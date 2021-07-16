Вид сзади. Главный корпус ТПУ: французский балкон, стол для тенниса и тропинка в рощу

16 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Обычно мы без проблем узнаем городские фасады «в лицо», но совсем не представляем, как они выглядят с другой стороны. Наша серия городских исследований посвящена как раз виду сзади известных томских построек.

Сегодня мы заглянем во двор главного корпуса Томского политехнического университета.

Адрес: пр. Ленина, 30.

Главное здание Томского политеха, а в прошлом Технологического института, строилось одним из первых и должно было стать лекционным. Одновременно с ним шла работа над химическим и физическим корпусами.

Проектами трех первых зданий вуза в 1895 году занимался архитектор Министерства народного просвещения, академик Роберт Марфельд. А уже в следующем году гражданский инженер Ф.Ф. Гут приступил к строительству главного корпуса, которое закончилось только спустя четыре года.

Первый директор старейшего технического вуза Сибири Ефим Зубашев активно сотрудничал с Марфельдом. В конце 1899 г. он совместно с архитектором Фортунатом Гутом начал заниматься доработкой проектов зданий. Так у главного корпуса в 1907 году, под руководством инженера Андрея Крячкова, появились дополнительные объемы, удлиняющие боковые крылья корпуса.

После открытия вуза на первом и втором этажах корпуса расположились учебные аудитории, актовый зал, канцелярия и студенческий буфет. В здании также разместили медпункт и одну профессорскую квартиру. Третий этаж заняли чертежные залы, а в одной из аудиторий появился рисовальный музей.

В наше время в главном здании вуза располагаются шесть учебных аудиторий, администрация, актовый зал, Музей истории ТПУ и выставочный центр. А еще — это единственный корпус вуза, который не имеет номера.

Посмотреть вид сзади Горного корпуса ТПУ, квартала за старым кинотеатром, а также задворки ТЮЗа можно по ссылке.

Фото: Владимир Дударев

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