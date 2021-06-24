Художник Андрей Люблинский: «Для меня главное, чтобы в городах было как можно больше разных арт-объектов»

24 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: из личного архива Андрея Люблинского

Известный дизайнер и художник из Санкт-Петербурга, создатель знаменитых пермских «красных человечков» Андрей Люблинский стал одним из гостей томского паблик-арт фестиваля «мУкА. Склады искусства».

В Университетской роще появилась его работа под названием «Я так вижу» — три скульптуры красного, синего и желтого цвета, которые, которые выглядят как примитивные изображения человека. По словам автора, каждый прохожий может увидеть в этих фигурах кого угодно.

Поговорили с художником о судьбе его «красных человечков», других работах и впечатлениях от нынешнего фестиваля «мУкА».

«Красные человечки» в Перми Фото: из личного архива Андрея Люблинского

— Андрей, что сегодня происходит с вашими легендарными «красными человечками»? Появляются ли они в новых городах?

— Да, периодически их ставят в тех или иных местах, бывает даже без моего ведома. Совсем недавно два человечка на стульях были обнаружены на центральной торговой улице Пекина, пропорции были соблюдены полностью, только один был покрашен в голубой цвет, а другой — в розовый. Китайцы, конечно, подделывают абсолютно всё, но вот с подделкой четырёхметровых скульптур сталкиваюсь впервые.

— Насколько этот проект повлиял на вашу жизнь, изменил ли он вас?

— Повлиял и изменил. Я чуть не стал алкоголиком. Востребованность имеет свою оборотную сторону.

«Красные человечки»: 1 — Площадь перед Законодательным Собранием Пермского края (Пермь); 2 — крыша Органного концертного зала (Пермь); 3 — GridchinHall (С. Дмитровское, Московская область) Фото: из личного архива Андрея Люблинского

— Кому сегодня в России, по вашим ощущениям, необходимо актуальное искусство?

— В большей мере бизнесу, в меньшей — государству, хотя, стоит признать, что государственная поддержка имеет место, может быть — не в тех размерах, в каких хотелось бы, но она есть. Если говорить про целевую аудиторию, безусловно, в первую очередь это молодые люди, в основном — студенты.

— Если говорить об арт-объектах именно в городском пространстве, то в чем их особенность, каким критериям они должны соответствовать?

— Это очень долгий разговор. Для меня самое главное, чтобы этих объектов было много, и они были разные. Очень важно, чтобы большая часть была подобных вещей ставилась на какой-то фиксированный срок. И, конечно, нельзя забывать о взаимодействии скульптуры с окружающим пространством, с контекстом места, без этого невозможно.

Работа Андрея Люблинского на брандмауэре дома №13 по ул. Мичуринской в Санкт-Петербурге Фото: из личного архива Андрея Люблинского

— Вы провели несколько дней в Томске. Какие арт-объекты, на ваш взгляд, были уместны на его улицах?

— Абсолютно любые, при условии, что они не нарушают действующего законодательства. А если нарушают, то тут каждый надо рассматривать индивидуально и делать соответствующие выводы.

— Чем вам интересен томский проект «мУкА. Склады искусства»? Какие у вас впечатления от мартовского участия в арт-резиденции и от самого фестиваля?

— Всё оказалось гораздо круче, масштабнее и интереснее, чем я только мог предположить. Впечатлений очень много, если коротко — в Томске я встретил классных, дисциплинированных и мотивированных людей, что само по себе очень приятно. Кроме того, у организаторов хватило воли и средств для реализации трёх моих новых объектов, созданных специально для фестиваля, за что им большое человеческое спасибо!

— Ваша работа в Университетской роще называется «Я так вижу». Под тремя цветными фигурами подразумеваются Собчак, Трамп и Пушкин. Как создавался этот проект?

— Персонажи и цвета были выбраны рандомно, я просто подумал, что памятника Трампу и Собчак в Томске точно ещё нет, Пушкина добавил для компании. Моя задача была нарисовать «примитивного человечка», который был бы максимально не уникален, что в итоге и получилось. Сейчас, кстати, я делаю три новые скульптуры из той же серии — это памятники Владимиру Семёновичу Высоцкому, Александру Исаевичу Солженицыну и академику Андрею Дмитриевичу Сахарову.

Работа Андрея Люблинского «Я так вижу» в Университетской роще Фото: Елизавета Масловская

— Какие манипуляции, связанные с арт-решениями городских пространств, обычно вызывают удивление и восторг окружающих? И разделяете ли вы их чувства?

— В памяти всплывает следующий пример — много лет назад в Петербурге сделали пешеходной одну из небольших центральных улиц, и сделали плохо. Так вот — в самом начале улицы расположили фонтан с огромным гранитным полированным шаром, под который поступала вода и шар крутился. Выглядело всё это сооружение крайне нелепо и даже уродливо, но при этом вызывало детский восторг у горожан, и ещё больший — у гостей города. Люди стояли в очереди, чтобы сфотографироваться. Я был неприятно удивлён.

— У вас есть интересный проект с масками ХПО в Инстаграме. Как он появился? Как вы его воспринимаете — как отчасти просветительский, как позволяющий использовать новые технические возможности?

— Этот проект точно не просветительский. А появился он в рамках масштабного паблик-арт фестиваля «ЧО», который проходил в Екатеринбурге год назад, куда меня пригласили в качестве куратора и художника. «Твёрдо стоять на ногах» — так звучала тема фестиваля. Я сделал серию пёстрых персонажей на ножках, которых впоследствии установили на стены и фасады в центре города. Делать просто объекты мне показалось скучным, я дополнил проект масками в Инстаграм, что позволило оживить все работы во всех смыслах.

Серия паблик-арт объектов, созданных в рамках фестиваля «ЧО» в Екатеринбурге Фото: из личного архива Андрея Люблинского

— В вашей серии GoodBad — оригинальные версии культовых фигур. Как вы их выбираете, какие фигуры воспринимаете как культовые?

— Там не только культовые фигуры, там все, кто так или иначе вызвал у меня хоть какой-то интерес. Сейчас в проекте около 350-ти героев, а про каждого из них сделано две-три работы, то есть, всего около тысячи вещей. Рисую я их уже больше 20-ти лет, что будет дальше — страшно представить. А прямо сейчас огромная персональная выставка «Хорошие/плохие» проходит в Туле, в творческом кластере «Октава». Кстати, для этой выставки тоже сделаны маски — реальные и в Инстаграм.

Серия GoodBad Фото: из личного архива Андрея Люблинского

— Как вы, человек, связанный с актуальным искусством, ощущаете сегодняшнее время и страну?

— Хорошо ощущаю, гораздо лучше, чем раньше. Постепенно всё приводится в порядок, я много езжу и отчётливо вижу эти изменения. Очень надеюсь — это только начало серьёзной работы.

Проект «Утка» в рамках фестиваля Зеленая Неделя в Парке Горького (2014 год) Фото: из личного архива Андрея Люблинского

Инсталляция «Самые красивые лошади» в Санкт-Петербурге (2019–2020 гг.) Фото: из личного архива Андрея Люблинского

Watchdog, созданные в рамках паблик-арт фестиваля «Арт-Проспект​​​​» в Санкт-Петербурге (2016 год) Фото: из личного архива Андрея Люблинского

Инсталляция «Дружба народов», созданная в рамках паблик-арта на ВДНХ (2015 год) Фото: из личного архива Андрея Люблинского

Текст: Мария Симонова

Фото: из личного архива Андрея Люблинского

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