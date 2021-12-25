#ГостеприимныйТомск: что томичи показывают и рассказывают туристам

25 декабря 2021 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

Как томичи встречают туристов, что рассказывают и показывают, чем угощают и удивляют?

Выясняем это в проекте «Гостеприимный Томск», где разговариваем с самыми разными людьми: экскурсоводами, краеведами, бизнесменами, музейными специалистами, людьми искусства — теми, кто первые встречают гостей из других городов и стран.

Михаил Ратнер, и.о. мэра города Томска

Фото: Владимир Дударев

— Первое, с чего я всегда начинаю рассказ о нашем городе, это то, что Томск — город шести университетов. А ТГУ и ТПУ — еще и одни из крупнейших и первейших университетов за Уралом. История их основания, постройки, развития — это отдельный большой и важный пласт в истории города. Когда мы с гостями отправляемся гулять по Томску, я всегда предлагаю пройтись по проспекту Ленина. Отрезок от Нахимова до ТУСУРа справедливо дает основание полагать, что мы все-таки немного похожи на Санкт-Петербург. И, конечно, обязательный пункт прогулки — площадь Ново-Соборная.

Второе, о чем еще я обязательно всегда говорю тем, кто приезжает в наш город, это то, что Томск один из очень старинных городов, сохранивших огромное количество объектов деревянного зодчества. В этом наша изюминка, что этих домов сохранилось столько. Мы стараемся их сохранять, а чему-то дать и новую жизнь — с помощью программы «Дом за рубль».

И третье, во что я искренне верю — это то, что наш Томск по духу, настроению, атмосфере очень выделяется среди прочих сибирских городов. Приезжаешь в Новосибирск — да, большой, красивый, но нет вот этого уюта, который так ценят в своем городе томичи. Соглашусь, что не везде, не во всем городе, но вот этот центр — бульвар на Кирова, проспект Ленина, Ново-Соборная, а оттуда по Герцена до Буфф-сада и дальше — Карташова, Кузнецова, Белинского... Прогуляться по этим местам я советую всем без исключения гостям Томска.

Татьяна Милякова, томская художница

Фото: Владимир Дударев

— Может быть это удивительно, но самый любимый вид — это панорама левого берега Томи, которая открывается из Лагерного сада. Особенно, когда поля там засадили рапсом — это просто восторг. C самого начала моего рисования меня привлекают детали. Их всегда хочется запечатлеть и через рисунок как бы «присвоить себе». К нам приезжала девушка-скетчер из Санкт-Петербурга. Она путешествовала по России и делала зарисовки в разных городах. Мы водили ее по Томску — конечно, хочется показать всё, но вот эти детали — витражи старых деревянных домов на Татарской и Никитина, птица-сирин и филин под крышей дома на Крылова, двор бывшего магазина «1000 мелочей»... Какие-то вещи, которые не очевидны, не видны с первого взгляда, но которые очень тонко передают всю суть нашего города, — их я считаю важными и стремлюсь показывать всем.

Андрей Рюмин, директор компании «Аниматроник»

Фото: Владимир Дударев

— Моя работа стала одним из способов привлечения туристов в Томск — мы единственные в стране, кто делает аниматроников. А все, что уникальное, оно и является предметом брендирования Томска. В этих штуках ручной работы есть то, от чего у человека расцветает душа, эмоция. И это наш томский народный промысел. В чем его томскость? Первое — в том, что наши куклы обладают чувством юмора. Это то, что меня в Томске сразу привлекло, когда я сюда приехал. Здесь в то время были СТЭМы, потом КВН, «Пьеро» — клуб самодеятельной песни. И все эти люди обладали чувством юмора, куда ни плюнь — везде были какие-то притягательные тусовки. Студенту, который приехал в Томск, раздолье — выбирай, что хочешь!

Второе — кедр. Мы живем в «краю кедровом», наши куклы сделаны из кедра. Это наша принципиальная фишка. Мы не хотим делать роботов из металла или латекса, хотя и можем. Но на мой взгляд они холодные, чужие и абсолютно бесчеловечные. Мы создаем деревянную куклу, и она живая не за счет того, что у нее каждый нерв шевелится, она живая за счет поворота головы, за счет текста, который проговаривает... Это трудно объяснить, да и неблагодарное дело — объяснять, как устроена душа у куклы. Но когда ты ее слушаешь, все становится понятно — она либо живая, либо мертвая. Можно сделать очень навороченного робота, а интерес он будет вызывать ровно две минуты.

Третье. Наш проект — синтетический. Тут и скульптура по дереву, и сценарии, мехатроника, электроника и прочее. То есть внутри это робот, а снаружи — театральная кукла. Поэтому он впитал в себя и традиции томского кукольного театра: 2+Ку, «Скомороха», и СТЭМовские традиции — смотреть насмешливым взглядом, быть смешным, интересным. А еще это серьезное инженерное решение. И только в Томске, где по одним улицам ходят музыканты, актеры и инженеры, мог родиться такой проект.

Анастасия Караваева, директор Государственного архива Томской области

Фото: Владимир Дударев

— Томск — город студенческий. И периодически сюда приезжают люди, которые когда-то здесь учились — на встречи выпускников или просто сами по себе. В этом году я как раз принимала в Томске таких гостей — исполнился 61 год с их выпуска. На юбилей в прошлой году они, к сожалению, приехать не смогли. Конечно, это уже пожилые люди, но они еще полны сил. Им интересно и даже важно посмотреть на город их молодости — что сохранилось, что изменилось. И мы чудесно с ними погуляли. Прошлись по центру, по памятным для них уголкам. Прогулялись по нашей дамбе в районе Речного вокзала, посидели на новых скамеечках, посмотрели на реку и гуляющую молодежь, дошли до площади Ленина. А потом поехали уже в южную часть дамбы, где очень хотелось показать гостям новое общежитие ТГУ. Попасть в здание самого университета, к сожалению, не вышло, но мы погуляли по роще, посмотрели новый памятник. Еще побывали в нашем архиве, посмотрели действующую выставку «Дети войны. Штрихи к портрету поколения» и студенческие фотографии 1960-х годов. Поездили и вокруг Томска, добрались до Коларово, где гости рассказывали, как они в молодости путешествовали — ходили до Синего Утеса пешком. Побывали и в парке «Околица» — для них это было новым, интересным. Такой получился микс из того, что связано с воспоминаниями этих людей и того, что они хотели посмотреть, оживить в своей памяти. И они делают это регулярно — возвращаются во времена своей молодости, но смотрят на город уже с высоты прожитых лет.

Дмитрий Беляев, арт-директор коммуникационного агентства «Беляев и Ким» и сувенирного проекта Tommy Gifts

Фото: Владимир Дударев

— Что я обычно показывают гостям в Томске, зависит от ситуации — в основном, от запаса свободного времени. Я не из тех, кто начинает грузить человека какими-то фактами, я сам — визуал, и для меня важнее картинка, атмосфера, нахождение в пространстве. На мой взгляд, это работает гораздо сильнее. Недавно у меня был интересный опыт — как можно проявить гостеприимство, физически не присутствуя в городе. В Томск приезжала знакомая журналистка из крупного международного холдинга с туристическими целями. Времени на осмотр города у нее было немного, а я как раз был в отъезде. Поэтому пошел по такому пути: доверил ее знакомому гиду. Получился интересный продукт: моя авторская экскурсия, но проведенная другими людьми.

Когда показываешь Томск гостям, на мой взгляд, очень сильно работает начало — Лагерный сад. Это и физический старт — человек только приезжает в город, и сразу попадает в знаковое историческое место. Здесь сразу ощущаешь всю ширину и мощь Томска, реки: вот запад, вот юг, там сзади — Обь. Гости это чувствуют. Плюс — активный променад по аллеям, нижней террасе — активное движение зарядит любого человека. А попутно, конечно, рассказ про лагеря, которые здесь стояли, восточный форпост. Получается очень плавный заход в город, в его историю. Хоть город был основан и в другом месте, но так сложилось, что мы все равно больше чувствуем XIX век, от которого многое сохранилось, а не XVII и XVIII века.

После Лагерного сада — вниз по Ленина, где сразу начинается наша образовательная доминанта: ТПУ, ТГУ, СибГМУ... Всегда советую посмотреть, что скрывается за главными корпусами вузов и вообще люблю провести гостей по каким-то тайным тропкам — это такая неофициальная интересная история.

Что еще хорошо показывает характер места, выражает степень гостеприимства? Конечно, еда. Общепит — это такой прекрасный маркер, по которому многое понятно и видно. И не важно, фастфуд это, кофейни, рестораны и прочее. Поэтому я всегда советую несколько заведений, которые помогают почувствовать Томск.

Ну и, конечно, главные томские атмосферные места. Моей гостье я рекомендовал район Елани, поскольку ей было так удобнее. Она многое посмотрела, была впечатлена — не ожидала, что все будет так неформально. В Томске эта неформальная часть очень важна.

#Гостеприимныйтомск Проект подготовлен при поддержке Мэрии г. Томска.

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