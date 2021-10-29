Серьезная проверка: иностранные эксперты оценили уровень производственной безопасности «Томскнефти»

29 октября 2021 / Партнерский материал / Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

Безопасность производства — один из важнейших аспектов работы любого предприятия. И речь идет не только о защите сотрудников от потенциальных происшествий, но и о внимании к окружающей среде.

Помочь выделить сильные и слабые стороны производства помогает взгляд со стороны. Так, в этом году аудит компании «Томскнефть» проводило Германское общество по сертификации систем менеджмента DQS, которое проверяет производства концернов Audi, Simens, BASF и других крупных предприятий. Подобные аудиты Общество проходит каждые три года. Последняя такая проверка — ресертификация — завершилась в сентябре.

О том, как проходит обновление сертификата и что он дает предприятию, его работникам и жителям ближайших населенных пунктов, — в нашем материале.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

Что представляет собой сертификат? Это документ, справка, выданная авторитетной компанией в подтверждение того, что в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на предприятии все в порядке. Участие в подобных мероприятиях важно для предприятия по ряду причин. Первая — это очень жесткая и непредвзятая самопроверка. Аудит проводят сертифицированные эксперты, которые могут взглянуть на производственные процессы со стороны. Второе — наличие сертификата работает вовне, показывая всем заинтересованным сторонам, что производство «Томскнефти» отвечает международным нормам промышленной безопасности, выполняет требования охраны труда и окружающей среды.

— Это очень важно и для жителей тех населенных пунктов, вблизи которых расположены объекты компании. Чтобы они знали, что нас регулярно проверяет авторитетный международный орган, который контролирует все производственные процессы, — отмечает специалист сектора интегрированной системы управления подразделения промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (ПБОТОС) АО «Томскнефть» ВНК Алексей Яковлев. — Это важно и для сотрудников «Томскнефти», чтобы они были уверены в том, что предприятие заботится об их условиях труда и постоянно совершенствует свою систему безопасности.

Первый подобный аудит Общество прошло в 2008 году. С тех пор международные эксперты оценивают работу подразделений «Томскнефти» раз в три года. Эти проверки и называются ресертификационный аудитом. Кроме того, каждый год специалисты проводят надзорный аудит.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

— Аудиторы выявили много положительных сторон, обнаружили области, где нам стоит потрудиться. Да, наше производство отвечает международным требованиям, но есть, куда стремиться, — отмечает Алексей Яковлев.

В частности, проверяющие рекомендовали обратить внимание на несоответствие идеологии Общества одному из новых стандартов — ИСО 45001 — в области организации системы управления охраны труда. В соответствии с ним «Томскнефти» предстоит поработать над документационным анализом.

— Стандарты обновляются каждые 5-7 лет. Последняя идеология — это риско-ориентированный подход. Все основное внимание аудиторов было уделено рискам: как мы их выявляем, описываем, управляем ими, насколько мероприятия, которые мы реализуем, соответствуют уровням этих рисков, как их ранжируем, — объясняет Алексей Яковлев.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

Одним из главных успехов Общества, отмеченного аудиторами, стало снижение аварийности трубопроводов. За последние пять лет этот показатель удалось уменьшить в два раза. Кроме того, проверяющие отметили мероприятия, которые «Томскнефть» проводит регулярно: акции по очистке водоемов, сбор мусора или «Безопасная дорога — 2021».

— Отдельное внимание аудиторы обратили на работу учебного центра «Томскнефти». Это очень мощный инструмент повышения уровня охраны труда в организации. Здесь учат не только профессии, но и грамотному к ней подходу, — подчеркивает Алексей Яковлев. — В целом нынешняя проверка прошла успешно, сертификат выдан и сейчас находится в стадии оформления.

Помимо внешнего аудита в «Томскнефти» регулярно проходят и внутренние конкурсы, направленные на выявление самых передовых с точки зрения ПБОТОС подразделений. Так, по итогам последнего соревнования лучшей стала химико-аналитическая лаборатории №3, которая работает на Лугинецком месторождении. Это уже вторая победа на счету подразделения. — В этом отношении нам немного легче, чем прочим структурам, поскольку наше производство не является таким механизированным, как в других цехах. Да, у нас тоже много оборудования, измерительных приборов, но сам процесс работы с ними выглядит проще. А правила безопасности на производстве едины для всех подразделений «Томскнефти», мы в этом плане ничем не выделяемся, — говорит начальник лаборатории Наталья Юзеева. — Одно из главных для нас направлений — снижение негативного воздействия производства на окружающую среду. Мы следим за этим особенно тщательно и делаем все, что в наших силах. Сдаем термометры, контролируем сроки годности реактивов, участвуем в программе утилизации батареек, экономно расходуем бумагу. Со стороны может показаться мелочью, но мы это делаем, потому что все понимают, что заботиться о планете, на которой живем, наша общая обязанность.

Текст: Егор Хворенков

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