Фото: Серафима Кузина

Маршрут заканчивается в Инженерном дворике ТПУ, который открылся весной 2022 года к 126-летию со дня основания вуза. Как сообщают авторы, за первые пять месяцев его посетили более 9 000 человек! Сейчас здесь проходят лекции, мастер-классы, выставки и концерты. Украшает локацию красочный мурал, выполненный на стенах бывших конюшен Политеха.

История и технологии

На презентации проекта Елизавета Кузьмина представляет создателей и разработчиков Телеграм-бота Фото: Серафима Кузина

Большой проект требует большой команды. Над созданием визуального образа Ефима работал дизайнер ТПУ Максим Климович, а оживил его и дал голос студент Томского политеха Владимир Мейнерт. Он рассказывает, что вместе со звукорежессером медиацентра ТПУ Владиславом Тунёвым за три ночи у них получилось озвучить полностью все реплики героя.

«Я коренной томич и думал, что город я знаю вдоль и поперек. Это оказалось очень ошибочным мнением. Оказывается, у многих домов, которые для нас просто дома, есть своя интересная история. Разбираться в этом было увлекательно. Особенно было интересно узнать про граффити, которое расположено на ул. Розы Люксембург (граффити „Принцесса–свинка“ — прим. ред.) Благодаря работе над проектом, я узнал, как оно появилось, кем создано и было ли согласовано. Теперь и томичи смогу с этим познакомиться, послушав наш гид», — рассказывает Владимир.

Рабочая группа проекта. Крайний слева — Владимир Мейнерт, озвучивший главного персонажа чат-бота Фото: Серафима Кузина

Также реализовать проект помогла компания «Газпром нефть», которая в этом году запустила проект по поддержке региональных музеев и креативных команд «Родные музеи». Начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока» Ирина Николаева считает, что получился очень информативный продукт, который является идеальным сочетанием истории и технологий:

«Это, своего рода, путешествие в мир культуры Томска. Любой желающий может познакомиться с интересными фактами и неизведанными местами ТПУ, погрузиться в атмосферу прошлого и даже помечтать. Нам было важно поддержать этот проект — наряду с другими инициативами программы „Родные города“ компании „Газпром нефть“ мы работаем над разнообразием культурной жизни нашего города, делаем Томск событийно привлекательным не только для местных жителей, но и для туристов», — поясняет она.

— ​​​​​Получился очень информативный продукт, который является идеальным сочетанием истории и технологий, — считает начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока» Ирина Николаева. Фото: Серафима Кузина

Авторы выразили надежду, что, возможно, этот проект сподвигнет и других томичей присоединиться к работе по открытию Томска и уже при их участии будут созданы другие необычные маршруты по городу.

Текст: Алёна Попова

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