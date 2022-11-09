«Santa Monica». Алеся Алексикова о томском стерео-кафе, живущем вопреки обстоятельствам

9 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Стерео-кафе «Санта-Моника» — заведение непривычных для Томска ярких теплых цветов с большой сценой располагает к праздникам, концертам, шумным вечеринкам и встречам веселыми компаниями.

Открылось оно осенью 2019 года, когда до пандемии и других событий, изменивших нашу жизнь, оставалось совсем немного времени. Как заведение справляется со всеми непредсказуемыми обстоятельствами и вопреки им развивается, мы поговорили с Алесей Алексиковой, основателем, дизайнером и управляющим совладельцем stereo-café «Santa Monica».

Мысль открыть свою концертную площадку возникла у Алеси и ее мужа Ивана, музыканта Other Noises в 2014-м году Фото: Серафима Кузина

Идея открыть заведение, где будут условия для концертов и при этом достойная кухня, появилась еще в далеком 2014 году. Интерес к музыке неслучаен — супруг Алеси, Иван, музыкант группы Other Noises. Он часто ездил на гастроли, в том числе выступал в Европе. Неудивительно, что со временем у него появилась идея открыть хорошую концертную площадку в Томске. Предполагалась, что Алеся будет отвечать за уют и дизайн:

— Я очень люблю создавать уют, после первого юридического образования занималась декором и постепенно получала дизайнерское образование для души. Моя задача была «сделать красиво и со смыслом», а также настроить управляющие процессы. Так вышло, что я редко бывала наемным сотрудником, в основном руководила какими-то коллективами, — поясняет Алеся Алексикова. — В студенчестве была редактором юридической газеты, работала с творческими ребятами. Управление в ресторанной сфере изучала в Москве и Петербурге. Нам нравился формат Hard Rock Cafe, но думать о франшизе такого уровня в провинциальном сибирском городке было нецелесообразно. И возникла идея сделать мультиформатную площадку, музыкальную, с комфортной сценой, вкусной едой и классной атмосферой. Но не клуб, который используется лишь на концертах, а днем стоит одинокая сцена, и не бар. И точно мы не собирались быть рестораном. Такая объединенная идея, которую мы назвали «стерео-кафе». Важно было сделать сцену привлекательной и вписать ее в рамки дизайна всего заведения. Отсылки к великим музыкантам в оформлении зала и меню. В общем, чтобы все было пропитано музыкой и смыслом, но при этом не отталкивало людей, которые, например, вообще не в курсе, что такое «Сelebration Day» Led Zeppelin, и просто зашли к нам поесть тако или послушать стендап-артиста или IT-лекцию. В целом это получилось: у нас проходят и музыкальные концерты, и стендапы, и мероприятия в формате TEDx, и даже детские вокальные проекты. Хотя пандемия серьезно нас переформатировала — в эпоху отсутствия полноценных туров артистов и возможности проведения концертов мы стали площадкой в основном для «сидячего» разрешенного формата.

«Santa Monica» — это мультиформатная площадка с музыкой, концертной сценой, вкусной едой и своей атмосферой Фото: Серафима Кузина

Когда концепция была готова, начался поиск помещения. Возможные варианты оценивали, заказывая инженерные экспертизы. В итоге, ни одно пространство не подходило для проекта без глобальной переделки. Беда с вытяжкой, с удобством расположения места, где происходит разгрузка товара, и множество других проблем. Алеся рассчитывала сделать проект соответствующим критериям Международной системы ХАССП. В России ее сделали обязательной только в 2021 году, но в Москве и Петербурге начали придерживаться тех стандартов уже в 2014, когда Алеся поехала на учебу.

— Мы хотели ввести ее, поэтому я знала про ряд моментов, начиная с элементарной поточности и заканчивая сложными точками контроля производственного процесса, — вспоминает Алеся. — Не скажу, что мы достигли особого «дзена» в этом плане, но сделали всё возможное и продолжаем делать. Дополнительная сложность была в сцене. Не то, что бы мы искали помещение, где высота потолков 6,5 м, как у нас сегодня, но мы должны были ее там «видеть». Обращали внимание и на инженерные штуки, которые позволили бы нам развиваться как общепиту, не нарушая правил. С 2014 года поиски шли неспешно, мы смотрели разные помещения, обнаруживая то стропильную систему крыш, то другие проблемы.

Дополнительные сложности возникли со сценой. Ее важно было сделать привлекательной и вписать в рамки дизайна всего заведения Фото: Серафима Кузина

В итоге было выбрано здание на Кулева, 26, которое построено еще в начале ХХ века. По словам Алеси, чего здесь только не располагалось за 120 лет! Был и кинозал, и конюшни до и во время войны, и Фонд развития журналистики:

— Однажды к нам в кафе пришли женщины и рассказали, что рядом на этом месте был завод, где делали фрезы (его перенесли в 1941 году из Москвы), эти женщины там работали. И в нашем здании у этого завода был культурный клуб со своим «хором инструментальщиков»! Проводили праздники, голубые огоньки, КВНы. Одна из наших гостей-рассказчиц на такой «вечеринке» познакомилась со своим мужем. То есть здание изначально было культурным центром во время и после войны. Мы, можно сказать, попали в точку. Культурную и музыкальную, — отмечает Алеся.

Здание «Santa Monica» на Кулева, 26, построенное еще в начале ХХ века. Раньше здесь располагалось множество различных организаций, но так или иначе все они были связаны с культурной и музыкальной жизнью города. Фото: Серафима Кузина

Накануне «Санта-Моники» помещение было клубным. Сначала в нем находился Top gear, затем — ночной клуб Doors. Сохранившаяся обстановка для будущей «Санта-Моники» не подходила. Сцена была не безопасной, висела на уровне 2 этажа над баром. Требовался большой ремонт. В декабре 2017 года ребята подписали договор с собственником и начали глобальное обновление, которое заняло больше времени, чем предполагалось:

— Мы из тех людей, кто хочет сразу сделать все здорово и по возможности правильно, — признается Алеся. — Я как юрист полагаю, что надо подчиняться правилам. Когда оказалось, что подвесной потолок «Армстронг» не допустим на кухне в общепите по правилам безопасности, мы решили демонтировать панели. Под ними обнаружили сгусток проводов. Куда они ведут, электрику выяснить не удалось. Мы понимали, что создание проекта, перекладывание всех коммуникаций затянет процесс, но зато не будет риска порчи дорогостоящего оборудования и общей безопасности. С разрешения собственника мы открыли и прорубили все окна, их здесь не было. Выслушали пожарного инспектора, сделали, что могли, при реконструкции помещения для безопасности, в том числе, еще один выход. Все эти работы затянули нас в трясину — полгода ремонта превратились в полтора. Параллельно у супруга неудачно сложилось с бизнесом, где он был занят. В итоге мы остались без средств, когда вложено в ремонт было много — в кредиты мы влезли серьезно, аренда шла, а открыться и начать зарабатывать мы не могли. Не сказать, что наша бизнес-концепция была неверна. Мы предполагали, что будут неожиданные вещи, хотя двухлетнего ковида после открытия в наших планах не было. Мы не сделали полную инженерную экспертизу помещения, поскольку собственник торопил нас (что в целом понятная норма на рынке аренды), но помещение очень полюбили, да и финансовые условия «на входе» у нас были иными — на них, как показала жизнь, надеяться не стоило. Теперь можем раздавать советы бывалых предпринимателей из серии «вот ошибки, смотри и не делай так». На определенном этапе ремонта мы пришли к тому, что продаем квартиру, машину, дом, дачу. Но этого тоже не хватило.

Фото: Серафима Кузина

Помещение полюбилось за подходящее для сцены пространство, возможность организовать кухню. 2017 год был еще очень далек от реалий нашей жизни сегодня, поэтому можно было спокойно мечтать о постоянных концертах приглашенных артистов.

В любом случае, решить, что «не судьба» и отказаться от идеи, несмотря на все сложности, было невозможно — договор аренды подписали и зарегистрировали на 7 лет. Не говоря уже о силах, времени и деньгах, вложенных в проект. Открываться нужно было непременно! К этому моменту у ребят не осталось ни одного друга, у кого они бы не взяли в долг. На техническое открытие в «Санта-Монику» пришли юристы:

— 70 человек с моего потока стали нашими первыми гостями, — говорит Алеся. — Теперь у нас есть традиция — скидки юристам в день нашего технического открытия.

Ближе к Мексике

Фото: Серафима Кузина

«Санта-Моника», конечно, неслучайное название. Во-первых, это город в Калифорнии, где тепло и пальмы. Алесе, как человеку юга, выросшему в Алма-Ате и так и не привыкшему к вечным томским морозам, солнечный край был близок.

— Стилистика Мексики, теплой, беззаботной (Калифорния изначально была населена индейцами), — это приятные ассоциации. Открывать заведение с сибирскими блюдами, с медвежатиной и олениной, развивать локальную кухню здорово, но мы не считали себя гастрономическими мастерами этого направления, мы ближе к музыке и чему-то легкому, решили такое кафе и сделать, — объясняет Алеся. — А вторая часть названия — музыкальная. Санта-Моника — это своеобразная музыкальная столица Америки, где случалось много важных событий и расположены дома известных во всем мире музыкантов, студии звукозаписи и т.д. Этот город — музыкальная Мекка, и мы открывались именно как концертная площадка. Например, у Дэвида Боуи был концерт «Санта-Моника-72», и посвящённые ему футболки очень популярны. Хотя имя музыканта (как ни странно) знакомо не многим. Мы хотели, чтобы те, кто понимает, что значит плакат Bohemian Rapsody, увидели его, порадовались и пошли обедать. А для тех, кто не так увлечен музыкой, это было бы просто красивым ненавязчивым декором. На минувших выходных группа Queen, например, выпустила трек с голосом Фредди Меркьюри — песню, которую никто никогда не слышал, и для фанатов творчества — это, конечно, событие. Один гость забронировал у нас столик прямо напротив плаката, затем весь вечер просил включать этот трек, сидел и радовался, а мы разделили его радость. Такие истории мы любим.

Музыкальную тему в оформлении стерео-кафе невозможно не заметить Фото: Серафима Кузина

Что касается меню, его решили сделать неординарным, связанным с Латинской Америкой. Под такой вариант прекрасно подходила мексиканская кухня, тем более, что в Томске ее в те годы не было. Задачи готовить аутентичные блюда не ставили, к тому же в Мексике в зависимости от региона очень разнообразные подходы к одним и тем же блюдам. Поэтому просто стилизовали часть меню:

— Сейчас мы углубляемся в мексиканскую кухню. Хотя и оставляем в меню большой пласт европейской и американской, а также у нас по-прежнему большой выбор вегетарианских блюд, — уточняет Алеся. — Но Мексику развиваем, потому что теперь с нами шеф-повар, который там работал. Это Вадим Прусаков, чье гастрономическое прошлое достаточно впечатляющее. В Томске он известен по проектам «Река 827» и «Славянский базар». Особенность этого шефа для нас в том, что он не живет последние годы в Томске. Для меня это ценность, у него немного другой взгляд на все. Мы часто спорим, но это хорошо влияет на развитие заведения. Он приносит новые сочетания вкусов. У нас богатый опыт общения с шеф-поварами, но не всегда позитивный. Это сложные, творческие люди, подходы к ним находить еще сложнее, чем к музыкантам. У Вадима Прусакова отлично развиты эстетика и вкус, что мы всегда старались привить нашим поварам. Латиноамериканская кухня интересна ему и сама по себе. Думаю, сейчас мы укрепим у нас это направление, и оно станет интереснее. Получится или нет — судить гостям, конечно. Мы стараемся, и с 31 октября обновляем меню.

Сибирский surf-bar Фото: Серафима Кузина

Барную карту заведению разрабатывал известный в конце 2010-х в Томске бар-менеджер Влад Лебедев, теперь он переехал на Бали. Развивать барное направление продолжает Влад Носов, он же — музыкальный резидент «Санта-Моники». Коктейли стремились сделать в духе бара:

— Придумывали коктейль, чтобы его цвета и вкус ассоциировались с кем-то из культовых артистов, — говорит Алеся. — Придумывали забавные варианты. К примеру, есть популярный фанковый коллектив Hot Chili Peppers, мы добавили в коктейль клубничное пюре и назвали Sweet Hot Chili Peppers. Это и про музыку, и про вкус и про фанк во всех смыслах.

Музыка, детективы и бачата

Интересные события в стерео-кафе проходят регулярно Фото: Серафима Кузина

Когда-то в стерео-кафе мечтали о ежедневных концертах и других ярких событиях. Реальность последних лет внесла в планы коррективы, но своя программа у заведения есть:

— У нас всегда своя атмосфера по пятницам и субботам: есть группы-резиденты, которые играют в «Санта-Монике». Мы «разбавляем» их приезжими артистами, — рассказывает Алеся. — По средам у нас уже три года обычно проходят детективные квизы в стилистике Америки 50-х: команды разгадывают истории преступлений. С самого открытия у нас по воскресеньям танцуют бачату. «Санта-Моника» — это Калифорния, Латинская Америка, поэтому сальса и бачата, как направление, нам подходят. Вечеринки бывают в двух форматах: либо собираются танцоры из студии, либо поводят мастер-класс для всех желающих. Для меня было поразительно, когда Катя, тренер студии RED, вышла на сцену и сказала: «Покажу основные движения, и вы сможете танцевать весь вечер». И действительно, так оно и было!

Периодически в «Санта-Монике» проходят стендапы. Кстати, на открытии заведения выступал Стас Старовойтов, с которым ребята дружили со времен сотрудничества с ТНТ. Вслед за ним приезжали и другие звезды жанра. Но сейчас пригласить большинство из них сложно по политическим причинам — многие эмигрировали либо объявлены иноагентами.

Фото: Серафима Кузина

Большие концерты сейчас редкость. В прошлом году выступала группа «АлоеВера», причем концерт был под угрозой срыва:

— Тогда вокалистка еще была женой оппозиционера Ильи Яшина*, их концерты отменяли во многих городах, хотя Вера пела про любовь в блестках, — говорит Алеся. — А нам так хотелось концерта настоящего артиста, авторского творчества. Для меня это всегда отдельное волшебство, когда артист стоит на сцене, поет песни, написанные им же после какого-то пережитого этапа. А люди поют их наизусть. От такого у меня всегда мурашки по коже. Конечно, кавер-концерты такого не дают. Поэтому мы очень любим авторское. Нам хотелось такого концерта той осенью, и когда выступление Веры на другой площадке отменили, мы рискнули. Все прошло нормально, люди танцевали и пели веселые песни.

Краудфандинг в пандемию

За стеклом позади Алеси — отдельный небольшой зал Фото: Серафима Кузина

Стоило «Санта-Монике» открыться, как настал ковид. Всем заведениям запретили принимать гостей. Ребята оказались в сложном положении — аренда, кредиты и никаких активов, поскольку все было продано во время ремонта. Алеся говорит, что после открытия они не успели даже начать отдавать долги. Однажды в соцсетях появилось трогательное и драматическое видео, где создатели стерео-кафе рассказывали, в какой ситуации оказались, сколько сил вложили в любимое детище и объявляли краудфандинг.

— Конечно, это был шаг отчаяния — выкладывать широкому кругу свои слабости, он нам очень тяжело дался, — вспоминает Алеся. — Когда все выложили, я попросила супруга забрать у меня телефон, чтобы не читать комментарии. Мы ожидали агрессии, возмущения. Но получили много слов поддержки, негатива было совсем мало. Спасибо всем, кто нам помог. И тем, кто промолчал, хотя и хотел сказать что-то недоброе. У людей были варианты — приобрести сертификат на доставку, его можно было использовать прямо сейчас, сертификат на День рождения в будущем (это был риск, мы не знали, откроемся ли, о чем честно говорили) и вариант просто помочь любой суммой. Кто-то присылал 50-100 рублей, кто-то больше. Кто-то занимал нам. Всего нам нужен был миллион, в итоге часть суммы появилась благодаря продаже квартиры моего отца в Казахстане, а долгами и сертификатами добрали 500 тысяч. 2020 и 2021 годы мы отдавали долги. Всем участникам краудфандига (независимо от их вклада) мы обещали вечеринку. Я мечтала делать памятные карты гостя для этих людей. Это меня беспокоит — мы не могли устроить праздник на 150 человек из-за ковидных ограничений, а когда они закончились, я попала в больницу этим летом, меня подвело здоровье. Очень хотелось устроить праздник летом, с верандой, чтобы была наша атмосфера… Пока не удалось, но сказать всем спасибо еще раз — очень хочется И мы непременно это сделаем.

С этого года Алеся Алексикова — председатель Томской ассоциации рестораторов Фото: Серафима Кузина

Сегодня очень сложно строить планы даже на ближайшие дни. Но все-таки у «Санта-Моники» они есть.

— Будем продолжать работать, приносить приятные эмоции тем, кому это важно, — обещает Алеся. — На фоне последних событий поток гостей снизился, но я благодарна тем, кто к нам приходит. Наверное, им важны хорошие эмоции. Я бы не пошла в кафе, спряталась бы в «домике», но люди иначе переживают стресс. Раз у них есть в нас необходимость, мы будем работать.

***

Недавно Алеся стала председателем Томской ассоциации рестораторов, сейчас в нее входит 30 собственников заведений. Объединиться они решили во время ковида. За пандемию сложился некий актив из предпринимателей (он по сей день расширяется): те, кто ходил на встречи отрасли с представителями администрации, а затем просто стали общаться по разным поводам, возникающим в индустрии.

— На первых порах мы будем создавать документальную основу для нашей работы. Создавать информационный банк данных рынка услуг общественного питания и сферы гостеприимства, общаться с коллегами с целью обмена опытом, вырабатывать стратегии по острым вопросам. Заниматься пищевой безопасностью, развивать программы обучения, сотрудничать с образовательными учреждениями. И, как у любой ассоциации, одна из функций — представление и защита интересов членов ассоциации на региональном и федеральном уровне, — поясняет Алеся.

Текст: Мария Симонова

* — Признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента

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