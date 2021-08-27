Ксения Классен: «Скетчинг помогает лучше узнать свой город»

27 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Что такое городской скетчинг и чем он замечателен?

Поговорили об этом с Ксенией Классен — томским скетчером, архитектором Центра развития городской среды Томской области.

Фото: Серафима Кузина

Городской скетчинг (англ. scetch — эскиз, набросок) — это быстрые зарисовки «города в моменте»: его зданий, улиц, парков, людей, в общем, всего, чем он живёт. Этот вид рисования очень популярен в последнее время по всему миру. Во многом потому, что овладеть им может любой.

Ксения рассказывает, что впервые попробовала себя в скетчинге во время учёбы в университете — на занятиях приходилось делать множество разных зарисовок:

— Вообще рисовать я люблю с детства. В школе всерьез подумывала стать дизайнером, но после всё-таки выбрала Архитектурный факультет ТГАСУ. Мы очень часто рисовали архитектуру с натуры разными материалами: акварелью, гуашью, карандашами, пастелью. Для архитектора это очень полезно — так как ты изучаешь свет, форму, тень. Потом, когда нужно изобразить свою идею, ты легко можешь это сделать, — говорит Ксения. — И сейчас в своей работе я продолжаю активно использовать скетчинг. Ведь любой проект начинается с карандаша и листка бумаги. Только эти зарисовки не натурные, а «по воображению».

Фото: Серафима Кузина

Время от времени Ксения рисует и Томск: «чтобы рука не забывала, как держать карандаш и как вести линию». Чаще всего — центр города, или зарисовки транспорта: «они живые и показывают шум и жизнь города».

— Но все же в Томске для меня скетчинг, скорее, работа, — отмечает Ксения. — Для души я рисую во время поездок. Первый скетч в путешествии я сделала в 2016 году. В Испании я пошла в поход по «Пути святого Иакова», о котором еще писал Пауло Коэльо. Взяла с собой скетчбук, маркеры — и с тех пор начала рисовать в путешествиях. Я побывала во многих странах — Бельгии, Германии, Нидерландах, Люксембурге, Чехии, Австрии, Италии, Испании, Португалии, Франции, Великобритании, Америке, Бразилии, Тайланде и Турции. И из каждого путешествия привозила городские зарисовки.

Фото: Серафима Кузина

Такой своеобразный тревел-дневник помогает снова пережить те эмоции и ощущения, которые возникли в момент создания рисунка, перенестись в то место и время, говорит Ксения:

— Скетчинг — отличный способ запечатлеть понравившийся ракурс. Ты его лучше запоминаешь, когда рисуешь прямо на месте, здесь и сейчас. Получаются очень эмоционально заряженные рисунки — порой даже более эмоциональные, чем фотографии.

Фото: Серафима Кузина

Чем особенно хорош скетчинг? Делать городские зарисовки может делать любой, даже человек, не имеющий никакого художественного образования. А художникам-новичкам это даже очень полезно, отмечает Ксения, поскольку помогает тренировать все базовые навыки, необходимые в профессии.

— С фотографии срисовывать легче, чем с натуры. Когда мы рисуем с натуры, то видим трехмерное, объемное изображение, а не плоское, как на фото. Его сложнее перенести на бумагу. Поэтому, чем больше рисуешь скетчей, тем лучше тренируются глазомер, чувство пропорции и объема. И потом, это не занимает много времени — от 5 до 40 минут, — говорит Ксения.

Фото: Серафима Кузина

Создание скетча на профессиональном уровне может быть даже более сложным, чем работа над картиной. По умению рисовать скетчи можно определить уровень мастерства художника.

— Скетч, выполненный на высоком уровне, показывает, что человек может сразу точно перенести пропорции срисовываемого предмета на бумагу. Чем выше уровень художника, тем точнее и грамотнее получается рисунок. Набросок может сделать любой, но, конечно, работа профессионала от рисунка новичка будет отличаться очень сильно.

Как таковых стилей в скетчинге нет, рассказывает Ксения — все зависит от каждого автора.

— У художников могут быть очень разные работы. Кто-то делает линейные наброски, кто-то использует акварель. Одни предпочитают полноцветные рисунки, другие любят маркеры. Мой стиль — довольно быстрый, нереалистичный.

Фото: Серафима Кузина

Ксения подчеркивает: скетчинг — это не только полезное и увлекательное занятия, но и хороший способ лучше узнать город:

— Создание рисунка — это такой познавательный процесс, знакомство с городом. Когда ты делаешь набросок, то обращаешь внимание на гораздо большее количество деталей, чем когда просто проходишь мимо. Через городской скетчинг можно открывать для себя какие-то необычные ракурсы и интересные детали, которые ты прежде никогда не замечал.

Текст: Юлия Плеханова

Фото: Серафима Кузина

Материал подготовлен в рамках студенческой практики учащихся факультета журналистики ТГУ

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