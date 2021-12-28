Адресная помощь: как «Томскнефть» поддерживает территории присутствия компании

28 декабря 2021 / Партнерский материал / Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Поддержка регионов присутствия — обычная практика любого современного крупного предприятия. Главный недропользователь Томской области, компания «Томскнефть», регулярно оказывает помощь северным территориям, где ведет свою деятельность.

Причем речь идет о самых разных направлениях — средства выделяются на развитие материально-технической базы детских садов, школ, больниц, учреждений культуры и спорта, поддержку ветеранов, помощь инвалидам, детям-сиротам и прочее.

Эта добрая традиция продолжилась и в нынешнем году.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Среди территорий, которым ежегодно оказывает благотворительную помощь «Томскнефть», — Александровский район.

— Компания «Томскнефть» очень щепетильно относится к вопросу оказания помощи району. Она поддерживает все наши новые проекты, — отмечает глава Александровского района Виктор Мумбер. — Ежегодно мы заключаем договор, в котором обязательно указываем конкретные цели. Заранее обсуждаем с представителями Общества, где и какая помощь необходима, и вместе решаем, куда пойдут средства.

Так, в этом году самая крупная сумма направлена на учреждения образования, культуры и спорта Александровского района. В частности, большая часть средств пошла на капитальный ремонт стадиона. Также Общество финансировало ремонт жилья людей с ограниченными возможностями здоровья. Не остались в стороне и районные библиотеки. Также регулярную поддержку получают ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в населенных пунктах района.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

— Кроме того, в нынешнем году «Томскнефть» впервые за последние годы приняла решение оказать помощь районной больнице — сейчас решается вопрос о покупке необходимого оборудования. Деньги выделены и районному Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних. Часть средств мы уже начали осваивать, продолжим в следующем году, — отметил Виктор Мумбер.

Регулярную поддержку получает и Стрежевой — столица томских нефтяников. «Томскнефть» выделяет средства на помощь ветеранам, ремонт и оснащение детских садов и медицинских учреждений, летний отдых для детей. Среди адресатов, которые получили спонсорские средства, — общественная организация лиц с ограниченными возможностями «Добродея», Центр социальной помощи семье и детям и другие. Отдельный пункт в этом списке — поддержка стрежевского поискового отряда «Память», который в этом году отметил свое 20-летие.

Находки поисковиков Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

— Все средства, которые «Томскнефть» выделяет Стрежевому, целевые. В этот раз основная часть пойдет на улучшение материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений. В частности, на замену окон — с деревянных на пластиковые. Школы также получат деньги на проведение ремонта. Еще в планах — замена светильников на крытом катке «Витязь», — рассказывает Владимир Салмин, заместитель мэра городского округа Стрежевой по социальной политике.

Помощь получат и стрежевские учреждения культуры — на выделенные средства они смогут приобрести новые сценические костюмы, обувь, музыкальные инструменты. А городские библиотеки — пополнить свои фонды. И, конечно, под Новый год «Томскнефть» также направила деньги на подарки детям из малообеспеченных семей, детям-инвалидам и сиротам.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

— Мы постоянно ведем переговоры с нашим градообразующим предприятием по поводу оказания материальной помощи самым разным городским учреждениям, — отмечает Владимир Салмин. — И хочется в очередной раз поблагодарить нефтяников за такой существенный вклад в развитие нашего города.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Целевую спонсорскую помощь в этом году получили и другие территории Томской области, где ведет свою работу «Томскнефть», а также районы Ханты-Мансийского автономного округа. Так, были выделены средства на капремонт образовательных учреждений Каргасокского района. В Парабели была реконструирована центральная котельная, а местная больница закупит новое оборудование. Помогли нефтяники и Кедровому — здесь деньги были направлены на благоустройство общественного пространства «Экокедр».

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Компания «Томскнефть» также оказывает помощь и различным учреждения Томска. Уже много лет нефтяники поддерживают деятельность поискового отряда Томского кадетского корпуса «Прометей». Средства направляются на организацию экспедиций поисковиков, закупку оборудования. В этом году — дополнительно выдели на оснащение военно-исторического музея, где хранятся находки поисковиков. Поддержку получило и Томское региональное отделение Российского геологического общества — на проведение полевых экспедиций и различных учебных мероприятий в школе юного геолога, а также олимпиад по геологии среди школьников и студентов профильных вузов. Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Орлиное гнездо» на средства нефтяников проведет ремонт в помещениях, а Детский центр восстановительного лечения закупит необходимое оборудования для реабилитации.

Текст: Анна Мацковская

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: