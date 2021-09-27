В Сибирь! Томск в 1930 — 40-х годах и история тети Маруси

27 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Спецпроект В Сибирь! Сибиряки вольные и невольные: избранное

Мария Трифанова родилась в семье крестьянина, перебравшегося в Сибирь из Витебской губернии в начале XX века.

Ее жизнь оказалась прочно связана с Томском: в молодости ей довелось поработать на многих городских предприятиях, здесь же она провела свои последние годы.

В воспоминаниях о Марии Осиповне, тете Марусе, как ее называли родные, опубликованных на сайте проекта «Сибиряки вольные и невольные», немало интересных подробностей о жизни в Томске в 1930–1940-е годы.

Встреча с Томском

Томск, спуск с Воскресенской горы, 1930-е годы Фото: vk.com/vseotomske

Отец Марии, Осип Акимович Миньков, по приезду в Сибирь вместе с родными обосновался в Жарковке — деревне в Шегарском районе Томской области. Семья была большой — у младшей Марии, родившейся в 1915 году, было два старших брата и две сестры. Деревня, где поселились Миньковы, представляла собой богатый хутор, расположенный в живописном месте, где обычно селились приезжие белорусы. «Детство мое было безрадостным», — вспоминала Мария Осиповна. Девочку заставляли работать наравне со взрослыми: помимо хозяйства приходилось заниматься и воспитанием детей старшего брата.

В Томске Мария впервые оказалась после неудачного замужества. В городе уже жили и работали ее сестры: Анисья — на мясокомбинате, Фрося — на карандашной фабрике. Мария же устроилась в артель, которая занималась сбором и первичной переработкой льна.

«Жили мы вместе с Оней (Анисьей — прим.ред). Условия жизни были ужасными. Приходили домой только ночевать. Спали на полатях. Но и таким условиям были рады. Утром уходили на работу. Оня — на комбинат, а я в артель по переработке льна, что была на улице Войкова», — вспоминала Мария Осиповна.

Но так сестры жили недолго: Анисью отправили в командировку в Юргу, а Мария устроилась домработницей в еврейскую семью врачей, проживавшую на улице Обруб. На ней был вся работа по дому. Девушке было непросто:

«Я должна была носить воду из водопровода и наполнять огромные бочки, что стояли около порога просторной кухни, стирать и гладить белье, мыть полы. Хозяйку звали Рохой. Она меня жалела, хорошо кормила, была ласковой со мной, никогда не повышала голоса. А я с работой справлялась плохо. Во время стирки, когда из бака для парки белья нужно было специальной палкой доставать горячее белье, я вынуждена была звать кого-нибудь на помощь. Я не в состоянии была справиться с такой работой. Да и было это опасно, я могла обварить себя горячей водой. Впервые я увидела в этой семье стиральную доску, но поработав на ней всего один раз, я вывела из строя руки со слабой кожей. Мне было очень стыдно за себя перед доброй хозяйкой».

Вскоре семья врачей переехала в Красноярск. Приглашали с собой и Марию, но та отказалась. Вернулась было в родную деревню, но ненадолго. В Жарковке ждали только тяжелый деревенский труд и одиночество, и Мария в 1934 году снова поехала в Томск.

Заводские будни

В музее истории спичфабрики «Сибирь» и микрорайона «Спичка». На фото: юбилейные этикетки фабрики Фото: Вероника Белецкая

Девушка устроилась работать на спичфабрику «Сибирь» — ту самую, что в начале XX века основал торговый дом «Е. Н. Кухтерин и сыновья» (первое название фабрики — «Заря») и давшую впоследствии название целому томскому микрорайону.

«Работа была тяжелая, но я справлялась с ней. Впервые поняла, что приношу какую-то пользу производству, а также почувствовала к себе хорошее отношение», — рассказывала о том времени Мария Осиповна. По ее словам, на фабрике тогда работало много молодежи, все праздники отмечали весело и интересно. Особенно запомнилось 8 марта — в этот день работницам вручали красные косынки, «отчего на душе становилось радостно».

Мария Минькова: 1 — 1939 год, 2 — 1968 год. Фото: сибиряки.онлайн

Но зарплата была маленькой, на жизнь не хватало, а еще очень хотелось помогать матери в деревне. Поэтому по совету знакомого Мария устроилась работать посудомойкой в военную столовую, которая располагалась в «Красных казармах» Северного городка, неподалеку от железнодорожного вокзала Томск-II. В 1930-е — 1940-е годы здесь размещались полки знаменитой 166-й стрелковой дивизии РККА, а после в зданиях поселился эвакуированный из Москвы подшипниковый завод.

Столовая располагалась в здании по адресу Северный городок, 6/ул. Пушкина, 71 Фото: Олег Асратян

Но справиться с нагрузкой девушка не смогла: «горячая вода и горчица оказались пагубными для рук». Пожалев, что ушла с фабрики, Мария все же снова устроилась на работу — на этот раз в мебельную артель «Краснодеревец». Предприятие было открыто в 1933 году и находилось на улице Ключевской в селе Богашево. Здесь изготавливали домашнюю мебель, а в годы войны — оружейные приклады, носилки, костыли и трости для раненых, лыжи. Мария работала в зеркальном цехе полировщицей — выравнивала поверхность мебели с помощью полиэфирных лаков:

«Бригадир меня звал уже Марией. И очень был доволен моей работой. Он ставил меня в пример другим работникам и говорил так: «Тоненькая, молоденькая, а работает лучше всех», — вспоминала Мария Осиповна.

А потом наступило 22 июня 1941 года.

«Началась очень тяжелая жизнь»

Эвакуация заводов в годы войны из центральной части России в Томск Фото: из фондов ТОКМ

В годы войны в Томск было эвакуировано более 30 предприятий, которые обеспечивали фронт всем необходимым. Мария узнала о войне, работая на фабрике:

«Мужчины ушли на войну, остались старики, инвалиды и женщины. Я была самой молодой. Зарплату выдавали по частям, а то и совсем не выдавали. Фабрика была на военном положении. Шла мобилизация на военные заводы. Кто отказывался — того под арест. Строгий паспортный режим. Голод. Скука. Серые, утомленные лица работниц. Утоляли голод серой. Купили серы — и всем счастье. А у Фроси (сестра Марии — при.ред.) голодные ребятишки. О них тоже нужно было заботиться. Нужно было что-нибудь им принести или сварить какой-нибудь суп».

На заводе «Сибкабель» в военные годы Фото: из архива завода

Мария решила вернуться к матери в Жарковку. Тем более, что у девушки был просрочен паспорт — в условиях военного времени это было небезопасно: документы людей, работающих на фабрике, проверялись очень часто. Бригадир тоже просил Марию уехать. И в 1943 году она снова приехала в родную деревню, где оказалось еще тяжелее, чем в городе. В Жарковке Мария прожила до 1952 года, а потом покинула ее навсегда.

И после в жизни Марии Осиповны Трифановой было много переездов, но последние 17 лет она прожила в Томске, в семье старшего племянника Леонида. Воспоминания о тете Марусе, составленные ее родственницей Галиной Миньковой, опубликованы на сайте проекта «Сибиряки вольные и невольные».

Проект «Сибиряки вольные и невольные» запущен в 2013 году при поддержке Благотворительного фонда В. Потанина. Его главные герои — простые люди, в разное время и по разным причинам переселявшиеся в Сибирь из Европейской России в Сибирь. На сайте проекта «Сибиряки вольные и невольные» любой человек, личная или родовая судьба которого связана с Сибирью, может рассказать о себе, своих предках или том месте, в котором он родился, рос, с которым связаны воспоминания.

Текст: Софья Золотухина

Материал подготовлен в рамках студенческой практики учащихся ФЖ ТГУ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: