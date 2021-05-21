Эксперимент на Усова: станет ли улица открытой для пешеходов?

21 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Власти Томска планируют открывать для пешеходов часть улицы Усова в выходные и праздничные дни. Эксперимент может стартовать уже в июне.

Речь идет об участке Усова от улицы Вершинина до проспекта Ленина. Возможен и вариант организации пешеходной зоны на участке от Белинского до Ленина. На время ограничения движения транспорта на границах перекрытой территории будут устанавливаться дорожные знаки и бетонные блоки.

Сейчас городские власти совместно с ГИБДД прорабатывают вопрос организации прогулочной зоны. И ждут обратной связи от горожан: пробные перекрытия на Усова дадут понять — станет ли подобная практика в Томске постоянной.

Что думают по этому поводу эксперты? Собрали мнения представителей томской общественности и архитекторов.

Алексей Козявкин, создатель сообщества «Умный транспорт Томска»:

— Нет ничего плохого в том, что город проводит такие эксперименты, как превращение улицы или ее части в пешеходную зону. Не особенно важно, какая улица будет в этом плане первой, пусть даже расположенная на окраине. Главное, что власти наконец-то обратили внимание на этот вопрос. Приоритет пешеходного движения, формат частичного перекрытия, уже опробованный в разных городах России, потихоньку начинает появляться и у нас — это не может не радовать. Если это зарождение новой тенденции, такое следует только приветствовать.

По поводу выбора улицы — с одной стороны, нельзя сказать, что Усова как-то особенно привлекает туристов, хотя там достаточно приятно. И есть все составляющие для ее востребованности. Во-первых, это множество различных заведений общепита, расположенных практически на всем протяжении участка от пр-та Ленина до ул. Белинского. Во-вторых, это пространство, созданное здесь «Живой лабораторией» — такой факт тоже играет в «плюс». Вопрос в другом — Усова и так достаточно проходная улица, изменится ли как-то ее функционал после того, как там перестанут ездить машины? Планируется ли организовывать там какие-то активности — фестивали, ярмарки, выставки и так далее? Усова — не проспект Ленина, шагая по которому не слышишь собеседника, пользоваться ей в активном режиме можно и без перекрытий. Но если городские власти найдут способ как-то дополнительно использовать эту территорию, будет интересно.

Как и у любого другого, у эксперимента с перекрытием Усова должно быть несколько составляющих. Первая — это гипотеза, определение цели и задач. Как только они ясны, нужно определить критерии эффективности. Например, количество людей на улице, их оценка данного пространства в выходные и будние дни. Здесь же - показатели выручки заведений (является ли перекрытие параметром повышения экономической активности. Когда критерии определены, переходим к третьей составляющей — инструментам измерения. Можно поставить на протяжении всего перекрытого участка камеры и смотреть, что здесь изменилось после нововведений; шумомеры, которые могут измерять уровень шума, приборы для определения качества воздуха и прочее. Если именно так поставить вопрос — изучить все детально, а не «на глазок», то может получится интересный прецедент для дальнейшего масштабирования подобных подходов.

Перекрытие Усова в выходные дни скорее всего не особенно скажется на соседних улицах — трафик там и так пониже, чем в будни. Но нужно будет смотреть: с одной стороны, от Кирова до Учебной движение идет только по Усова. Если мы этот участок убираем, остаются только Кирова и Учебная — это достаточно большой промежуток без связанности. На мой взгляд, окончательно превращать Усова в пешеходную улицу смысла нет. С другой стороны, наверное, есть смысл рассмотреть распределение пространства между автомобилями и пешеходами. Раньше автомобили занимали 90% уличного пространства, парковались прямо на тротуарах. А поскольку Усова — одна из ключевых артерий студенческого Томска, было, прямо скажем, не очень. После реконструкции стало получше, но предела совершенству нет. Можно сужать до минимально допустимого пространство для автомобилей — делать уже полосы, вводить параллельную парковку - расширяя при этом пространство для пешеходов. Наверное, это самый оптимальный вариант, с учетом того, что совсем убирать транспорт с Усова не стоит.

Ника Еремина, начальник международного научного отдела ТГАСУ:

— В процессе исследования этой территории, которое проводила «Живая лаборатория», мы вместе с пользователями выявили три участка на Усова-Вершинина-Лыткина, наиболее благоприятные для эксперимента с временными пешеходными улицами. Первый — участок ул. Пирогова от ул. Студенческая до ул. Вершинина. Второй — участок на площади Южной между общежитиями, который не постоянно, но периодически можно было бы превращать в молодежный бульвар. Наконец, третий — улица Усова, от пр-та Ленина до ул. Вершинина.

Зачем закрывать улицу для автомобилей? Сама по себе тема с улицами «только для пешеходов» очень нравится горожанам. Это стимулирует в том числе и местный микробизнес. В чем преимущество конкретно Усова — никаких новых сверхактивностей там создавать не нужно. Не обязательно, перекрывая ее каждое воскресенье, делать какие-то маркеты, потому что там и так много точек, которые могут продолжить «выходить на улицу». Например, в Нью-Йорке, когда заведения начали постепенно выходить из пандемии, и требовалось больше пространства, чтобы обеспечить требуемые расстояния в 1,5 метра между столами, перекрывались участки улиц, куда «расширялись» рестораны.

На мой взгляд, ширина улицы Усова очень удачная для того, чтобы там кататься на самокатах, роликах, велосипедах, когда она работает именно как пешеходная. Плюс — здесь появилась парковая зона. Улица хорошо подходит для разных экспериментов. За последние два года, когда начались преобразования, здесь появилась «Зеленая улица», которая стала очень популярным местом. Недавно открылась новая бургерная «Ферма» — думаю, без всех обновлений на Усова, вероятность их появления здесь была бы меньше. Расширилась и местная «Вышка», «Территория кофе» тоже сделали себе уличную мебель. В целом видно, что местный микробизнес отреагировал на преобразования.

Бульвар на ул. Усова Фото: предоставлено Центром развития городской среды Томской области

Временные пешеходные улицы — это обычная практика для оживления социальной активности в городах. У нас же пешеходам традиционно принадлежит меньше пространства, чем автомобилям. А перекрытие — очень «человечная» история, которая дает возможность каждому почувствовать, что тебе принадлежит вся улица, а не какой-то узенький ее участок. В выходные Усова не так загружена, больше всего здесь машин в утреннее и вечернее время в будни, когда она используется как одна из альтернатив. Ее перекрытие в выходные не должны особенно повлиять на транспортный поток. Конечно, есть вероятность возникновения проблем, причем не только в части пробок. Если ничего не изменится — это тоже будет определенный результат эксперимента, если станет сильно хуже — значит, перекрытий больше не будет. Именно поэтому и требуется что-то изменить - чтобы что-то понять.

По факту это первый эксперимент в Томске с перекрытием улиц по выходным дням. Хорошо, что городские власти предложили подобную инициативу. Конечно, городскому сообществу было бы гораздо сложнее договариваться с ГИБДД и другими инстанциями, чтобы реализовать такой эксперимент. Поэтому то, что мэрия взяла это на себя, очень здорово.

Владимир Коренев, декан Архитектурного факультета ТГАСУ, кандидат архитектуры, доцент, член Союза архитекторов РФ, Почетный архитектор РФ:

— Подобную практику — превращать улицы в исключительно пешеходные — можно встретить в наших исторических городах. Например, Москва достаточно активно провела работу, связанную с созданием пешеходных пространств. Думаю, это можно осуществить, особенно в тех частях Томска где у нас хороший пешеходный трафик. Усова — улица студенческая, там постоянно перемещаются потоки пешеходов, сформирована и соответствующая инфраструктура. Я считаю, стоит попробовать перекрывать улицу в некоторые дни и посмотреть, что получиться в итоге. Главное, чтобы на период перекрытия работали службы, связанные с проведением культурно-массовых, праздничных форматов. Чтобы все это в итоге позволило не просто расширить пешеходный транзит, а повысить активность, в том числе молодежную.

Как проверить эффективность? В первую очередь, вести учет количества людей — с помощью видеоприложений всегда можно зафиксировать, сколько посетителей пространства было зафиксировано в тот или иной момент, чтобы отслеживать динамику. Такие инструменты имеются, можно получить вполне объективную картину.

В Томске должны быть и другие подобные места. Вся сегодняшняя теория развития городов ориентирована на то, что они должны быть не только для машин, но и для пешеходов. Машина — это трафик, приехал и уехал, но жизнь-то на этом не останавливается. Нельзя думать и о том, что все должно сосредотачиваться в больших торговых центрах. Когда наступает благоприятный период года, улица должна становиться главным «местом жизни». Томск тоже должен развивать этот формат. Тем более, что другие сибирские города, близкие нам по размеру и численности населения, практикуют подобные вещи.

На мой взгляд, интересным мог бы быть еще транзит со стороны ул. Розы Люксембург, мимо ЦУМа через пер. Кооперативный к реке. Там можно было бы как-то отрегулировать автомобильный трафик и создать связку исторического центра с рекой через переулок. Но, конечно, подобные вещи быстро не делаются. Требуется много времени на обдумывание и учет всех проблем и тонкостей. Это непростая задача.

Сергей Худяков, председатель Томского регионального союза архитекторов России, директор ООО «Архитектурное бюро «СТИЛЬ»:

— То, что сейчас предлагают реализовать городские власти на Усова — нормальная практика «очеловечивания» пространства на время выходных или праздников. Есть хороший зарубежный опыт, когда утром улицы в городах перекрывают, проводят ярмарку, а после четырех часов дня уже все убрано и восстановлен прежний порядок. Но, конечно, мы живем немного в другой ситуации.

Я считаю, что превращение части Усова в пешеходную зону — хорошая инициатива. С другой стороны, какой участок перекрывать: если рассматривать кусок от Ленина до Белинского — там больше студентов, дальше эти потоки начинаются раздваиваться. А до Вершинина — это большой участок. Второе — подобные пространства, какое сегодня сделано на Усова, у нас уже появлялись не раз — что малые формы у «Томских товаров», что улица Дизайнеров. И они всегда будут мертвы, если нет сценария их использования. Должен быть оргкомитет или инициативная группа, которые бы обеспечивали жизнь этого пространства. Или возьмем улицу Дзержинского, откуда убрали рынок — почему, для кого его закрыли? На мой взгляд, ничего плохого там не было, другое дело, что мы не умеем культурно торговать, везде сплошная антисанитария. Но вместо того, чтобы навести порядок и придать всему какую-то архитектурную стилистику, все просто берут и перекрывают, прибегают к крайним мерам. Сейчас ярмарки выходного дня проводят во многих исторических городах, они придают какую-то человечность пространству. Вот и нужно продумать как и что проводить на новой территории. Если просто скамейки поставить — это одно. Если баскетбольные площадки — это уже другое.

Найдутся противники, которые выступят против перекрытия: мы, мол, тут всегда ездим. Да, машин там немного, но нужно четко определить — когда перекрывать, по какому графику? Может быть, на участке от Ленина до Белинского, где кафе, «Ламчпока», тусовочная зона. Огульно все перекрывать, конечно, не стоит.

В Томске не хватает пешеходных улиц, особенно в его исторической части. Бульваров у нас нет. Скверы и парки, которые существуют сейчас — это все старое, созданное нашими предшественниками, мы же ничего нового не сотворили. Мы все благоустраиваем, перекладываем плитку с одного места на другое, а нового не делаем. А такие пешеходные улочки должны быть в каждом микрорайоне города.

Помню как ребята из «Живой лаборатории» предлагали сделать пешеходную зону не только на Усова, но запустить ее по Вершинина с выходом на Учебную. Что получается? Там, где пятиэтажки-общежития раньше была активная общественная жизнь в подвалах — танцплощадки, кафе, столовые. А сейчас их повыгоняли оттуда. А куда эти функции ушли? Студентам просто посидеть, чем-то позаниматься не хватает места. В этом и заключалась идея «Живой лаборатории» — раз эти функции потерялись, вытащить их на улицу, она будет живее. Многие отмечают, что Томск — живой. А живой он только потому, что у нас постоянно студенты шмыгают туда-сюда, создается иллюзия активности. Сейчас много говорят про дизайн-код города, а дело не в одних табличках на фасадах. Изюминка Томска — это активность студентов, жизненная позиция, которая заключается в том, чтобы вытащить людей из закоулков, подворотен, наружу. Вот это — лицо города.

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