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Еда на свежем воздухе. Большой гид: 30+ томских веранд

Провести время на летней веранде за завтраком, обедом или ужином — одна из особенных радостей короткого сибирского лета. Август предлагает нам не терять времени и отправиться на свежий воздух.

Собрали большой гид по самым разным томским летникам.

Заведения расположены в алфавитном порядке.

кафе / Meat&drink
Багет Омлет / Medium, please!
пр. Ленина, 55
Веранда «Багета» работает уже не первый год и хороша своей неизменностью. Здесь все та же симпатичная деревянная садовая мебель и уютное освещение по вечерам. Свободных мест часто не бывает — веранда востребована. Утром и днём шумновато из-за машин, снующих по проспекту Ленина. Рядом примыкает летник соседнего заведения Medium, please! Он практически, продолжает первую веранду, немного отличаясь мебелью, декором и, конечно же, кухней. В этом году столики устанавливают не только на подиуме — по вечерам они захватывают и оставшийся тротуар вдоль здания. Этим летом здесь появилась и живая музыка.
Коктейльный бар
Барин
пр. Ленина, 55
Это точно не то место, где вам будет тихо и уютно в одиночестве. Веранда «Барина» подойдёт для больших и довольно шумных компаний. Просторная, много воздуха, закатное солнце и гирлянды тёплых лампочек зазывают выпить по коктейлю.
ресто-место
Ближе
Герцена, 1А
У ресто-места «Ближе» веранда узкая — надо быть готовым к тому, что соседи окажутся совсем рядом. От взглядов прохожих отделяют, по сути, только лёгкие шторки. Зато можно найти место с видом на храм. Для гостей с маленькими детьми у этой веранды есть важный плюс — в «Ближе» сделан большой лабиринт для игр.

Вечный зов

Одна из самых ретро-веранд, конечно, в «Вечном зове», ресторане, который работает аж с 1999 года. В этом пространстве, сделанном из дерева, много колоритных предметов — есть даже граммофон. На стенах картины, на столах — скатерти в цветочек, на стульях — вязанные накидки. Ощущение дачного старого дома на веранде подкреплено массивными деревянными столами и лавками и выдачей телогреек вместо пледов прохладными вечерами. Кстати, это дог-френдли место.

Городское кафе на каждый день
Гости
Пр. Фрунзе 90
Очень летняя веранда — она действительно под открытым небом, над столиками только лёгкие тканевые зонты. Когда дождь или прохладно, их закрывают и столики уносят, так что сюда стоит идти только в солнечный тёплый день.

Дыхание вока

Демократичная веранда оборудована у самой первой чифаньки этой сети на Ленина. Здесь всего три стола, зато сделаны удобные просторные места для сидения из паллет. Несмотря на близость к проспекту и пешеходному тротуару, эта веранда позволяет вполне уютно перекусить на свежем воздухе.

Золотой ключик

У семейного кафе летник длинный и застеклённый. На входе встречают большие фигуры Лисы Алисы и Кота Базилио, так что название кафе, сидя на этой веранде, забыть не удастся. Из вариантов посадки — деревянные столики и барная стойка. Веранда украшена искусственной зеленью. Отметим, что в «Золотом ключике» до сих пор делают мусс и самбук с сиропом, а также кремы и желе, ради которых сюда спешили дети и 20, и 30 лет назад.

пивной ресторан
Йохан-Пивохан
ул. Нахимова, 8б
Пожалуй, этот летник лучше всего подходит для шумного веселья и танцев. Большой (1300 метров квадратных), с постоянными концертами и вечеринками. По средам здесь поют акустические дуэты, по пятницам-субботам — удастся застать кавер-группы и диджеев. На веранде «Йохана» обычно людно и громко. А иногда ещё громче — когда болельщики собираются на трансляции футбольных матчей.

Коробок

Сюда стоит заглянуть тем, кто любит необычные пространства — часть столиков летника томского гастробара «Коробок» стоят прямо в большой арке! Остальные — под зонтиками во внутреннем дворе, в окружении старинных аутентичных кирпичных стен. Вход на веранду с улицы. Можно расположиться на кресле необычной формы и отлично поесть в любое время дня. «Коробок» — N 9 в TOP 50 WHERETOEAT Siberia, и вполне оправдывает свой формат гастроместа.

Ресторан
Кухтерин
Пер. Нахановича, 9
Летнее пространство ресторана спрятано во внутреннем дворе. Оно очень светлое, изящное и нежное. Здесь торжествует белый цвет, витиеватые абажуры у люстр, плетеная мебель. Есть весьма открытый ряд под небольшим навесом, есть более замкнутое пространство, отделенное от других гостей ещё и белыми шторами. Правда, хрупкость этой белой веранды в том, что она не работает в дождь и когда его «вот-вот» обещали по прогнозу. Так что нынешним летом попасть туда непросто.
Ресторан
«Мелодия» / «Река 827»
Пер. Кооперативный, 2
Ещё один вариант для тех, кому особенно нравятся летние веранды на набережных — терраса «Реки 827». У неё есть своё отдельное имя «Мелодия», но вход все равно через ресторан. Такая веранда скорее похожа на один из залов заведения, чем на уличный летник. Но окна здесь большие, а сине-белое визуальное решение настраивает на «приморский» лад.
Гриль-кафе
Молчание ягнят
Ул. Красноармейская, 76
Веранда «Молчания» — большой крытый летник, оборудованный мощной деревянной мебелью, большим тентом и перегородками из крашеных паллет. Это место для разговоров и встреч без галстуков, куда стоит идти ради хорошего мяса на гриле (и не только мяса) по вменяемым ценам. Для гуляющих по туристической Елани отличный вариант пообедать или поужинать на воздухе.

Нарым

Веранда находится справа от входа в ресторан, вход на неё прямо с улицы. Столы и лавки из дерева, но благодаря подушкам сидеть удобно. Пространство получается открытым, от солнца и дождей слегка прикрывают зонтики, от глаз прохожих — особо ничего. Вечером красиво горят лампочки. А о специфике ресторана напоминает композиция из дерева в северном стиле.

Про крафт

Этот летник решён лаконично — на улице к одной из стен бара пристроены деревянные столы. Козырёк над ними есть, но от солнца он спасает не всех. Зато здесь чувствуется атмосфера самого бара — громко играет музыка, ведутся громкие беседы. Гости часто курят — к этому на веранде пивного бара надо быть готовым. Но зато здесь есть тот самый вайб классного молодёжного Томска, за который его все и любят.

Ресторан
Пряности & радости
Пл. Ленина, 10
Летник ресторана от Ginza Project — прекрасный вариант для тех, кто любит трапезу на побережье. Пусть он расположен не на морском берегу, но все-таки на набережной! Веранда действительно напоминает курортные кафе — все решено в белых тонах, много зелени, при этом есть навес и шторки от непогоды. Да и для того, чтобы скрыться от глаз прохожих, ведь возле реки летом всегда людно.
Гастробар
Птичка
Пр. Ленина, 81
Небольшой летник гастробара «Птичка» находится в сквере в самом центре Томска. В нем возможно провести трапезу на свежем воздухе неподалёку от памятника Пушкину. Лаконичные столы и зонтики — на такой веранде гости будут максимально на свежем воздухе, поэтому она метеозависима.

Сибирь

Фото: Анастасия Плотникова

Эта веранда находится в самом центре Томска и выглядит очень симпатично. Цветы снаружи, сервировочные салфетки с нарисованными цветами и маленькие букеты полевых цветов на столах, мягкие подушки в плетёных креслах напоминают о том, что все-таки лето. А крыша и прикрытые наполовину окна защищают от дождей и непогоды.

трактир
Сибирская трапеза
ул. Карла Маркса, 20А
Она не меняется уже много лет. Большая, просторная, прикрытая деревянным навесом. Мебель тоже из дерева. Колорит пространству создают охотничьи трофеи — рога лосей, чучела птиц, фотообои с берёзками, флажки под потолком. На бумажных салфетках, которыми сервируют столы — интересные факты о Томске.

Снегири

Фото: Бар-ресторан «Снегири»

Сразу и не угадаешь, что у тех «Снегирей», что возле ЦУМа, есть летняя веранда. Она спрятана внутри, на втором этаже и состоит из двух залов, защищена навесом: двойным — декоративным деревянным и прозрачным пластиковым выше. Правда, в солнечный день там жарковато. Зато есть вид на колоритный замкнутый дворик с граффити (туда можно спуститься — есть лестница). На летнике есть своя атмосфера — здесь цветы, люстры необычной формы, и, конечно, панно со снегирями.

Старый замок

Этот ресторан и его веранду можно считать одним из редких томских старожилов. Все меняется, а во дворике «Старого замка» уже больше 15 лет можно поужинать летним вечером. Декоративный фонтан, камни, мостики, деревянные столы, грузинская кухня — идут годы, а здесь время словно остановилось. Пожалуй, в этой ностальгии по нулевым и есть некоторая прелесть «замкового» летника.

Ресторан
Сыроварня
ул. Набережная реки Ушайки, 8
Это веранда сделана с учетом сибирских реалий: она полностью застекленная. В итоге и солнечные лучи сюда добираются, и тепло в любую погоду. Летник ресторана «Сыроварня» расположен во дворе здания. Он просторен, под стеклянным потолком множество лампочек, так что вечером здесь очень красиво. На веранде много зеленых растений и мягкая удобная мебель. И завтраки здесь начинаются с 10 утра, в то время, когда сама «Сыроварня» еще закрыта.

Хлеб-соль

У этого ресторана летник компактный и сопровождается вывеской «Дача». Такое определение очень подходит его «загородному» стилю — здесь простые деревянные столы и лавки, клетчатые «деревенские» шторки, растёт в лаконичных цветочных горшках плющ, а солнца и дождя защищает сделанная из дерева крыша.

ШашлыкоFF

Очень скромная веранда, которая появилась на фоне ковидных ограничений для работы кафе, но прижилась. Открытая, с зонтиками, небольшая, без каких-то особых украшений. Её особенность в соседстве с детской площадкой. Для тех, кто хочет отдохнуть в тишине, на эту веранду стоит заглядывать только поздними вечерами, когда площадка опустеет. Но на улице Фрунзе летники — настоящая редкость, так что и у этой веранды есть своя ценность.

латиноамериканский бар
El Mucho Bar
пр. Ленина, 41
Веранда латиноамериканского бара получилась и уютной, и летней. С одной стороны, она пристроена ко второму этажу бывшего ДК ТЭМЗ, так что от прохожих есть значительная дистанция. С другой — выходит на улицу, не «прячется» в здании и не закрывается окнами. В дождь здесь не посидеть, зато в тёплый день или вечер очень комфортно. У веранды две части — одна более яркая, в латиноамериканском стиле, другая поспокойнее, в сдержанных тонах.
Пиццерия
Make Love Pizza: задворки
пр. Ленина, 85А
Внутренний двор здания, где расположена культовая томская пиццерия, превратился этим летом в уютное пространство — Задворки. Здесь проходят выставки, концерты, Make Love Guest — вечеринки, на которых для гостей приглашают готовить другие заведения, например, новосибирскую TAQUERIA DEL CENTRO, и конечно, можно просто съесть свою пиццу или горячий ролл.

Кафе итальянской кухни
PastaMama
Пр. Ленина, 121
Небольшая веранда возле этой пиццерии решена в цветах итальянского флага. Здесь любят насыщенные цвета. Зелёное покрытие на полу, яркие постеры на стенах, много живых и декоративных растений. Есть возможность сделать лето немного красочнее. А на креслах уже заранее висят пледы, поскольку без них на веранде может быть зябко.
мясо&бургеры
RE: BRO
Пр. Ленина, 77а
Веранда расположена, вопреки обыкновению, не вплотную к стенам заведения, а в одном дворе с ним. Это добавляет воздуха и простора в организацию пространства и делает летник «Ребра» одним из самых удобных в городе. Здесь есть большой подиум со столами, деревянный амфитеатр со столиками и ступеньками для быстрого перекуса и искусственная лужайка с шезлонгами — можно выбрать, где поесть.

Santa Monica

Это одна из самых ярких и атмосферных веранд в Томске. Не смотря на то, что Кулёва — не самая харизматичная улица в городе, приходя на летник стерео-кафе, ты словно переносишься в другой мир. Здесь хорошо посидеть в весёлой и праздничной компании с друзьями, закончить рабочую неделю или просто устроить себе маленький праздник.

Гастро-кафе
Soft loft
ул. Никитина, 8Б
Летник «Лофта» вытянулся вдоль кафе, он узкий, длинный и достаточно открытый. Никаких ширм и стёкол, только горшки с цветами на ограде. Визуально все лаконично, из дерева натуральных тонов, от солнца и стихии защищает навес из ткани. В такое пространство комфортнее ходить вдвоём, чем большой компанией.
Бар-магазин пива и бурбона
South spot bar
Пр. Ленина, 1
Летник бара South spot прячется в уютном дворике с демократичной публикой и атмосферой. Столы из дерева и из бочек, удобные шезлонги, весёлые шумные компании. Зонтики небольшие, так что сильные дожди лучше пережидать в самом заведении, чем на веранде. Здесь же обычно едят посетители тако-бара Chupito, расположенного в соседнем помещении с South spot`ом.

В финале обзора не могли не упомянуть об ещё одном месте концентрации веранд.

Зеленая улица / Кудесы / Пешком постою / Doner master

Сразу несколько веранд выстроились вдоль бывших цехов Электролампового завода вдоль улиц Усова и Советской. Со стороны Усова — от опен-спейса «Зелёная улица», на фудкорте которого работают сразу несколько заведений. Это сложно назвать полноценной верандой, скорее, разного рода лавочки вдоль витрин пространства, зато здесь круглосуточно можно выпить кофе и перекусить.

Со стороны Советской, если идти от проспекта Кирова, вас встретят «Кудесы». Сладкое кафе-кондитерская выглядит, как теремок. Веранда деревянная, с навесом, с резными столбами, украшенная «кружевами».

Рядом «Пешком постою» — летник очень компактный, в духе минимализма. От дождей и солнца защищают только зонты. За один столик вряд ли поместятся больше, чем два человека.

Третья веранда — Doner master. Сюда можно заглянуть ностальгирующим по знаменитым летникам 90-х. Вас встретят те самые пластиковые столы и кресла под зонтиками, которые лет 25 назад стояли, казалось, по всему Томску.

Текст: Мария Симонова, Елена Фаткулина

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