Андрей Яковлев, врио ректора ТПУ: «Томский политех — всегда на фронтире научных и инженерных задач»

11 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Томский политех — всегда на фронтире научных и инженерных задач. Об этом врио ректора ТПУ Андрей Яковлев заявил сегодня, 11 мая 2021 года, на торжественном заседании Ученого совета Томского политехнического университета, посвященном 125-летию вуза.

Что ждет политех в ближайшем будущем, с какими достижениями он подошел к этой дате, как будут развиваться образование и наука в одном из главных инженерных вузов страны? Об этом — в самых важных фактах и цитатах из выступления Андрея Яковлева на Ученом совете.

Исследователи + инженеры = синергия развития

Фото: Серафима Кузина

Андрей Яковлев уверен, что параллельное развитие исследовательского и инженерного ядра, и возникающая от их интеграции синергия «вшиты в геном ТПУ». «Каждый период развития вуза отмечался приращением научного ядра — новыми областями исследований, подготовки аспирантов, образовательных программ», — отметил врио ректора.

Концентрация ведущих профессоров и развитие лабораторий стали ключевым условием развития научного направления в первые годы работы вуза. В послевоенное время ставку делали на новые области физики, в том числе, на создание установок класса mega science того времени — исследовательского ядерного реактора и самого мощного на тот момент в Советском Союзе ускорителя заряженных частиц. Это дало политехникам доступ к принципиально новым исследованиям в области материаловедения, радиофармацевтики, радиохимии, физики элементарных частиц, высоковольтной и импульсной электрофизики. В 1980-е ставку сделали на автоматизированные системы управления и вычислительную технику. Новая повестка реализовывалась через создание новых факультетов — тот же физтех появился под атомный проект. «ТПУ всегда отвечал на вызовы и давал новые возможности для роста производительности труда за счет инновационных инженерных решений, вычислений и моделирования», — рассказал Андрей Яковлев.

Фото: Серафима Кузина

«Благодаря беспрецедентным усилиям по сохранению научных школ в 1990-е, трансформации инженерного образования, введению гуманитарных наук, а позднее — биомедицины, молекулярного инжиниринга и областей наук, связанных с живыми системами, — Томский политех удерживает широкий фронт исследований и генерирует знания в 253-х областях наук по международной классификации» — подчеркнул он.

Интернационализация и интеграция в глобальные R&D-сети

Фото: Серафима Кузина

Сегодня ТПУ — университет, который интегрирован в глобальные R&D-сети, отметил Андрей Яковлев. Вузу удалось по-настоящему стать международным, включиться в мировую научную и образовательную повестку, а в ряде областей — стать форвардом развития в России. Политех занимает лидирующие позиции по нескольким показателям: первый среди российских вузов и 23-й — в мировом рейтинге QS World University Rankings for Engineerin, а №1 в России по направлению mechanical engineering престижного рейтинга ARWU. Он же является первым среди российских университетов по объемам заказов на исследования от зарубежных организаций.

«Мы — единственный вуз в России, который входит в Ассоциацию инженерных университетов Европы. В этом году, вместе с Ассоциацией технических университетов России и Китая, планируем провести совместную сессию. До конца еще не принято решение о формате и дате, скорее всего, это пройдет в сентябре. Безусловно, это будет очень важное событие для всей системы российского образования», — рассказал глава Томского политехнического.

Фото: Серафима Кузина

«Мы видим, что успех стратегии интернационализации науки, образования и контрактов с индустрией отражается в параметрах университета», — пояснил он. Так, в Web of Science и Scopus проиндексировано более двух с половиной тысяч статей, написанных учеными ТПУ. А по объемам НИОКР в интересах индустриальных партнеров в РФ, Томский политех входит в ТОП-3 вузов.

Сейчас в Томском политехе учатся 11,5 тыс. студентов, в его преподавательском составе — порядка 4 тыс. сотрудников. Университет уже выпустил более 170 тыс. выпускников, при этом процент иностранных студентов достаточно высок — 27%.

Будущее: ген ТПУ

Фото: Серафима Кузина

По словам Андрея Яковлева, в формировании стратегии развития университета только за последний год приняли участие более 250 политехников. Ключевыми для ТПУ сегодня являются три направления развития: материально-технические, цифровые и живые системы, составляющие будущее инженерии.

Развитием своей базы университет занимался всегда и продолжает делать это сегодня. С цифровой повесткой вуз работает еще с 1970-х, когда в политехе начали реализовывать первые проекты в этой области. Живыми системами в университете начали заниматься еще раньше — с того момента, как в 1942 году в ТПИ был создан щуп для поиска осколков в телах раненых.

На сегодняшний день в одной только Исследовательской школе химических и биомедицинских технологий реализуются три мегапроекта. Заработала международная лаборатория, в ближайшее время планируется открытие еще двух.

«Какие вызовы сегодня стоят перед ТПУ? Это климат и энергобаланс. Мы все видим четвертый энергопереход, идет трансформация. Как раньше развивалась энергетика — сначала дрова, потом уголь, затем нефть. Мы всегда говорили о горении, как способе получения энергии. А сейчас, когда говорят о водородной энергетике, речь идет уже не о горении, это химическая реакция, напрямую вырабатывающая электрический ток. Понятно, что тренд будет как раз на химические и биологические процессы, распределенные энергосистемы, — отметил врио ректора ТПУ.

Фото: Серафима Кузина

Также он подчеркнул, что в числе важным тем-вызовов для университета — создание новых возможностей управления здоровьем, перевод вычислительных мощностей и интеллектуальных операций на внешние концевые устройства, а также моделирование и проектирование систем в открытых цифровых средах на основе данных, искусственного интеллекта, цифровых двойников и системной инженерии.

«Что нужно сделать университету, чтобы справиться со всеми этими вызовами? Нам нужно создать механизм генерации, аккумуляции и распространения знаний. Ген Томского политехнического университета основан на интеграции исследований, инженерии, образования и определяет формат нашего развития. Он позволяет ТПУ встречать новые вехи и быть университетом, знания которого определят облик XXI века», — подытожил Андрей Яковлев.

Врио ректора ТПУ Андрей Яковлев и заместитель губернатора Томской области Людмила Огородова Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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