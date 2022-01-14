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Жизненное пространство, Культура в Томске, Музеи Томска, Профессорская квартира, Томск Профессорская квартира музей концерт деревянные дома проект 701 701 Project: как в Томске рассказали о деревянной архитектуре с помощью музыки

701 Project: как в Томске рассказали о деревянной архитектуре с помощью музыки

В новогодние каникулы в томском музее «Профессорская квартира» состоялся необычный концерт.

Для гостей сыграли пьесу, созданную студенткой Московской консерватории, томичкой Елизаветой Згирской в рамках ее собственного проекта 701 Project. По словам автора, она хочет привлечь внимание к проблеме деревянных домов новым способом — с помощью музыки:

«Этот концерт — попытка вновь наполнить звуками современной музыки старинный деревянный дом, в котором родился и вырос знаменитый композитор-авангардист Эдисон Денисов».

Как это было — в репортаже фотографа ТО Серафимы Кузиной.

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