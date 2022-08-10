Еда на свежем воздухе. Большой гид: 30+ томских веранд

10 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Из архива издания

Провести время на летней веранде за завтраком, обедом или ужином — одна из особенных радостей короткого сибирского лета. Август предлагает нам не терять времени и отправиться на свежий воздух.

Собрали большой гид по самым разным томским летникам.

Заведения расположены в алфавитном порядке.

кафе / Meat&drink Багет Омлет / Medium, please! пр. Ленина, 55

Коктейльный бар Барин пр. Ленина, 55

ресто-место Ближе Герцена, 1А

Вечный зов

Ресторан

ул. Советская, д. 47

Одна из самых ретро-веранд, конечно, в «Вечном зове», ресторане, который работает аж с 1999 года. В этом пространстве, сделанном из дерева, много колоритных предметов — есть даже граммофон. На стенах картины, на столах — скатерти в цветочек, на стульях — вязанные накидки. Ощущение дачного старого дома на веранде подкреплено массивными деревянными столами и лавками и выдачей телогреек вместо пледов прохладными вечерами. Кстати, это дог-френдли место.

Городское кафе на каждый день Гости Пр. Фрунзе 90

Дыхание вока

Кафе китайской кухни

Пр. Ленина, 22

Демократичная веранда оборудована у самой первой чифаньки этой сети на Ленина. Здесь всего три стола, зато сделаны удобные просторные места для сидения из паллет. Несмотря на близость к проспекту и пешеходному тротуару, эта веранда позволяет вполне уютно перекусить на свежем воздухе.

Золотой ключик

Семейное кафе

Ул. Пушкина, 32А

У семейного кафе летник длинный и застеклённый. На входе встречают большие фигуры Лисы Алисы и Кота Базилио, так что название кафе, сидя на этой веранде, забыть не удастся. Из вариантов посадки — деревянные столики и барная стойка. Веранда украшена искусственной зеленью. Отметим, что в «Золотом ключике» до сих пор делают мусс и самбук с сиропом, а также кремы и желе, ради которых сюда спешили дети и 20, и 30 лет назад.

пивной ресторан Йохан-Пивохан ул. Нахимова, 8б

Коробок

Гастробар

Набережная р. Ушайки, 8

Сюда стоит заглянуть тем, кто любит необычные пространства — часть столиков летника томского гастробара «Коробок» стоят прямо в большой арке! Остальные — под зонтиками во внутреннем дворе, в окружении старинных аутентичных кирпичных стен. Вход на веранду с улицы. Можно расположиться на кресле необычной формы и отлично поесть в любое время дня. «Коробок» — N 9 в TOP 50 WHERETOEAT Siberia, и вполне оправдывает свой формат гастроместа.

Ресторан Кухтерин Пер. Нахановича, 9

Ресторан «Мелодия» / «Река 827» Пер. Кооперативный, 2

Гриль-кафе Молчание ягнят Ул. Красноармейская, 76

Нарым

Ресторан авторской кухни — New Nordic Cuisine

Пр. Кирова, 27а

Веранда находится справа от входа в ресторан, вход на неё прямо с улицы. Столы и лавки из дерева, но благодаря подушкам сидеть удобно. Пространство получается открытым, от солнца и дождей слегка прикрывают зонтики, от глаз прохожих — особо ничего. Вечером красиво горят лампочки. А о специфике ресторана напоминает композиция из дерева в северном стиле.

Про крафт

Магазин-бар крафтового пива

Ул. Розы Люксембург, 5/1

Этот летник решён лаконично — на улице к одной из стен бара пристроены деревянные столы. Козырёк над ними есть, но от солнца он спасает не всех. Зато здесь чувствуется атмосфера самого бара — громко играет музыка, ведутся громкие беседы. Гости часто курят — к этому на веранде пивного бара надо быть готовым. Но зато здесь есть тот самый вайб классного молодёжного Томска, за который его все и любят.

Ресторан Пряности & радости Пл. Ленина, 10

Гастробар Птичка Пр. Ленина, 81

Сибирь

Ресторан

Пр. Ленина, 91

Фото: Анастасия Плотникова

Эта веранда находится в самом центре Томска и выглядит очень симпатично. Цветы снаружи, сервировочные салфетки с нарисованными цветами и маленькие букеты полевых цветов на столах, мягкие подушки в плетёных креслах напоминают о том, что все-таки лето. А крыша и прикрытые наполовину окна защищают от дождей и непогоды.

трактир Сибирская трапеза ул. Карла Маркса, 20А

Снегири

Бар-ресторан

Пр. Ленина, 84

Фото: Бар-ресторан «Снегири»

Сразу и не угадаешь, что у тех «Снегирей», что возле ЦУМа, есть летняя веранда. Она спрятана внутри, на втором этаже и состоит из двух залов, защищена навесом: двойным — декоративным деревянным и прозрачным пластиковым выше. Правда, в солнечный день там жарковато. Зато есть вид на колоритный замкнутый дворик с граффити (туда можно спуститься — есть лестница). На летнике есть своя атмосфера — здесь цветы, люстры необычной формы, и, конечно, панно со снегирями.

Старый замок

Ресторан

Ул. Гагарина, 11А,

Этот ресторан и его веранду можно считать одним из редких томских старожилов. Все меняется, а во дворике «Старого замка» уже больше 15 лет можно поужинать летним вечером. Декоративный фонтан, камни, мостики, деревянные столы, грузинская кухня — идут годы, а здесь время словно остановилось. Пожалуй, в этой ностальгии по нулевым и есть некоторая прелесть «замкового» летника.

Ресторан Сыроварня ул. Набережная реки Ушайки, 8

Хлеб-соль

Ресторан

Ул. Герцена, 21А

У этого ресторана летник компактный и сопровождается вывеской «Дача». Такое определение очень подходит его «загородному» стилю — здесь простые деревянные столы и лавки, клетчатые «деревенские» шторки, растёт в лаконичных цветочных горшках плющ, а солнца и дождя защищает сделанная из дерева крыша.

ШашлыкоFF

Гриль-бар

пр. Фрунзе, 103д

Очень скромная веранда, которая появилась на фоне ковидных ограничений для работы кафе, но прижилась. Открытая, с зонтиками, небольшая, без каких-то особых украшений. Её особенность в соседстве с детской площадкой. Для тех, кто хочет отдохнуть в тишине, на эту веранду стоит заглядывать только поздними вечерами, когда площадка опустеет. Но на улице Фрунзе летники — настоящая редкость, так что и у этой веранды есть своя ценность.

латиноамериканский бар El Mucho Bar пр. Ленина, 41

Пиццерия Make Love Pizza: задворки пр. Ленина, 85А

Кафе итальянской кухни PastaMama Пр. Ленина, 121

мясо&бургеры RE: BRO Пр. Ленина, 77а

Santa Monica

стерео-кафе

ул. Кулёва, 26

Это одна из самых ярких и атмосферных веранд в Томске. Не смотря на то, что Кулёва — не самая харизматичная улица в городе, приходя на летник стерео-кафе, ты словно переносишься в другой мир. Здесь хорошо посидеть в весёлой и праздничной компании с друзьями, закончить рабочую неделю или просто устроить себе маленький праздник.

Гастро-кафе Soft loft ул. Никитина, 8Б

Бар-магазин пива и бурбона South spot bar Пр. Ленина, 1

В финале обзора не могли не упомянуть об ещё одном месте концентрации веранд.

Зеленая улица / Кудесы / Пешком постою / Doner master

Ул. Усова, 6с12 — ул. Советская, 80

Сразу несколько веранд выстроились вдоль бывших цехов Электролампового завода вдоль улиц Усова и Советской. Со стороны Усова — от опен-спейса «Зелёная улица», на фудкорте которого работают сразу несколько заведений. Это сложно назвать полноценной верандой, скорее, разного рода лавочки вдоль витрин пространства, зато здесь круглосуточно можно выпить кофе и перекусить.

Со стороны Советской, если идти от проспекта Кирова, вас встретят «Кудесы». Сладкое кафе-кондитерская выглядит, как теремок. Веранда деревянная, с навесом, с резными столбами, украшенная «кружевами».

Рядом «Пешком постою» — летник очень компактный, в духе минимализма. От дождей и солнца защищают только зонты. За один столик вряд ли поместятся больше, чем два человека.

Третья веранда — Doner master. Сюда можно заглянуть ностальгирующим по знаменитым летникам 90-х. Вас встретят те самые пластиковые столы и кресла под зонтиками, которые лет 25 назад стояли, казалось, по всему Томску.

Текст: Мария Симонова, Елена Фаткулина

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