Новое Болото: как участники «Городских практик» предложили изменить исторический центр Томска

26 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено институтом «Стрелка»

В апреле в Томске прошли «Городские практики» — образовательная программа для специалистов в сфере развития городской среды.

Участие в ней приняли 47 архитекторов, сотрудников администрации, урбанистов, девелоперов и предпринимателей из Томска и области. Программа была организована совместно с Центром развития городской среды при поддержке администрации Томской области.

«Городские практики» проходили в онлайн- и офлайн-формате в течение трех недель. За это время участники познакомились с комплексным подходом к развитию территорий, основами предпроектного анализа, антропологии и вовлечения горожан, работы с исторической средой и существующей застройкой, а также получили навыки презентации и сторителлинга.

«Городские практики в Томске» Фото предоставлено институтом «Стрелка»

В финале программы участники, объединившись в шесть команд, предложили идеи по развитию исторического томского района Болото. Обратную связь всем предложениям дали заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, эксперты Фонда ДОМ.РФ Ксения Голубева и Александра Гершунская, руководитель Центра развития городской среды Томской области Константин Казанцев, соосновательница архитектурного бюро «Кооператив: восток» Ксения Зверева, директор проектов КБ Стрелка Екатерина Гончарова, архитектор и продюсер Института «Стрелка» Анастасия Нестерова и Ольга Павлова, директор музея славянской мифологии.

Попросили участников «Городских практики» рассказать про свои идеи и предложения.

«Умная деревня» в центре Томска

Проект «Умная деревня» Фото предоставлено институтом «Стрелка»

— Основной особенностью образа жизни в районе Болото является сочетание деревенского уклада и пешеходной доступности всей деловой и досуговой инфраструктуры центра Томска. Проект нашей команды называется «Умная деревня» и основан на идее ревитализации исторической среды с переоборудованием старых усадеб в резиденции технологических, креативных и IT-компаний.

Многие программисты уже сейчас стремятся переехать из крупных шумных мегаполисов в более спокойную и экологичную среду — в нашей «Умной деревне» это можно сделать без полного отрыва от благ цивилизации, — рассказывает Александр Березкин, социолог.

«Умная деревня» — территория Фото предоставлено институтом «Стрелка»

По мнению авторов проекта, данный подход, с одной стороны, позволит привлечь на территорию платежеспособный инновационный бизнес, а с другой сохранить традиционный спокойный уклад, привычный для старожилов, дать им более приятных соседей, чем склады, СТО и разнообразные маргинальные группы.

Музейный кластер на пересечении ул. Шишкова и ул. Обруб

Территория «Музейного кластера» Фото предоставлено институтом «Стрелка»



Основная идея проекта — создание «Музейного кластера» в историческом районе Томска. На территории предусматривается благоустройство (освещение, организация комфортных пешеходных дорожек, проездов, демонтаж аварийных зеленых насаждений, озеленение территории, размещение инженерных сетей), реставрация сохранившихся памятников архитектуры, воссоздание утраченных объектов и создание компенсационных объектов для формирования, сохранения исторической среды и усадебной застройки.

Авторы проекта предлагают развивать три зоны:

— Рекреационная зона — с организованным выходом к реке для жителей города, что увеличит транзит на территории и позволит привлечь бизнес.

— Музейный кластер — пространство с инфраструктурой, возможностью насытить функциями для формирование комфортной среды для жителей и туристов города. В восстановленных усадьбах предполагается разместить: гостиницы, кафе, бани, магазин, кофейные точки, туалеты, организовать проведение мастер-классов. Прилегающую территорию возле музея предполагается освободить от складов, чтобы организовать музейную площадь с административным домом-усадьбой для проведения ярмарок, мероприятий, мастер-классов. Это создаст пространство для развития бизнеса, туризма и новой точки притяжения для жителей города.

— Жилая зона — комфортная среда для местных жителей с организацией благоустроенных пространств на свободных от прав территориях.

— Таким образом, главная задача — активизировать территорию исторического центра и привлечь горожан, новых туристов, создать комфортные условия для местных жителей, — отмечает Ольга Емельянова, архитектор.

Прогулка по мостовой

Проект «Прогулка по мостовой» Фото предоставлено институтом «Стрелка»

— Нам выпала честь предложить идею бизнес-проекта комплексного благоустройства самой старой улицы Томска — ул. Бакунина, — рассказывает Эльнура Мамедова, аспирантка, главный архитектор МБУ «АПУ». — Для нас было большой ответственностью работать с исторической территорией и застройкой, памятниками архитектуры XIX века. Что мы видим сегодня? К сожалению, состояние улицы далеко от желаемого: износ и отсутствие инженерных сетей, благоустроенность территорий, пустыри и так далее. Это подтверждается опросом местных жителей.

В процессе анализа авторы проекта выявили большой потенциал развития данной территории и объектов. Это центр города, который притягивает гостей, туристов из-за большой плотности исторических объектов и главных достопримечательностей на Воскресенской горе. С этого места открывается замечательная панорама исторической части города: на площадь, Ушайку и так далее. Авторы предлагают восстановить булыжную мостовую, но оставить улицу преимущественно пешеходной, сделать тротуары (деревянные, как раньше строили в Томске), установить лавочки и сделать смотровую площадку в центральной части улицы.

Пешеходное кольцо

Проект «Пешеходное кольцо» Фото предоставлено институтом «Стрелка»

— Сибирь — это тайга и болото, а что если мы скажем, что Болото — это точка в самом центре нашего города? Мы предлагаем вам не увязать в нем, а с удовольствием прогуляться. Так звучит концепция нашего проекта, — отмечает Алина Гибадулина, городской планировщик. — Наша команда работала над самой оживленной и проходимой частью исторического района Болота. Сегодня она служит транзитной зоной между знаковыми точками притяжения и общественными местами, поэтому пешеходов там хоть отбавляй. Однако, условия для таких потоков людей, которые курсируют в течение всего дня, нет. А обещания, которые гости читают на туристических буклетах, про сохранившуюся историческую городскую ткань, архитектуру, выглядят, как в меме «Ожидание — реальность», потому что на первый план бросается тотальное отсутствие благоустройства.

Помимо антропологического исследования авторы проекта провели анализ более 300 проектов на данную территорию и выявлен один факт — крайности. Либо резкий уклон к восстановлению духа старого Томска с возобновлением езды на бричках по булыжным мостовым, либо тотальное обновление с большим процентом нового строительства и нарушением целостности и главной ценности района.

Проект «Пешеходное кольцо» Фото предоставлено институтом «Стрелка»

— Поэтому наш подход максимально мягкий: во главе угла стоит внимание и чуткость к потребностям местных жителей района, к их укладу и темпу жизни, который очень контрастирует с территориями буквально в пяти минутах ходьбы, — подчеркивает Алина Гибадулина.

Главная идея проекта — восстановить панораму улиц, которые замкнутым кольцом видит каждый гость района по формуле фасад здания+ворота+забор. Обустроить тротуары и обеспечить условия для пешеходов, пересмотрев профиль улицы. Создать две точки притяжения по: одну на перекрестке четырех дорог у действующей водопроводной колонки, вторую на берегу Ушайки и исторического Аптекарского моста. Также авторы проекта предусмотрели нейтрализацию существующих дисгармоничных зданий и территорий, предложили варианты по снижению вандализма и увеличения показателя добрососедства.

Территория «Пешеходного кольца» Фото предоставлено институтом «Стрелка»

— В результате мы создали «Пешеходное кольцо» из улиц Октябрьская-Загорная-Лермонтова-Шишкова с учетом всех потребностей людей, которые пользуются этим местом ежедневно, живут здесь и приходят прогуляться, а также учли перспективу развития пешеходной зоны на «Большое кольцо» по всему Болоту, с учетом проектных предложений других команд.

Событийно-культурный парк

Проект «Событийно-культурный» парк Фото предоставлено институтом «Стрелка»



— Наше предложение — создание событийно-культурного парка в историческом районе Болото. Новое крупное общественное пространство может включать жилые и торгово-развлекательные объекты. Проект направлен на активацию квартала с атмосферой жизни старого Томска и сохранение истории и духа места, — рассказывает Антон Чурин, архитектор-проектировщик, аналитик.

Территория «Событийно-культурный» парк Фото предоставлено институтом «Стрелка»

Первая пешеходная улица в Томске

Авторы проекта «Первая пешеходная улица в Томске» предлагает закрыть улицу для машин, сделать деревянные тротуары и установить фонари, создать ремесленные мастерские, отремонтировать булыжную мастерскую и инженерные коммуникаций, а также организовать видовые площадки на район Болото.

— Все это поможет комплексно развить территорию и будет способствовать увеличению цен на недвижимость, рост налогообложения в пользу города, развитию туристической инфраструктуры, появлению комфортной и безопасной улицы в центре Томска, — говорит Иван Лушников, городской активист.

Проект «Пешеходная улица в Томске» Фото предоставлено институтом «Стрелка»

«Городские практики» — часть программы Архитекторы.рф, которая реализуется ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с Институтом «Стрелка» при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: Полина Стасюк, Егор Романов, Институт «Стрелка»

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