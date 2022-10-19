Пять книг о... свободе от Марины Кадетовой

Томский Обзор / Фото: 19 октября 2022 // Фото: unsplash.com

Как ее обрести, легко ли ее лишиться, какая она бывает? Сегодня говорим о свободе.

Пять важных книг на эту актуальную тему представляет Марина Кадетова, главный редактор издательства «КомпасГид».

Ольга Громова «Сахарный ребенок»

Произведение, с которого я хочу начать, — это, конечно же, «Сахарный ребёнок: история девочки из прошлого века, рассказанная Стеллой Нудольской». Впервые эта книга Ольги Громовой была выпущена «КомпасГидом» в 2014 году. С тех пор она постоянно переиздается, ее читаю более, чем на 10 языках. Также она поставлена на сцене, спектакли по ней шли и идут во многих театрах, в том числе в Центре им. Мейерхольда. «Сахарный ребенок» — это наша классика.

Небольшая, всего 160 страниц, повесть говорит о многих очень-очень важных вещах. Она о любви, семье, совести, об истории, культуре и, естественно, о свободе. В основе сюжета — судьба Эли, маленькой 5-летней девочки, которая живет в любящей, замечательной семье. Но однажды, совсем непрекрасным утром, она оказывается дочерью врага народа. Их папу отправляют в лагерь, а Элю с мамой высылают в Киргизию. Действие книги происходит в 30-е годы ХХ века, и ее герои становятся жертвами репрессий.

В Киргизии мама сильно поддерживает свою дочь. Мама — очень важный персонаж в этой книге, нельзя об этом не сказать. Когда маленькая Эля сталкивается с невзгодами лагеря (они оказываются в Киргизии не просто в ссылке, а вынуждены работать на стройке лагеря для будущих заключенных), она спрашивает маму: «Нас что, продали в рабство?». И мама ей отвечает: «Свободного человека сделать рабом нельзя!». Это, наверное, самая главная фраза в книге «Сахарный ребенок» и в целом очень важный урок для нас про внутреннюю свободу, стержень, моральные принципы, смелость.

У Ольги Громовой есть еще одна книга, которая так или иначе касается свободы. Это «Вальхен», вышедшая в нашем издательстве в 2021 году. Автор рассказывает историю о девочки, увезенной в трудовой лагерь в Германию во время Великой Отечественной войны. Ее я тоже рекомендую к прочтению.

Франк Павлофф «Коричневое утро»

Вторая книга, которую хочется упомянуть — «Коричневое утро» французского писателя Франка Павлоффа, изданная в 2011 году. По сути, это наша классика. В 2022 мы ее переиздали. Это совсем короткая история, притча, для читателя от 7-8 до 100 и далее лет, она абсолютно универсальна.

Главный герой Чарли часто беседует с другом, они обсуждают текущие события. И первое в их чреде — неожиданное решение правительства, заявившее, что в стране должны быть только коричневые коты, потому что такие более живучие, воспитанные и правильные. Странное объяснение, но раз правительство постановило — надо подчиняться. Только одним указом всё не заканчивается, это только начало. Первое — коричневые коты, потом — только коричневые собаки, предприятия, коричневая пресса и все прочее... Постепенно цветной, замечательный мир становится одноцветным.

Эта книга о том, как подобные агрессивные, нечеловеческие идеи потихоньку отнимают у нас самое главное — право выбирать, какими нам быть. Указ за указам, решение за решением нас лишают свободы так, что мы этого совершенно не ощущаем, и происходящее кажется не таким страшным до тех пор, пока не коснется тебя…

В этой книге стоит отметить еще и иллюстрации Леонида Шмелькова, мультипликатора, лауреата Berlinale. Он наглядно изобразил, как коричневое заполоняет нашу жизнь, и к чему это может привести.

Иоганнес Хервиг «Банда из Лейпцига. История одного сопротивления»

Следующая книга Иоганнеса Хервига «Банда из Лейпцига. История одного сопротивления» вышла совсем недавно, в 2021 году. Я бы назвала ее о свободе быть собой.

Ее герой — 16-летний Харро, действие происходит в 30-е годы ХХ века в Германии. Он живет в Лейпциге, его окружают такие же подростки, как он. Но оказывается, они не совсем «такие». Многие из них начали примыкать к движению гитлерюгенд. Каждый присоединяется по своим причинам. Кому-то близки идеи национал-социализма, кто-то просто привык поступать как все, кто-то делает такой шаг ради учебы, карьеры, потому что в дальнейшем, если человек не был в гитлерюгенде, могли возникнуть сложности. Но главный герой, Харро, не находит ничего общего с движением, набиравшим в те годы популярность у его сверстников. Он выступает против него.

В этой книге свобода представлена в том, чтобы найти в себе силы противостоять идеям, которые тебе не близки. Причем необязательно открыто вступать в борьбу с гестапо. Показать, что ты не с теми, кого ты не поддерживаешь, вполне возможно и другими способами. Харро находит единомышленников, группу молодых людей, которые не носят коричневые рубашки и форму гитлерюгенда, а вызывающе одеваются в клетчатые рубашки. Так они проявляют право быть собой, говорить то, что ты на самом деле хочешь, и свободу.

Николай Шолохов «Прыгай. Беги. Замирай»

Дальше расскажу о книге «Прыгай. Беги. Замирай» Николая Шолохова. Она только что вышла, в 2022 году. Это книга о творчестве и о свободе. Главный герой Дима оказывается «заперт» в своем теле, которое не позволяет ему свободно общаться. У Димы сильное заикание — это последствие травмы, которую он получил в детстве.

Герой проходит долгий путь — страдает, пытается опуститься на самое дно, связывается с плохими компаниями, чтобы в итоге вынырнуть из этого и найти себя там, где не надо говорить словами. Он начинает выражать себя в танце. Дима увлекается брейк-дансом. Эти движения становятся ему близкими и понятными, в них он свободен, говорит, что он хочет, что собой представляет. Благодаря танцу Дима меняет свою жизнь.

Мария Мартиросова «Фотография на память»

Последняя книга в моем списке Марии Мартиросовой — «Фотография на память». Это тоже классика «КомпасГида», она впервые издавалась в 2012 году, потом переиздавалась, и сейчас вышла в серии «КомпасГид. Избранное». Мы переиздаем книги, когда ощущаем внутреннюю потребность в этом. Если «Сахарный ребенок» — одна из самых востребованных книг «КомпасГида», то «Коричневое утро» первый раз было издано небольшим тиражом, и сейчас мы поняли, надо говорить об этой теме снова и снова, поэтому выпустили ее повторно. У нас есть и другие замечательные книги, мы их очень любим, ценим и считаем невероятно важными, но хотелось бы, чтобы они вновь не становились современной новостной повесткой. Такая история с «Фотографией на память».

Для меня эта книга о свободе от ненависти к другим народам. Основываясь на историях реальных людей и событиях, которые происходили в Нагорном Карабахе 30 лет назад и вновь стали актуальны в последнее время, Мария Мартиросова рассказывает нам, что переживают дети, которые оказались в центре национальных конфликтов. Дети, которые оказались чужими. Не стоит забывать, что подростки очень быстро перенимают то, что слышат от взрослых и учатся определять, кто хороший, кто плохой — по фамилии, по форме носа, по разрезу глаз. И некогда дружный класс распадается на группировки, друзья становятся врагами, кому-то приходится бежать, кто-то гибнет… На самом деле это все происходит по вине нас, взрослых, которые учат языку ненависти. Это то, чего не стоит допускать. Мы много раз проходили такие истории и снова к ним возвращаемся, ищем врагов, пытаемся переделать мир, тем самым вновь и вновь разрушая свободу.

Текст: Мария Симонова

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