701 Project: как в Томске рассказали о деревянной архитектуре с помощью музыки

14 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В новогодние каникулы в томском музее «Профессорская квартира» состоялся необычный концерт.

Для гостей сыграли пьесу, созданную студенткой Московской консерватории, томичкой Елизаветой Згирской в рамках ее собственного проекта 701 Project. По словам автора, она хочет привлечь внимание к проблеме деревянных домов новым способом — с помощью музыки:

«Этот концерт — попытка вновь наполнить звуками современной музыки старинный деревянный дом, в котором родился и вырос знаменитый композитор-авангардист Эдисон Денисов».

Как это было — в репортаже фотографа ТО Серафимы Кузиной.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: