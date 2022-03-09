«Нам всегда казалось, что мы можем изменить мир».

Интервью с главным редактором издательства «КомпасГид» Мариной Кадетовой

Издательству «КомпасГид» скоро 13 лет, и оно постоянно ищет новые книги для детей, подростков и молодых читателей.

Здесь издают и повести о школьной дружбе, и тексты в жанре фэнтези, и такие основанные на реальных событиях сложные и впечатляющие книги, как «Сахарный ребенок».

Как издательство выбирает тексты, какие книги стали хитами и к каким новинкам стоит присмотреться? Поговорили обо всем с Мариной Кадетовой, главным редактором «КомпасГида».

Актуальность, качество и позиция автора

Марина Кадетова, главный редактор издательства «КомпасГид» Фото: предоставлено издательством

— Марина, как «КомпасГид» выбирает, что издавать, на чем построен отбор?

— Первый критерий — это идея и актуальность темы. Причем актуальность — необязательно злободневность. Темы дружбы, любви, семьи, взаимоотношений могут звучать горячо. Так же, как и истории о людях, переживающих карантин, изменения мира… Ощущение актуальности темы индивидуальное, но это в любом случае не «здесь и сейчас»: художественной литературе нужно время, чтобы отрефлексировать события. Второй важный критерий — качество текста. Конечно, редакторы у нас хорошие, они могут сделать многое, но все же изначальный материал невероятно важен. Издатель может подсказать, как доработать текст, но не напишет его за автора. И третий критерий — это позиция писателя. Нам важно, чтобы мы совпадали по видению мира.

— А какое оно у вашего издательства?

— Когда «КомпасГид» только создавался, нашей первой книгой был сборник «Десять историй, которые прошли сквозь стены». Нас привлекали тексты про открытость миру, преодоление стен непонимания — социальных и психологических — которые люди между собой выстраивают, возможность понимать друг друга. Одна из наших первых серий называлась «Открытый диалог», потом вышла серия «Гражданин мира». Это были истории о детях, о подростках, живущих в разных странах, о том, с чем они сталкиваются. Хотелось показывать не только привычную реальность. Нам всегда казалось, что мы можем хотя бы в какой-то степени изменить мир вокруг себя, сделать его немного лучше. Это, конечно, наполеоновские планы, может, они звучат немного самонадеянно, но именно к такой глобальной и прекрасной цели мы стремимся. Если автор тоже на нее настроен, мы будем близки. А нравоучительность, поучения «в лоб» — точно совсем не наша история.

— Как чисто технологически построен процесс отбора текстов? Ориентируетесь на премии, читаете рукописи, обсуждаете их с коллегами?

— Источников текстов несколько. Это, само собой, самотек — те рукописи, которые присылают на электронную почту издательства. Их мы рассматриваем и обсуждаем. Также отслеживаем конкурсы, где участвуют неопубликованные тексты, иногда просим их у авторов или организаторов премий. Потом есть еще, пусть не очень развитое в России, но тем не менее уже появившиеся направление литературных агентов. У нас много представителей зарубежных издательств, но есть и люди, которым интересно работать с русскоязычными текстами. Это такие «книжные продюсеры», которые придумывают проекты и потом находят для них издательства. Их мало, но они стали появляться. Еще существуют авторы, редакторы, переводчики, ко мнению которых мы прислушиваемся. Некоторые ведут литературные мастерские, видят там интересные тексты и могут ими с нами поделиться.

Что касается того, как мы выбираем — последнее слово за основателем издательства Виталием Зюсько. При этом он, естественно, прислушивается к мнению редакции — рукописи читают все наши редакторы. Мы их обсуждаем примерно раз в неделю на планерках. Редакция может порекомендовать, но финальное решение за издателем.

Современные читатели и их интересы

— Если говорить в целом о нынешних читательских предпочтениях, какие книги в последнее время особенно популярны, есть ли хиты?

— Одна из самых востребованных и любимых книг в «КомпасГиде» — «Календарь ма (й)я» Виктории Ледерман. Это, с одной стороны, фантастическая история о трех подростках, которые начинают жить в обратном порядке — каждый день просыпаются в предыдущем дне. Им нужно вернуть нормальный ход времени. Но, конечно, книга не только про приключения во времени и загадку, которую они пытаются разгадать, но и про отношения. В начале эти подростки совершенно разные, не общаются друг с другом, а к финалу находят общий язык и становятся друзьями. Такая замечательная школьная повесть. Еще одна книга, ставшая визитной карточкой «КомпасГида», — это «Сахарный ребенок» Ольги Громовой. Скажу честно: в ее успехе мы не то чтобы сомневались — не думали, что она станет настолько популярной! Причем она интересует и подростков лет 11-12, и взрослых читателей любого возраста. У нас даже существует одновременно два издания: детская версия с иллюстрациями и взрослая — с архивными фотографиями, подробным послесловием для читателей, которые больше хотят узнать о том, как все было в жизни. Их привлекает не только литературная история. «Сахарный ребенок» поставлен в театрах и переведен на много языков, права проданы в 16 стран, на восьми языках она уже издана. Такой неожиданный международный успех для русскоязычного подросткового произведения.

— Как вы думаете, чем это можно объяснить?

— Первым права на «Сахарного ребенка» приобрели бельгийцы. Автор спросила: «Почему бельгийским школьникам интересны советские репрессии, Сталин, детство в ссылке?». Переводчица ответила: «Для нас это история не о Сталине, не о ссылке, а о взрослении в сложных жизненных обстоятельствах». Оно могло бы происходить где угодно, просто у девочки настолько сильный характер, а история настолько жизнеутверждающая, позитивная, что она нравится читателям. А обстоятельства для них не имеют значения. Хотя исторической составляющей у книги тоже не отнять.

— У вас много книг о сильных, ярких женщинах, связанных с темой феминизма. Как их воспринимают в нашей стране?

— Книгу Анны Кэри «Молли имеет право» о том, как 12-летняя девочка в 1912 году узнает, что такое феминизм и впервые начинает задумываться о правах женщин, читатели принимают хорошо. У нас боятся воинствующего феминизма, который очень категоричен и под «феминистками» подразумевают тех, кто отрицает существование мужчин в принципе. Но в наших книгах такого нет. В «Молли имеет право» говорится, что есть радикальные феминистки, а есть те, кто просто добивается равных прав для женщин и мужчин — права голосовать, учиться. Думаю, если нормально объяснять, а не бегать, размахивая с мечом, то никто и не будет остро реагировать на слово «феминизм».

Помимо «Молли имеет право» у нас выходила книга Лучаны Чимино «Нелли Блай — леди Сенсация» — графический роман о судьбе журналистки, впервые обогнувшей земной шар в одиночку. На нее тоже была абсолютно доброжелательная реакция. Действительно, эта леди многое сделала и для истории журналистики, и для самоутверждения женщин. Все годы существования нашего издательства, у нас выходили книги о сильных героинях. У наших коллег тоже постоянно выходят истории о девочках и женщинах, которые чего-то добиваются, умеют принимать решения и просто заслуживают внимания как интересные личности. И нет никаких противоречий в существовании такой литературы. Мне кажется, что сильно консервативная часть общества подобные книги и в руки не возьмет. А те, у кого есть хоть какая-то открытость, готовность почитать, им книжки помогут задуматься.

«Молли имеет право» Анны Кэри и «Нелли Блай — леди Сенсация» Лучаны Чимино Фото: Иван Иванов

— А насколько такие истории хорошо покупаются?

— Некоторые изданы недавно, про них пока сказать сложно. Но прекрасная история Кристине Нёстлингер «Гретхен», которая была написана в Австрии больше 30 лет назад, а на русский язык впервые переведена в 2018, хорошо разошлась. Часто на книжных ярмарках я видела, как девушка-подросток показывала издание подруге и говорила: «Смотри, это обязательно надо прочитать!» Это история, с одной стороны, про совершенно обычную девочку, которая живет, учится, влюбляется. Но при этом она взрослеет, освобождается от комплексов, принимает себя. Книга начинается с того, что мама девочки решает похудеть (вся семья Гретхен полновата) и изменить свою жизнь. Но книга не про красоту тела, она про принятие себя. Девочка, которая сильно переживает по поводу своего веса, постепенно переключает свое внимание на другие вещи.

«Если текст нас заинтересовал, то неважно, из какой он страны»

Презентация книги «Вальхен» Ольги Громовой в рамках Non/fictio№22 Фото: vk.com/ph_kompasgid

— Вы издаете немало иностранной литературы. На какие страны ориентируетесь?

— Поскольку и издатель, и я, главный редактор, франкофоны, мы, естественно, лучше понимаем французский рынок и переводим с этого языка много книг. Но только Францией, естественно, не ограничиваемся. Недавно сделали большой материал с Центром немецкой книги о немецкой детской литературе и поняли, что у «КомпасГида» вышло уже под сотню книг, переведенных с этого языка. Хотя ни я, ни Виталий на немецком не говорим. Сказалось то, что наши переводчики смогли найти и посоветовать нам нужные книжки, также отношения с немецкими издателями, с нашими партнерами сложились благополучно. И в целом рынок немецкой подростковой литературы интересен, там есть много хороших проектов.

Каких-то приоритетов по странам у нас нет, книги могут быть переведены и с португальского, и с английского, и с итальянского. Если текст нас заинтересовал, то будем готовы его перевести и издать. Если, конечно, найдем переводчика.

— Как вы ищете зарубежные книги?

— Если речь об известных европейских языках, то у нас есть переводчики, которые могут посоветовать нам тексты. Также есть встречи с зарубежными издательствами, просмотр каталогов. Для более локальных языков, стран, откуда издатели не всегда приезжают на международные ярмарки, есть разные международные премии и списки рекомендованных книг. Например, Мюнхенская международная детская библиотека каждый год составляет список выдающихся детских книг мира, куда ежегодно входит по несколько изданий от каждой страны. Больше всего в нем англоязычных текстов, конечно, а от России — около пяти книг. Болонская книжная ярмарка делает свои подборки. Скандинавские страны выпускают каталоги. Это очень полезная система, подобной, к сожалению, на российском рынке для продвижения нашей литературы за рубеж не существует.

— Насколько издательству «КомпасГид» интересен нон-фикшн?

— Наше издательство, конечно, больше про художественную литературу, про фикшн. Честно говорим, что нон-фикшна делаем совсем мало, но если выпускаем, то проекты, которые показались нам интересными. И работаем на совесть, все перепроверяем и вычитываем по несколько раз. Да, у нас маловато ресурсов, чтобы держать полноценную нон-фикшн редакцию. Это направление требует много сил, иначе качественной книги не подготовить. Приходится делать выбор — иногда бросаем силы на нон-фикшн-проект, отнимая их у художественной литературы. В прошлом году у нас вышла совершенно замечательная «Кинокухня. История и рецепты большого кино» — истории и рецепты кинематографа. Она о том, как устроено кино, кто его делает, также в ней много увлекательных фактов, любопытных даже для тех, кто не собирается работать в индустрии. Или в 2019 году вышла книга «С востока на запад. Путешествие письма в бутылке». О ней мы говорим, что это история, которая помогает влюбиться в Россию. Смотритель маяка написал письмо, запечатал его в бутылку, бросил в воду и попросил всех детей, подростков, кому она попадет в руки, написать письмо в ответ и передать дальше. И письмо — то по морю, то сухопутными путями — путешествует по России. Ребята пишут письма смотрителю маяка о своей жизни, рассказывают, как все устроено именно в их регионе. Страна у нас многоязычная, в ней много разных культур, есть местные словечки. Мы рассказываем об истории и делаем разворот о природных особенностях региона. Естественно, охватить всю огромную нашу страну за один раз не вышло, в книге всего 18 регионов. Но, тем не менее, узнать, на что обратить внимание и потом дальше изучать страну самому благодаря книге можно. Этот проект мы очень любим.

— О каких трендах в издательском деле можно сегодня говорить? Или сейчас на первом плане сложности с бумагой, ценами на типографские услуги?

— Из трендов можно отметить популярность нон-фикшна. Есть ощущение, что в последнее время люди больше заточены на прикладное чтение, и родители настроены на покупку нон-фикшн книг на интересную ребенку тему. Возможно, это связано с тем, что книга дорожает, становится не очень бюджетным удовольствием. Когда ты покупаешь фикшн, то не всегда знаешь понравится он ребенку или нет. С нон-фикшн родителю проще разобраться. Картинки посмотрел, полистал — сделал выбор. Издатели этим пользуются. За последние лет пять у нас заметен настоящий бум нон-фикшн издательств. Что касается «художки», то наш рынок довольно консервативен. Каждый год одни и те же лидеры по тиражам, ситуация не меняется.

Если говорить о финансовом моменте — да, книги сильно подорожали и заметно растянулись сроки выпуска. Непривычно долго ждать, обычно книга появлялась в продаже уже спустя три недели-месяц. Теперь успеваешь ее «отпустить» и сильно удивляешься, когда она наконец-то выходит. К тому моменту ты уже погрузился с головой в другие проекты. Еще теперь приходится оперировать совсем другими ценами, суммами на типографские расходы. В этой ситуации издательства оказываются не в лучшей позиции. Мы — между ценами типографии, от которых никуда не денешься и покупательской способностью жителей России, которая в реальном выражении, естественно, падает. Приходится искать цену, которую читатель сможет за эту книгу заплатить и при этом не уходить в минус самим. У издательств сложный выбор. Но понятно, что книги постепенно будут дорожать, долго удерживать цены не получится. Если ситуация останется такой, какая она сейчас, то, конечно, это будет очень ощутимо для читателей.

— Дайте субъективную рекомендацию — на какие новые книги «КомпасГида» непременно стоит обратить внимание?

— Сложно выбрать… Я очень люблю трилогию «Мечтатели Бродвея». Это юношеская, для почти взрослых читателей 14-15 лет история о любви, поиске себя, взрослении. Скоро приедет из типографии ее третий, заключительный том, чему мы безумно рады! Еще я бы рекомендовала обратить внимание на такого автора, как Анна Зенькова. Это наше недавнее значимое открытие, ее тексты для подростков мы начали публиковать в 2020 году. С той поры вышло три книги, и вот уже четвертая отправляется в типографию. Я бы порекомендовала их. А в целом в «КомпасГиде» можно найти книги почти на любой вкус. У нас нет только книжек для совсем малышей, а для читателей постарше, лет с 4-5 и до взрослого возраста, у нас много-много всего. И для подростков особенно! И фантастической литературы, и историй о реальных событиях, о любви, о жизни — обо всем.

Текст: Мария Симонова

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