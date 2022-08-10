Еда на свежем воздухе. Большой гид: 30+ томских веранд
Провести время на летней веранде за завтраком, обедом или ужином — одна из особенных радостей короткого сибирского лета. Август предлагает нам не терять времени и отправиться на свежий воздух.
Собрали большой гид по самым разным томским летникам.
Заведения расположены в алфавитном порядке.
Вечный зов
- Ресторан
- ул. Советская, д. 47
Одна из самых ретро-веранд, конечно, в «Вечном зове», ресторане, который работает аж с 1999 года. В этом пространстве, сделанном из дерева, много колоритных предметов — есть даже граммофон. На стенах картины, на столах — скатерти в цветочек, на стульях — вязанные накидки. Ощущение дачного старого дома на веранде подкреплено массивными деревянными столами и лавками и выдачей телогреек вместо пледов прохладными вечерами. Кстати, это дог-френдли место.
Дыхание вока
- Кафе китайской кухни
- Пр. Ленина, 22
Демократичная веранда оборудована у самой первой чифаньки этой сети на Ленина. Здесь всего три стола, зато сделаны удобные просторные места для сидения из паллет. Несмотря на близость к проспекту и пешеходному тротуару, эта веранда позволяет вполне уютно перекусить на свежем воздухе.
Золотой ключик
- Семейное кафе
- Ул. Пушкина, 32А
У семейного кафе летник длинный и застеклённый. На входе встречают большие фигуры Лисы Алисы и Кота Базилио, так что название кафе, сидя на этой веранде, забыть не удастся. Из вариантов посадки — деревянные столики и барная стойка. Веранда украшена искусственной зеленью. Отметим, что в «Золотом ключике» до сих пор делают мусс и самбук с сиропом, а также кремы и желе, ради которых сюда спешили дети и 20, и 30 лет назад.
Коробок
- Гастробар
- Набережная р. Ушайки, 8
Сюда стоит заглянуть тем, кто любит необычные пространства — часть столиков летника томского гастробара «Коробок» стоят прямо в большой арке! Остальные — под зонтиками во внутреннем дворе, в окружении старинных аутентичных кирпичных стен. Вход на веранду с улицы. Можно расположиться на кресле необычной формы и отлично поесть в любое время дня. «Коробок» — N 9 в TOP 50 WHERETOEAT Siberia, и вполне оправдывает свой формат гастроместа.
Нарым
- Ресторан авторской кухни — New Nordic Cuisine
- Пр. Кирова, 27а
Веранда находится справа от входа в ресторан, вход на неё прямо с улицы. Столы и лавки из дерева, но благодаря подушкам сидеть удобно. Пространство получается открытым, от солнца и дождей слегка прикрывают зонтики, от глаз прохожих — особо ничего. Вечером красиво горят лампочки. А о специфике ресторана напоминает композиция из дерева в северном стиле.
Про крафт
- Магазин-бар крафтового пива
- Ул. Розы Люксембург, 5/1
Этот летник решён лаконично — на улице к одной из стен бара пристроены деревянные столы. Козырёк над ними есть, но от солнца он спасает не всех. Зато здесь чувствуется атмосфера самого бара — громко играет музыка, ведутся громкие беседы. Гости часто курят — к этому на веранде пивного бара надо быть готовым. Но зато здесь есть тот самый вайб классного молодёжного Томска, за который его все и любят.
Сибирь
- Ресторан
- Пр. Ленина, 91
Эта веранда находится в самом центре Томска и выглядит очень симпатично. Цветы снаружи, сервировочные салфетки с нарисованными цветами и маленькие букеты полевых цветов на столах, мягкие подушки в плетёных креслах напоминают о том, что все-таки лето. А крыша и прикрытые наполовину окна защищают от дождей и непогоды.
Снегири
- Бар-ресторан
- Пр. Ленина, 84
Сразу и не угадаешь, что у тех «Снегирей», что возле ЦУМа, есть летняя веранда. Она спрятана внутри, на втором этаже и состоит из двух залов, защищена навесом: двойным — декоративным деревянным и прозрачным пластиковым выше. Правда, в солнечный день там жарковато. Зато есть вид на колоритный замкнутый дворик с граффити (туда можно спуститься — есть лестница). На летнике есть своя атмосфера — здесь цветы, люстры необычной формы, и, конечно, панно со снегирями.
Старый замок
- Ресторан
- Ул. Гагарина, 11А,
Этот ресторан и его веранду можно считать одним из редких томских старожилов. Все меняется, а во дворике «Старого замка» уже больше 15 лет можно поужинать летним вечером. Декоративный фонтан, камни, мостики, деревянные столы, грузинская кухня — идут годы, а здесь время словно остановилось. Пожалуй, в этой ностальгии по нулевым и есть некоторая прелесть «замкового» летника.
Хлеб-соль
- Ресторан
- Ул. Герцена, 21А
У этого ресторана летник компактный и сопровождается вывеской «Дача». Такое определение очень подходит его «загородному» стилю — здесь простые деревянные столы и лавки, клетчатые «деревенские» шторки, растёт в лаконичных цветочных горшках плющ, а солнца и дождя защищает сделанная из дерева крыша.
ШашлыкоFF
- Гриль-бар
- пр. Фрунзе, 103д
Очень скромная веранда, которая появилась на фоне ковидных ограничений для работы кафе, но прижилась. Открытая, с зонтиками, небольшая, без каких-то особых украшений. Её особенность в соседстве с детской площадкой. Для тех, кто хочет отдохнуть в тишине, на эту веранду стоит заглядывать только поздними вечерами, когда площадка опустеет. Но на улице Фрунзе летники — настоящая редкость, так что и у этой веранды есть своя ценность.
Santa Monica
- стерео-кафе
- ул. Кулёва, 26
Это одна из самых ярких и атмосферных веранд в Томске. Не смотря на то, что Кулёва — не самая харизматичная улица в городе, приходя на летник стерео-кафе, ты словно переносишься в другой мир. Здесь хорошо посидеть в весёлой и праздничной компании с друзьями, закончить рабочую неделю или просто устроить себе маленький праздник.
В финале обзора не могли не упомянуть об ещё одном месте концентрации веранд.
Зеленая улица / Кудесы / Пешком постою / Doner master
- Ул. Усова, 6с12 — ул. Советская, 80
Сразу несколько веранд выстроились вдоль бывших цехов Электролампового завода вдоль улиц Усова и Советской. Со стороны Усова — от опен-спейса «Зелёная улица», на фудкорте которого работают сразу несколько заведений. Это сложно назвать полноценной верандой, скорее, разного рода лавочки вдоль витрин пространства, зато здесь круглосуточно можно выпить кофе и перекусить.
Со стороны Советской, если идти от проспекта Кирова, вас встретят «Кудесы». Сладкое кафе-кондитерская выглядит, как теремок. Веранда деревянная, с навесом, с резными столбами, украшенная «кружевами».
Рядом «Пешком постою» — летник очень компактный, в духе минимализма. От дождей и солнца защищают только зонты. За один столик вряд ли поместятся больше, чем два человека.
Третья веранда — Doner master. Сюда можно заглянуть ностальгирующим по знаменитым летникам 90-х. Вас встретят те самые пластиковые столы и кресла под зонтиками, которые лет 25 назад стояли, казалось, по всему Томску.
Текст: Мария Симонова, Елена Фаткулина
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