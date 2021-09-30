#ГостеприимныйТомск: как томичи встречают туристов

30 сентября 2021 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

Как томичи встречают туристов, что рассказывают и показывают, чем угощают и удивляют?

В проекте «Гостеприимный Томск» разговариваем об этом с самыми разными людьми: экскурсоводами, краеведами, бизнесменами, музейными специалистами, людьми искусства — теми, кто первые встречают гостей из других городов и стран.

Екатерина Кирсанова, директор музея «Профессорская квартира»

Фото: Владимир Дударев

— В музее «Профессорская квартира» мы рассказываем о Томске по-своему: с одной стороны с некоторой долей пафоса, с другой — тепло и по-домашнему. В первую очередь, именно как о центре науки, культуры Сибири начала XX века. Ведь именно здесь появился первый за Уралом университет, и Томск превратился в крупный образовательный центр. С другой стороны, люди очень любят какие-то бытовые истории. И наш музей как раз про это — как жили томские профессора, из чего складывался их быт. Что ели, что пили, какую рыбу подавали к столу, как коптили рябчиков. Каждый предмет в экспозиции музея имеет за плечами свое прошлое, каждому есть что рассказать. И когда все это соединяется вместе, получается масштабная, красивая, насыщенная картина жизни старого Томска — неспешного, очень погруженного в себя, в науку. И в то же время выходящего за пределы небольшого городка в мировое пространство. Ведь среди томских ученых — немало людей с мировым именем. Такое соединение локальности и глобальности всегда очень выигрышно, и мы этим активно пользуемся.

Алексей Степанов, совладелец кафе «Дыхание вока»

Фото: Владимир Дударев

​​​​​​— Чем мы в Томске кормим гостей? Смотря, кто приехал. Если это соотечественник, то все довольно просто. Неважно из какой части страны он к нам прибыл, все традиционные «сибирские вещи» ему точно знакомы — кедровые орехи, брусника, клюква, стерлядь и так далее. Поэтому чем его угощать, обычно вопросов не возникает. А вот если это гости из-за рубежа, тогда другое дело. Тут в ход идут те самые орехи, грибы, ягоды, рыба, медвежатина, лосятина, смотря по сезону. Но на мой личный взгляд, гостей в Томске перво-наперво стоит как следует напоить чаем, а дальше можно и не зацикливаться на деликатесах вроде лосиной губы, а накормить их той же китайское едой. В этом можно усмотреть свою историческую изюминку: ведь Томск в свое время великолепно поднялся как раз на торговле с Китаем, вспомним тот же чайный путь. Все это вполне исторично. Или, к примеру, взять те же пельмени, которые считаются истинно сибирским блюдом. Можно предложить гостям попробовать и китайские пельмени. А если вернуться к чаю — тут тоже есть где развернуться. В мире есть три вида чайных церемоний: китайская, английская и русская купеческая. Самовар с чайником сверху, перезавариванием, молоком, блюдцами, кусковым сахаром... Это ведь действительно чисто русская вещь, ее больше нигде нет, ей можно удивлять.

Анастасия Куклина, культуролог, организатор паблик-арт фестиваля «мУкА. Склады искусства»

Фото: Владимир Дударев

— Когда я приглашаю людей на наш томский фестиваль «мУкА. Склады искусства», то всегда говорю, что у нас самый классный студенческий город. И что мы делаем проект, с помощью которого хотим создать в нем новые достопримечательности, места, которые привлекали бы и местных жителей и туристов. А поскольку я обращаюсь к художникам, у которых уже есть такой опыт, то, конечно, им очень интересно приехать в Томск и сделать здесь что-то свое. Например, Андрей Люблинский, Владимир Абих, гости нынешнего фестиваля, прежде ни разу не были в Томске. Но они сразу откликнулись, написали, что давно мечтали побывать здесь. Так что наш город уже многое сам за себя сказал. Многие стремятся к нам за аутентичной архитектурой — и деревянной, и каменной. Считаю, что очень многое Томску дают университеты. Возьмем тот же ТГУ, Университетскую рощу, где соединяются прошлое и настоящее, где ощущается магия старого университета и в то же время чувствуется, что здесь бурлит жизнь. Проект «Большой университет», строительство кампуса — все это дает серьезный толчок к развитию Томска не только как города с богатой историей, но и как крупного научного центра.

Иван Атапин, создатель музея «Профессорская квартира»

Фото: Владимир Дударев

— Самый лучший метод знакомства с городом — это общение с его коренными жителями. Когда я привожу гостей в Томск, то сразу веду их на спонтанную экскурсию по городским улицам. Заходим в какие-нибудь дворы, открытые настежь дома, разговариваем с их жителями. Именно они знают о Томске гораздо больше, чем любые экскурсоводы и краеведы. Они копят эту информацию в себе, а когда в их поле зрения попадаются туристы, то просто обрушивают на них этот интереснейший поток. Это то, за что я очень люблю Томск. Расскажу одну такую историю. На улице Крылова, на спуске с горы есть каменный трехэтажный дом с интересным входом (ул. Крылова, 6 — прим. ред.). Как-то ко мне приехали друзья из Кемерова, мы отправились на прогулку и зашли во двор этого дома. Вышел мужчина, местный житель, спросил: «Интересно?». Мы ответили, что очень интересно. И он тут же устроил для нас экскурсию: показал подвал, коридоры, свою квартиру, дореволюционные печи, старые двери, ручки, которые сохранились в доме. Рассказал, что в детстве находил во дворе какие-то кости. И это все подтверждается: когда-то к этому дому действительно примыкало огромное кладбище Богородице-Алексеевского монастыря. Там до сих пор можно найти какие-то останки. Есть у меня и второй метод знакомства с городом, попроще — я привожу гостей в музей «Профессорская квартира» и шучу: «Вот, посмотрите на мое скромное жилище». Обычно все приходят в шок сразу с порога, еще минут 20 молча все осматривают. Потом, конечно, оттаивают, начинают задавать вопросы — что да как, равнодушным никто не остается.

Александр Васильев, независимый книжный магазин «Догма 80»

Фото: Владимир Дударев

— Традиция такова — если в городе есть независимый книжный магазин, то это всегда история про туризм. В нашем магазине доля посетителей из других городов довольно большая — процентов 15. Книги привлекают туристов. Они приходят, интересуются местными авторами, интересными изданиями. Мы стараемся знакомить их с томской книгой, томскими издателями. В Томске хватает своих «книжных историй», есть пара, которые меня особенно зацепили. Первая — о Густаве Шпете, известном философе, который был сослан в Томск и здесь же расстрелян. В Томском госуниверситете издавали Шпета, проводились тематические конференции. И вторая история — про коллегу-издателя. Он издавал книгу Романа Трунина, In vitro. Там сложилось интересно: печать книги получилась очень дешевой, но сама книга вышла очень высокого уровня — с хорошей мелованной бумагой, великолепной версткой. Она неплохо продавалась и в Томске, и уходила в центральную Россию. Вот такие две разных томских истории: первая про человека и изданную много позже книгу, вторая — про то, как книга известного в стране автора появилась в сибирском городе.

Дарья Павлова, экскурсовод

Фото: Владимир Дударев

— Томску есть что показывать: более чем за 400 лет существования накопилось много интересного. Это город контрастов — деревянная архитектура здесь соседствует с современными высотными зданиями. Да, в истории города были свои печальные страницы, когда нашим деревянным памятникам приходилось особенно тяжело, и появление любых новых построек воспринималось болезненно. Но сейчас, на мой взгляд, мы уже находим в этом какую-то томскую фишку. Например, все очень любят фотографировать два старинных дома-близнеца на Беленца, позади которых — большой торговый центр. Это, наверное, ярче всего и характеризует современный Томск. Он всегда разный. Всем туристам я всегда говорю, что наш город нужно смотреть в разное время года — осенью, зимой, весной, летом — он всегда красив по-своему. Томск — гостеприимный город. У нас очень добрые, располагающие к себе люди, которые готовы всегда помочь, подсказать дорогу и рассказать что-нибудь интересное о прошлом города. Очень часто такое случается во время экскурсий: когда мы заходим в какой-нибудь дворик, обязательно выходя местные жители и начинают рассказывать свои истории, истории про дом, про Томск. В этом проявляется истинное гостеприимство томичей. В сочетании с богатой истории города получается такой яркий томский образ. Всегда хочется его донести, показать, чтобы гости увезли с собой о Томске самые приятные впечатления, и поделились им с другими. Сейчас все больше людей начинают интересоваться историей, они выбирают экскурсии в качестве формата досуга, чтобы узнать больше о прошлом, и сами делятся информацией. Когда я провожу экскурсии для томичей, у нас всегда происходит «живой обмен» историй о прошлом. Для меня они очень ценны, я родилась на постсоветском пространстве, многое знаю только по учебникам, архивным данным. А вот эту живую историю города передают именно люди, и я стараются наполниться ей.

#Гостеприимныйтомск Проект подготовлен при поддержке Мэрии г. Томска.

«Томский Обзор» благодарит за помощь в проведении съемок музей «Профессорская квартира» и Музей истории Томска

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