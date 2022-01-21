Кто живет в старинных деревянных домах?

В гостях у хозяйки «Томской гостиной» Тамары Самойлис

21 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Сергей Медведчиков

Кто живет в старинных деревянных домах Томска? Отправились в гости к хозяйке квартиры в одном из таких зданий с томским фотографом.

Фотодокументалист и путешественник Сергей Медведчиков в настоящее время и сам занимается восстановлением квартиры в деревянном доме по ул. Белинского, 17а. А в декабре он побывал в гостях у Тамары Самойлис, хозяйки художественной галереи «Томская гостиная»:

— С Тамарой Рафаиловной Самойлис меня связывает долгое знакомство. Моя первая выставка в Томске (конечно же, о самом городе) состоялась в галерее «Томская гостиная», где хозяйкой и душой места была Тамара. Это произошло в уже далеком 2007 году. Тогда я жил в другом городе, много путешествовал по работе, но этот душевный прием в стенах галереи в родном Томске я помню до сих пор.

Тамара — человек потрясающе эрудированный, интеллигентный, располагающий ненавязчивой житейской мудростью и каким-то необъяснимым жизненным спокойствием. У нее очень яркая и насыщенная жизнь. Тамара знакома с массой интересных людей из разных общественных сфер. О том, с кем, и с чем ей довелось столкнуться, можно слушать часами, попивая чай с конфетами у нее в гостях, бесконечно удивляясь всем перипетиям ее судьбы.

Но особенно отрадно, что у нас с Тамарой есть то, что нас объединяет в текущее непростое время. А это — деревянная архитектура города и все, что с этим связано. Тамара Рафаиловна живет в потрясающей красоты старинном деревянном историческом доме на Беленца. Ну, а я продолжаю трудиться над ремонтно-реставрационными работами в моем проекте «Квартира №1 на Белинского». С Тамарой мы постоянно на связи, делимся всевозможной информацией. А недавно она и сама побывала у меня в гостях на Белинского. Надеюсь, когда-нибудь у меня будет также уютно, как и дома у Тамары.

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