15-летний кондитер: потрясающая история Захара Крицкого из Каргаска, завоевавшего Инстаграм

11 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Глядя на пирожные, капкейки, тарталетки и муссовые торты в инстаграм-блоге @kr_dolce.vita_cake сложно представить, что все это — дело рук начинающего кондитера, которому всего 15 лет.

Захар Крицкий живет на севере Томской области в Каргаске и в последнее время увлечен отработкой десертов французского кондитера Карима Буржи. Просто полтора года назад Захар понял — ему близко кондитерское искусство, именно с ним он хочет связать свою жизнь.

Рассказываем, как появился кондитерский блог, у кого учился и каким видит свое будущее школьник из Каргаска.

«Прихожу со школы и готовлю»

Фото: Серафима Кузина

Определиться с будущей профессией уже в 14 лет — случай редкий.

— Все вышло случайно, — вспоминает Захар. — Раньше раз в неделю готовил что-то простое. Решил создать аккаунт в инстаграм, начал выкладывать свои работы. Увидел, что люди откликаются пишут комментарии, хвалят: «У тебя хорошо получается, ты молодец!». Это меня вдохновило взяться за более сложные рецепты. Постепенно втянулся, теперь уже не могу без десертов.

Азы кондитерского искусства Захар осваивал в интернете — начал с сайта Андрея Рудькова, где можно бесплатно найти понятные рецепты. И стал экспериментировать. Интересно, что сам к сладкому он при этом относится спокойно:

— Готовить десерты мне нравится больше, чем есть, — признается Захар. — Хотя сладостей не избегаю. Угощаю своими десертами в первую очередь родных. Но они уже многое попробовали, наелись сладкого, поэтому больше достается друзьям. Правда, сладкоежек среди них нет.

Фото: Серафима Кузина

Инстаграм Захар ведет сам — пишет тексты, делает фото. Для продажи своих работ блог не использует. Торты на заказ он пока не делает — нет времени, нужно ходить в школу. Вот в каникулы можно будет задуматься и о таком варианте.

Захар учится в обычной школе, ничего с «кондитерским уклоном» в небольшом Каргаске и нет.

График у старшеклассника примерно такой:

— Прихожу из школы и каждый день готовлю. Еще три раза в неделю у меня спортивные тренировки. Делать уроки успеваю. Знакомые нейтрально относятся к моему увлечению. Нет восторга, мол, «вау, модный блогер», но и негатива не высказывают. Я просто работаю себе да работаю…

Шоколад и карамель

Рецепты Захар использует разные — и мастеров, и свои собственные разработки. В свонм инстаграме он часто рассказывает о тех кондитерах, которые его вдохновляют:

— Хорошо, что я нашел тех шефов, кто дает правильную информацию, не обманывают, — говорит Захар. — Случается, что блоги заводят начинающие кондитеры, которые еще только учатся, у них бывают ошибки и неточности. В друзьях у интересных мне шефов нахожу их коллег, подписываюсь… Есть несколько зарубежных кондитеров, за кем я слежу постоянно. Это французы Карим Буржи, Жоан Мартан, американец Антонио Бачур, испанец Ханс Овандо, шефы корейской академии Garuharu, Смбат Тоноян из Белаурси. В России один из самых продвинутых, за кем сегодня слежу — Саба Джанджгава, а также Людмила Букина, Андрей Рудьков, Владислав Панченко.

Своим авторские работы Захар обычно называет просто, ориентируясь на начинку: «Лимон-лайм», «Клубника-малина» и так далее. Работать с ягодами ему интересно, но больше всего нравится создавать сладости из шоколада и карамели. Именно это сочетание он считает «самым сумасшедшим из всех, что можно представить».

Работы Захара Фото: instagram.com/kr_dolce.vita_cake

Сибирские десерты кондитер делает редко. Главным местным продуктом, подходящим для сладостей, считает кедровый орех, но сам предпочитает фундук:

— Приготовил с ним пару десертов, но фундук мне кажется гораздо более привлекательным вариантом, — говорит Захар. — Кедровый орех — его поймут не все, фундук благороднее по вкусу, его чаще берут для десертов, поэтому о нем больше известно. Понятнее, с чем его лучше всего сочетать. А с кедровым орехом надо экспериментировать самому, он не очень популярен у кондитеров. Впрочем, и на вкус фундук мне нравится больше.

Сегодня в тренде здоровый образ жизни, поэтому кондитеры находятся в постоянном поиске фитнес-вариантов сладостей. Захар к таким десертам относится с некоторым скепсисом:

— Веганские варианты, возможно, в будущем и попробую, а низкокалорийные не очень уважаю. Они получаются не такими вкусными и насыщенными, как классические десерты. Если есть сладкое, то уже не думать о калориях, выбирать по вкусу. Но, конечно, качество ингредиентов очень важно. Растительные жиры хороший кондитер использовать не будет.

Фото: Серафима Кузина

Томские шефы нередко жалуется на сложности с выбором продуктов: в нашем городе можно достать далеко не все, и не всегда желанного качества. Как обстоит дело с выбором в северном Каргаске?

— У нас недавно появился магазин интересного шоколада, — рассказывает Захар. — Его открыла женщина, которая сама готовит торты. Собирается посмотреть, будет ли он популярен. Пока прошел месяц, интерес у покупателей, как мне кажется, есть. В Каргаске работают и сетевые магазины — «Пятерочка», «Магнит», «Мария Ра». Что касается фруктовых и ягодных тортов, то для них я обычно заказываю в томском Metro готовое пюре. Для десертов это подходящий вариант — оно из натуральных фруктов, но гораздо насыщеннее, и я уверен в его качестве. А с фруктами бывает по-разному.

Местные «домашние» продукты Захар не использует:

— Молоко и яйца, не прошедшие обработку, могут быть опасными. Лучше выбирать только надежные варианты.

Неспокойные десерты

Почему в 14 лет Захар увлекся именно кондитерском делом?

— Больше возможностей для игры, фантазии. Соединяешь разные продукты, меняешь пропорции, пробуешь другую температуру — получаешь новый вкус, — объясняет Захар. — С мясом такого не сделаешь, нет разнообразия, как у десертов. А со сладким можно придумать много вариантов.

Главное в оформлении десерта — аккуратность и минимализм, считает Захар:

— Я не учился в художественной школе, но в детстве любил делать аппликации, рисовать, так что рука у меня набита. Еще декор призван показать, что внутри десерта. К примеру, если начинка красная, то и торт логичнее делать красным. Если десерт с бананами снаружи синий — это странно! И лучше использовать натуральные цвета.

Название фото Фото: Серафима Кузина

Сложностей в любимом деле, конечно, хватает:

— Когда катаешь слоеное тесто, боишься, как бы масло не потекло. Это всегда стресс, как бы тебе ни нравилось готовить. Или делаешь шоколадный декор, хочешь сделать его потоньше, чтобы изящнее смотрелось и параллельно переживаешь, вдруг сломается. Так, чтобы спокойно создавать десерт, не бывает.

Столичные планы

Название фото Фото: Серафима Кузина

Томским кондитерским миром Захар интересуется. Полагает, что хороших заведений не так уж и много. Больше всего ценит проект Sweet Concept, следит за их работой, участвует в мастер-классах, периодически приезжает на стажировки (именно поэтому для съемок с Захаром мы выбрали это заведение — прим.ред.). Главными критериями сильной кондитерской называет вкус десертов, их внешний вид, текстуру, а еще атмосферу и интерьер.

В Каргаске у кондитерских проектов будущее есть — Захар считает, его земляки любят сладкое и готовы платить за качественные десерты больше.

Фото: Серафима Кузина

Правда, вероятно, вскоре он будет радовать сладостями уже москвичей. В ближайшее время кондитер рассчитывает переехать в столицу: пройти там стажировку — его главная сегодняшняя мечта.

— Я на 100% уверен, что кондитерское дело — это мое. Лидеры в этом искусстве французы, именно у них и родилось это направление. Во Франции те, кто увлечен десертами, с малых лет проводят время на кухне. Они не учатся на кондитеров в колледжах, просто передают друг другу мастерство. Я считаю, что это правильный подход. Есть смысл идти не в колледж, а к российским известным кондитерам на стажировку, — говорит Захар. — Я уже договорился с одной столичной кондитерской, меня там ждут. Этим летом поеду в Москву, где буду уже не учиться, а работать. Хочу максимально много практики, теорию буду осваивать самостоятельно. Что дальше? Сначала рассчитываю развиваться самому, достигнуть определенного уровня. Если дела пойдут хорошо, можно открыть свою кондитерскую — и в родном городе, потом в других... Это я размечтался, конечно. Но если все сложится, то не оставим Каргасок без сладкого!

Текст: Мария Симонова

Фото: Серафима Кузина

Редакция «Томского Обзора» благодарит кондитерскую Sweet Concept за помощь в проведении съемки.

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