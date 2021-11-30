Новый год по-томски: «Хрустальный» фестиваль, Медвежий праздник и встреча с Йыулуваной

30 ноября 2021 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

Где можно встретить Новый год по-сибирски, Рождество по-эстонски, увидеть Медвежий праздник и попробовать кудяблики? Конечно, в Томской области!

И неважно, приедете вы сюда в декабре, январе или даже марте — незабываемые впечатления вам обеспечены.

Томск. Площадь Ново-Соборная: «Хрустальный Томск» и «Зимние забавы»

Фестиваль «Хрустальный Томск» на Ново-Соборной Фото: Вероника Белецкая

Фестиваль ледяных скульптур «Хрустальный Томск» — один из главных городских брендов. Его любят не только томичи — гости из соседних городов специально приезжают в Томск в декабре, чтобы посмотреть на ледяные шедевры мастеров со всего мира.

У каждого «Хрустального Томска» своя тема — в этом году ею выбрали «Народное искусство и нематериальное культурное наследие народов». Обещают участие более 30 резчиков из разных городов и 16 ледовых скульптур. По традиции, статуи разместятся вокруг светового фонтана и по обе стороны от главной городской елки, радуя зрителей до самой весны.

Ну и, конечно, всю зиму на Ново-Соборной будут работать горки и ледяной лабиринт. В переулке Томском, что по соседству, уже залили большой каток «Под звездным небом».

А с 31 декабря по 8 января здесь же, на Ново-Соборной, пройдет семейный фестиваль «Зимние забавы». Будет много веселья для посетителей всех возрастов: дискотеки, мастер-классы, игры, спортивные показательные выступления и концерты. Можно приходить в любой день новогодних каникул и даже в будни.

Когда и где: фестиваль «Хрустальный Томск» пройдет с 12 по 18 декабря 2021 года; семейный фестиваль «Зимние забавы» — с 31 декабря 2021 года по 8 января 2022 года на площади Ново-Соборной.

Как добраться: на общественном транспорте до остановки «Площадь Ново-Соборная». На собственном транспорте — до ул. Герцена, 6.

Вход свободный.

Томск. Городской сад: «Ёлка-дом» для Деда Мороза

«Ёлка-дом» и каток в Городском саду Фото: vk.com/gorodskoi_sad

Какой же Новый год без Деда Мороза? Его томская резиденция откроется в Городском саду. И разместится она не где-нибудь, а в настоящем «Ёлка-доме»! Зимний волшебник вместе с внучкой Снегурочкой встретят здесь гостей. Обязательно будет работать почта Деда Мороза. А с середины декабря и до марта в Городском саду будут доступны все главные зимние развлечения — новогодние фотозоны, знаменитый каток-дорожка между деревьями, который проходит через весь парк, горка «Великан» и единственный в городе аттракцион «Бублик-кросс».

Когда и где: с середины декабря до конца февраля в Городском саду.

Как добраться: на общественном транспорте до остановки «Площадь Ново-Соборная». На собственном транспорте — до ул. Герцена, 6.

Томск. Межрегиональный Медвежий фестиваль

Скульптура «Стальной велес» весом в 1,5 тонны, созданная для Медвежьего фестиваля томским художником Назарием Чесаловым Фото: vk.com/slav_museum

Уже в шестой раз в Томске состоится еще одно особенное сибирское событие — Межрегиональный Медвежий фестиваль. Для начала — конкурс авторских медведей ручной работы из всевозможных материалов. Мех, ткань, шерсть, дерево, стекло, глина и даже кожа; большие, маленькие, огромные и микро — каких только медведей здесь не увидишь! Все они будут собраны на выставке, где познакомиться с ними сможет любой желающий. Гостей фестиваля также ждут лекции, мастер-классы, концерты, спектакли. Все — на медвежью тематику.

Кстати, тема нынешнего фестиваля — «Сказки и легенды». В этом году он пройдет одновременно на трех площадках, а после своего завершения отправится в Верхнекетский район на праздник «Большой Амикан».

Когда и где: с 17 декабря 2021 года по 15 января 2022 года. Первый музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12), ОГАУК «Дом искусств» (ул. Шишкова, 10), Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3).

Как добраться: на общественном транспорте до остановки «пл. Ленина» или «ЦУМ». Стоимость: 100-150 рублей.

Сельский парк «Околица»: встреча с настоящим Дедом Морозом и прогулки с маламутами

А в сельский парк «Околица», что в селе Зоркальцево, этой зимой приедет настоящий Дед Мороз! Здесь, в одном из самых популярных пригородных мест, в декабре будет работать его резиденция. Обещают и все непременные новогодние атрибуты: почту Деда Мороза, развлекательную программу для больших и маленьких, а еще — катание на плюшках с больших горок и прогулки наперегонки с неутомимыми маламутами.

Ну, а если захочется просто нескучной прогулки, весь парк в вашем распоряжении. Сделать сотню фото с деревянными скульптурами — наследием прошедших знаменитых томских фестивалей «Праздник топора», или просто пройтись по зимнему лесу и подышать целебным лечебным сибирским воздухом? Здесь получится совместить и то, и другое!

Когда и где: конец декабря 2021 года, сельский парк «Околица» (село Зоральцево, ул. Садовая, 1а).

Как добраться: автобусами № 309, 134, 112 от вокзала Томск I до остановки «Слобода вольная». На личном автомобиле — от Лагерного сада по Шегарскому тракту через село Тимирязевское до зоркальцевского кольца, где баннер «Околицы» укажет направление движения.

Вход свободный.

Усадьба Лампсакова: Рождество и Новый год по-сибирски

Новый год в Сибирской усадьбе Н.А. Лампсакова Фото: asino.ru

А как вам идея встретить Новый год и Рождество вдали от города, в заснеженном лесу? В сибирской усадьбе земского доктора Николая Лампсакова вас встретят хлебом с солью и ни за что не дадут скучать. Здесь зимой тоже традиционно открывается резиденция Деда Мороза. Так что готовьте стихи, песни, танцы, рисунки и поделки — и без подарка не останется никто. В этом году для размещения резиденции в усадьбе построили новый домик — прямо у экотропы местного парка. Гостям обещают интересный квест с любимыми сказочными персонажами. А ещё самые разные игры, конкурсы и мастер-классы — в том числе популярные у туристов плетение из бересты, катание на санях и снегоходах.

А 7 января усадьба приглашает на Рождественские гуляния.

Когда и где: Резиденция Деда Мороза — с 20 декабря 2021 года по 6 января 2022 года. Рождественские гуляния в усадьбе пройдут 7 января 2022 года. Село Ново-Кусково, Асиновский район, ул. Больничная, 2.

Как добраться: на рейсовом автобусе от томского автовокзала «Томск — Асино — Ново-Кусково»; на собственном транспорте — выезд из Томска с Иркутского на Асиновкий тракт через г. Асино.

Янов Хутор: встреча с Йыулуваны и католическое Рождество

Встреча с Йыулуваны, Янов хутор Фото: yanovhutor.ru

Если хочется чего-то совсем необычного, то вам прямая дорога на Янов хутор. Это этнокультурный комплекс в Первомайском районе, где воссоздан исторический быт эстонцев. Здесь тоже будет работать резиденция Деда Мороза, но — настоящего эстонского. Да, у Йыулуваны нет внучки, зато есть супруга, Матушка Зима и сказочные гномы-помощники, так что со своей работой он справляется отлично. Смело отправляйтесь на Янов Хутор — познакомиться с Йыулуваны, покататься с горок и вдоволь напиться чая с разными вкусностями. А если подгадаете и приедете сюда прямо к 24 декабря, то сможете поучаствовать в подготовке и праздновании католического Рождества.

Когда и где: конец декабря 2021 года — январь 2022 года. Первомайский район, деревня Березовка, «Янов Хутор».

Как добраться: на автобусе №516 с автовокзала Томск I до села Первомайское. На собственном транспорте — выезд через Иркутский тракт по трассе Р400. Из села Первомайского — по дороге на юго-восток, в районе деревни Уйданово дорога сменит направление на северо-восток, нужно продолжать двигаться по ней. Достигнув Берёзовки, проехать её насквозь — на выезде, на берегу пруда и расположен Янов хутор. Автобусы туда в обычные дни не ходят, только экскурсионные и событийные. Либо добираться автобусом до Первомайского, а оттуда — на такси.

Вход свободный.

Подгорное: Праздник обских угров «Медвежий праздник»

Постановка «Медвежий праздник» у горы Кулайка, село Подгорное Фото: depkult.tomsk.gov.ru

Познакомиться с традициями и обычаями сибирских народов можно в селе Подгорном Чаинского района. Здесь специально для туристов приготовили «Медвежий праздник». Это театрализованная постановка по селькупским сказкам и преданиям, где в центре сюжета — охота на медведя.

Происходит действо на заснеженном поле по соседству с горой Кулайкой. Именно здесь сто с лишним лет назад были найдены бронзовые предметы Кулайской культуры — одного из главных брендов томского края. Гости праздника могут не только посмотреть, но и сами поучаствовать в обрядовых танцах и песнопениях, а ещё попробовать свои силы в стрельбе из лука и оценить угощения, приготовленные на костре.

Когда и где: ноябрь, декабрь, март, апрель 2022 года.

Как добраться: автобусом с томского автовокзала до села Подгорного. На собственном транспорте — выезд из города через Лагерный сад сад по Шегарскому тракту по трассе Р398 до Подгорного.

Вход свободный.

Белый Яр: Праздник охотника «Большой Амикан»

Праздник охотника «Большой Амикан», поселок Белый Яр Фото: depkult.tomsk.gov.ru

Хотите посмотреть, как настоящие охотники соревнуются в стрельбе по мишеням, набрасыванию лассо или разделке щуки для ухи на скорость? А научиться самому ставить ловушки и пострелять из арбалета? Или своими руками сделать эвенкийский оберег и попробовать охотничьи кудяблики, караулики и мямлики? Если ваш ответ «да», то добро пожаловать на берег реки Кеть в поселок Белый Яр на праздник «Большой Амикан».

Амикан в переводе с эвенкийского означает «медведь». Эвенки, коренной народ Восточной Сибири, хозяина тайги почитали особо — эта традиция в Верхнекетском районе живет и сегодня. «Большой Амикан» традиционно проходит в марте и всегда с размахом. Состязания охотников — и в личном зачете, и в командном, выставка собак, охотничьи мастер-классы, фотозоны, продуктовая ярмарка и, конечно, море сибирского радушия, гостеприимства и впечатлений на всю жизнь.

Когда и где: март 2022 года (точная дата станет известна позднее), поселок Белый Яр, Верхнекетский район Томской области.

Как добраться: на поезде 636Н «Томск — Белый Яр» со станции «Вокзал Томск I». На собственном транспорте — выезд через Иркутский тракт по трассе Р400 через г. Асино.

Вход свободный.

Текст: Анна Мацковская

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