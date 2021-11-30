#ГостеприимныйТомск: что рассказывают о городе туристам

30 ноября 2021 / Партнерский материал / Фото: Владимир Дударев

Как томичи встречают туристов, что рассказывают и показывают, чем угощают и удивляют?

Выясняем это в проекте «Гостеприимный Томск», где разговариваем с самыми разными людьми: экскурсоводами, краеведами, бизнесменами, музейными специалистами, людьми искусства — теми, кто первые встречают гостей из других городов и стран.

Александр Лунев, владелец старинной водонапорной башни

Фото: Владимир Дударев

— Для меня гостеприимство — отчасти обязанность. Потому что я, согласно охранному обязательству, должен предоставлять доступ в башню туристам. Уточняется, что по удобному мне графику, но если человек приехал в Томск из другого города или даже страны и связался со мной, то, конечно, я стараюсь все ему показать. Да, это не похоже на полноценную экскурсию с классическим содержанием «Это водонапорная башня XIX века...», но я все показываю, рассказываю какие-то интересные подробности. Чаще гостям нравится шестой этаж, потому что там уже более-менее все обустроено и уютно. А остальная часть башни — все еще грандиозная стройплощадка, работы много.

Елена Ерофеева, экскурсовод

Фото: Владимир Дударев

— Почему стоит приехать в Томск? Хотя бы ради того, чтобы на его примере увидеть и почувствовать, что наши города более удивительны и неожиданны, чем это обычно представляется на уровне массовых туристических направлений. Ты можешь выбрать для поездки какую-то точку на карте, которая на первый взгляд обещает тебе немногое. Но все-таки решившись отправиться в путь, вдруг обнаруживаешь, что в тайге есть довольно крупный город, состоящий из множества самых разных интересностей. Те же известные всем томские университеты и деревянная архитектура оказываются настолько многослойными и объемными, и при этом встроенными в обычную жизнь города, что это вызывает неподдельное удивление. Неожиданно для себя ты делаешь здесь массу исторических, архитектурных, бытовых, гастрономических открытий, и благодаря им, выходишь на новый уровень роста чувствительности к тому, что вообще есть прекрасного в нашей стране сегодня.

Роман Лаас, директор Института развития инженерного образования ТПУ

Фото: Серафима Кузина

— Однажды моя подруга из Москвы сформулировала, что ей нравится в Сибири и Томске, и чего я сам для себя не понимал. Томское гостеприимство заключается в том, что гостей здесь никогда не оставляют одних. Разные люди показывают разные вещи и пропускают через призму большого количества жизней и душ. И любой турист, который попадает сюда, видит Томск глазами разных людей, знакомых и незнакомых. Глубоко убежден, что любой город — это в первую очередь люди, и для Томска это очень характерно. Томск — это еще и город эклектики. С одной стороны, он очень старый, с другой — очень молодой, с точки зрения людей, которые здесь живут. У Томска есть свое лицо и настроение. Есть города, как, например, Новосибирск, у которого как будто нет лица. Он словно слеплен из разных кусков, но они не вяжутся между собой. А Томск цельный — его надо понять и прочувствовать. Я беру своих гостей, иду с ними гулять по проспекту Ленина и встречаю там 28 знакомых, которые ведут нас в разные места. В итоге забирают этих гостей от меня, и в следующий раз я получу их только недели через две:) Что конкретно они увидят во время своего путешествия по городу, я не знаю, потому что «у самурая нет цели, только путь». И путь в Томске каждый должен найти сам.

Сергей Медведчиков, фотограф и путешественник

Фото: Владимир Дударев

— Когда я приглашаю людей в Томск на свои мастер-классы, то стараюсь максимально погрузить их в городскую среду. И людям это очень нравится! Мы гуляем по городу, смело заходим вглубь деревянных кварталов, общаемся с людьми. Очень часто бывает, что нас тут же приглашают посидеть за шашлыком, поговорить. Такие моменты бесценны, они лучше всего характеризуют город. Томску есть что показать. Почему я говорю именно о деревянной архитектуре — у нас большое количество деревянной застройки. Понятно, что не все эти дома — памятники архитектуры и культуры, но они формируют уникальную среду. В своих поездках я видел деревянные здания в Вологде, Иркутске, Стамбуле, Риге, в Скандинавии. И на фоне других городов мира, где так или иначе существует деревянная архитектурная среда, Томск смотрится великолепно. Помимо самого количества деревянных домов, у нас наблюдается и огромное количество их стилей. И в этом главная особенность города.

Илья Коробейников, заведующий Музеем истории, археологии и этнографии Сибири ТГУ им. В.М. Флоринского

Фото: Владимир Дударев

— Всем без исключения гостям нашего музея в первую очередь мы рассказываем об истории его создания, архитектуре самого пространства, где он находится. У нас есть экспонаты, которые неизменно вызывают особый интерес. Например, полный самурайский доспех, «дождевик» из кишок моржа или индейский костюм, расшитый иглами дикобраза. Наша северо-американская коллекция вообще выглядит чем-то инопланетным среди того многообразия, которое могут предложить туристам музеи в центре страны. Как она попала в Сибирь и конкретно в ТГУ, с какими именами-фамилиями связана и в чем ее уникальность — это традиционные вопросы, которые возникают у посетителей. Наши экспонаты — уникальные, оригинальные, у нас практически нет копий, это очень привлекает гостей. А за счет кругозора университетских экскурсоводов, которые могут рассказать не только про все предметы, но и культурный слой вокруг них, экспозиция полностью раскрывается.

Максим Волков, начальник Управления развития международного сотрудничества ТПУ

Фото: Серафима Кузина

— Томск интересен для иностранных студентов, но есть нюансы для кого что важно в первую очередь: для китайцев — одно, для европейцев — другое, для приезжих из стран бывшего соцлагеря — третье. Но есть уникальные и при этом универсальные вещи, которые отличают Томск от других городов. Например, соседнего Новосибирска — крупного университетского центра. Прежде всего — это 400-летний город со своими, легендами, сказками, мифами, это своя история развития русской-европейской цивилизации в Сибири. К этому привязаны и томские локации, которые обо всем этом рассказывают. Те же университеты, которым больше ста лета. Или Воскресенская гора с острогом — она тоже интересна студентам. Конечно, Томск — город небольшой. Это не Москва или Санкт-Петербург, здесь не так много интересных мест, достопримечательностей. Но при этом есть все, что интересно любым гостям города — дома, музеи, университеты, вокруг которых все и закручивается. Еще один очень важный фактор для иностранных студентов — это то что Томск безопасный и толерантный город. Все-таки мы — это научно-образовательный транзит, сюда по большей части приезжают учиться, делать науку и отправляться дальше по всему миру. Плюс — здесь очень суровый климат. И вот это все вместе — одна из причин высокой толерантности к приезжим. Путника, проезжающего по тракту, нельзя не пригреть, накормить. Это просто записано в нашем коде. И вот эти все посылы мы пытаемся тиражировать за пределами Томска.

Татьяна Назаренко, старший научный сотрудник Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова

Фото: Владимир Дударев

— Когда мы знакомим гостей города с историей края и, в частности, проектом «Сибиряки вольные и невольные», то часто сталкиваемся с таким со стереотипом, что в Сибири, мол, все сосланные. Но это не так. Например, столыпинские переселенцы — люди, добровольно приехавшие сюда, желавшие поправить свое состояние и нашедшие здесь такую возможность. Возможно, не в такой мере, что они разбогатели и поменяли в корне свою судьбу, но завели в Сибири достаточно крепкое хозяйство. По европейским меркам оно считалось очень большим. Одна из впечатливших меня историй — это то, что землю в Сибири давали исключительно мужчинам. Землю в Сибири давали исключительно мужчинам. И когда человек приезжал сюда в Томскую область, в Томский уезд, то каждому мужчине полагался 15 десятин, что составляло 16 га земли! Размеры надела меня впечатлили. А когда приезжала семья, где были, например, дедушка, взрослый мужчина и ребенок-мальчик, они получали 45 десятин земли. С этого я обычно и начинаю свой рассказ, отмечаю, что людям эта информация приятна. Им нравится позитивный образ вольной колонизации. Но всегда стоит помнить и о трудностях, которые ждали здесь переселенцев. У Томска своя судьба, во многом связана с крестьянской колонизацией. В 1960-е годы, или чуть раньше, началась вторичная миграция, и очень много людей перебралось из деревень в Томск. Это были люди, которые получали образование, профессии, хорошо работали, и для Томска это было очень полезно.

#Гостеприимныйтомск Проект подготовлен при поддержке Мэрии г. Томска.

«Томский Обзор» благодарит за помощь в проведении съемки Музей истории Томска, Музей истории, археологии и этнографии Сибири ТГУ им. В.М. Флоринского и Музей истории ТПУ

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