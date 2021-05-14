Живая дискуссия: депутаты, бизнес и общественность вновь обсудили проект границ исторического поселения Томска

14 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

В четверг, 13 мая, в Гордуме Томска состоялось необычное заседание постоянной комиссии по рассмотрению вопросов о сохранении, использовании и популяризации объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью. Одним из самых значимых вопросов повестки стали предложения по доработке проекта границ исторического поселения «город Томск», представленные Томским региональным отделением Всероссийского общества охраны памятников, истории и культуры.

В заседании приняли участие председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина, советник гендиректора АО «Сибагро» по строительству Борис Юргин и директор юридической фирмы «LL.C-право» Екатерина Лизунова. Таким образом, на площадке Гордумы впервые за столом переговоров оказались представители застройщиков, власти и общественности, которые долгое время не могут прийти к единому мнению относительно проекта границ исторического поселения Томска. Дискуссия получилась живой и многообещающей.

Подробности — в нашем материале.

Предложения ТРОО ВООПиИК представила председатель регионального отделения Мария Бокова. В своем выступлении она рассказала, что подготовленный проект отправлен на доработку и будет вынесен на заседание научно-методического совета по культурному наследия при Министерстве культуры только при согласовании всех заинтересованных сторон. Также Мария Бокова отметила, что томское отделение плотно работает с Центральными научно-реставрационными проектными мастерскими и дорабатывает проект в части устанавливаемых регламентов.

— Необходимо доработать регламенты, которые были вновь назначены рабочей группой на некоторые зоны, в том числе зону охраняемого ландшафта. Были сняты ограничения по основным строительным материалам, не выполнены рекомендации возвратить высотные регламенты в прежние параметры проекта, который прошел судебную экспертизу. Также были разработаны типовые решения для строительства в исторических районах и ряд других, — рассказала председатель ТРОО ВООПиИК. — Проект, который будет принят в отсутствии этой доработки, будет абсолютно сырым, нерабочим и город просто утонет в судебных разбирательствах. Принимать его в таком виде — безответственно. Да, в какой-то степени мы взяли на себя это бремя. Сейчас в нас летят камни, что ТРОО ВООПиИК не дает принимать проект, тормозит процесс. Но это не полноценный проект, это его подобие, наработки в чистом виде. Документ федерального уровня не может быть принят в таком виде.

Мария Бокова также отметила, что ВООПиИК выступает против отмены ограничений по основным конструктивным материалам для территорий с исторической деревянной застройкой, и в отношении ценных градоформирующих объектов (ЦГФО) и предоставления возможности замены традиционных материалов на современные.

— Если произойдет такая замена, наша деревянная застройка будет заменена железобетонными муляжами, отделанными вагонкой или чем-то еще. Это не имеет никакого отношения к историчности, достоверности. Это потемкинские деревни. Мы не можем допустить, чтобы Томск опустился до такого уровня, — сказала Мария Бокова.

В части отмены запрета на снос и изменения ЦГФО — их масштаба, объема, структуры, стиля. Зачастую при реконструкции такие дома начинают обрастать пристройками, которые никак не вписываются в городскую ткань и портят исторический облик города.

Мария Бокова также подчеркнула важность градостроительных регламентов и ответственность, с которой к ним нужно подойти:

— Необходимо разработать новые регламенты, которые были предложены рабочей группой — это зоны охраны ландшафтов. Предложили ввести такую зону, а регламентов нет. Если мы примем этот документ — как он будет работать, кому он будет понятен?

В свою очередь члены комиссии задали председателю ТРОО ВООПиИК несколько вопросов: в чем ценность исторического наследия и зачем его сохранять, откуда взять средства на эти цели, принесет принятый проект что-то положительное тем, кто живет в исторических домах и почему общественники не могут договориться с комитетом по охране культурного наследия.

— Очень много вопросов поступает к нам в Гордуму. Например, Белозерский округ, частная застройка. Каждый раз ко мне на прием приходят люди, проживающие в этих старых 4-8-квартирниках, которые никогда не попадут под капитальный ремонт, эти дома просто замерзают. У них слезы на глазах, они говорят «Дайте нам комфортное жилье, а не старое», — рассказал председатель гордумы Чингис Акатаев.

Депутат Артем Канарев предположил, что собравшимся необходимо пересмотреть взгляд на главный вопрос в складывающейся дискуссии:

— Мы постоянно ходим вокруг да около, но самый главный вопрос — является ли для нас ценностью историческое наследие, или нет? Мне кажется, что пока мы не придем к согласию по этому вопросу, все остальное обсуждать бессмысленно. Складывается впечатление, что застройщики продавливают свою ценностную картину, люди возмущаются, не согласны с этим. Как такового диалога нет — действительно ли это (историческое наследие — прим.ред) ценность, или это обременение для города? Мы задаем разные вопросы — кто будет финансировать, какие возможны пути развития. Но все сводится к одному — ценно для нас историческое наследие или нет. Мне кажется, надо обсуждать этот вопрос и по нему в первую очередь находить компромисс.

На заседании комиссии выступил Борис Юргин, советник гендиректора АО «Сибагро», владеющего земельным участком, где прежде располагалась Сибирская карандашная фабрика. Он отметил, что инвестор готовы восстановить находящийся на этой территории объект культурного наследия (ул. Войкова, 75 стр.5) и разместить там интерактивную экспозицию, посвященную освоению Сибири.

Кроме того, компания планирует построить на этом участке форум-центр с «гостиницей мирового уровня». Представитель застройщика отметил, что, помимо обременения в виде исторического здания, на территории карандашной фабрики появился мостовой створ и водоохранная зона.

— Граница исторического поселения режет территорию карандашной фабрики. Почти 5 га мы отдаем под транспортную развязку, по федеральному плану там предполагается малое транспортное кольцо. Улично-дорожная магистраль пройдет уже по границе исторического поселения. Значит что — мы принимаем, потом видоизменяем? Я знаю одно — вносить изменения намного сложнее, чем принять решение на первом этапе. Регламенты федерального уровня практически неизменяемы, — отметил Борис Юргин.

Также он подчеркнул, что границы исторического поселения нужны, но они должны быть реальными:

— Историческое поселение — нужно да, мы готовы обсуждать этот вопрос. Я направил Марии Николаевне регламенты. Я знаю, что она, скорее всего, с ними не согласится, но тогда и мы можем не согласиться с чем-то. Что получим мы в итоге? Если регламенты будут с ограничениями, мы не исправим их никогда и они не дадут развиться тому генеральному плану, который мы заканчиваем в мае, и не дадут развиться этой зоне.

— Вы правильно сказали, что мы не можем согласиться с предложенными вами регламентами, — ответила Мария Бокова. — Вы предлагаете плотность застройки 80%. Но мы же понимаем, что это уплотненная застройка. Давайте работать над этим, искать компромисс.

Представитель «Сибагро» сообщил о готовности рассмотреть изменения в регламенте в плане плотности застройки.

Директор юрфирмы «LL.C-право» Екатерина Лизунова, принимавшая участие в заседании комиссии, в своем выступлении указала на юридические пробелы в присвоении Томску статуса исторического поселения федерального значения.

— В 2010 году Томск был включен в перечень исторических поселений, но мы все, почему-то, называем его историческим поселением федерального значения. Формально федеральный и региональный статусы появились двумя годами позже. Вопрос — исходя из каких критериев определяется статус исторического значения, федерального и регионального, где они содержатся, чем предусмотрены и как регулируются? — отметила Екатерина Лизунова.

В связи этим она предложила провести анализ и определить, соответствует ли Томск уровню исторического поселения федерального значения, а уже потом обсуждать проект границ. По словам Екатерины Лизуновой, в случае принятия проекта и сохранения за городом статуса исторического поселения федерального значения, изменить границы территориальных зон без согласования с Минкультом будет невозможно.

— О каком развитии, привлечении инвестиций может идти речь? Как юрист, представитель строителей Томской области, призываю разобраться с этим вопросом и проверить проект на соответствие города Томска критериям исторического поселения федерального значения, — отметила Екатерина Лизунова.

Председатель гордумы Чингис Акатаев предложил вновь собрать рабочую группу и составить окончательный протокол со списком изменений в проекте границ исторического поселения.

По результатам заседания члены комиссии приняли решение принять к сведению предлагаемые ТРОО ВООПиИК предложения, а также провести еще одну подобную встречу в июне.

— Я считаю, что польза от этого мероприятия есть, я благодарна, что ВООПиИК пригласили открыто высказать позицию. Мы выступаем за сохранение исторического наследия Томска и будем пресекать все разговоры и попытки снять статуса исторического поселения, — резюмирует Мария Бокова. — Площадка Гордумы стала нейтральной. Для нас это шанс быть услышанными, и в целом это возможность для всех сторон-участников процесса донести свою точку зрения. То, что по итогу заседания комиссии принято решение собраться в июне, хорошо. В какой-то мере это и нас подстегнет — мы понимаем, что нужно дорабатывать проект. Проводим работу по доработке регламентов, имеем взаимопонимание с разработчиками, мы с ними на связи. Я очень надеюсь, что в июне мы сможем разобраться с теми тонкими моментами, без которых проект не может быть утвержден.

Текст: Егор Хворенков

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