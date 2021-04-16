«Сибиряки вольные и невольные»: новая жизнь важного проекта

16 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Проект «Сибиряки вольные и невольные» стал брендом Томского областного краеведческого музея.

Все началось в 2013 году, и за следующие восемь лет случились выставка, сайт для реальных историй переселенцев, семинары, театральные и другие проекты.

В апреле музей перезапустил экспозицию, теперь она называется «Новая жизнь. Сибиряки вольные и невольные». Открытие превратилось в своеобразный спектакль, принять участие в котором могли все желающие.

Другая жизнь выставки

На входе в выставочный зал каждому из гостей выдают проходное переселенческое свидетельство. Такие существовали еще в самом начале ХХ века, во времена Столыпина и его программы переселения в Сибирь. В бумаге с «ятями» указан пункт назначения — одна из деревень Томской области. Потом его будет необходимо подписать у чиновника-письмоводителя.

Но сначала все смотрят эскиз о жизни переселенцев. В нем участвуют и профессиональные артисты из Томского ТЮЗа, и ребята-студенты, присоединившиеся к проекту, и куратор «Сибиряков…», старший научный сотрудник музея Татьяна Назаренко, и сын директора музея Миша Перехожев. Театрализованное решение создала Алена Шафер, художник краеведческого музея. Интересно, что когда-то именно открытие первой выставки «Сибиряки вольные и невольные» стало для нее началом работы с музеем. И сегодня она придумывала, как начать новую жизнь экспозиции:

— В основе нашего эскиза — эпизоды из книги Владимира Людвиговича Кигн-Дедлова «Переселенцы и новые места. Путевые заметки», — рассказывает Алена Шафер. — В 1890-е годы он служил в переселенческой конторе Оренбурга и наблюдал мучительный процесс освоения Сибири русским крестьянством. Пока я выбрала только два эпизода, но есть идея однажды продолжить работу, сделать полноценную постановку. Интересного материала очень много.

Постановка о переселенцах на открытии выставки

История получилась в духе иммерсивных спектаклей — сначала посетители смотрели сцены из жизни переселенцев, а затем сами распределились по своим пересыльным пунктам, собрали о них информацию, выступили с краткими презентациями.

— Этот формат хочется развивать и дальше, — говорит Алена Шафер. — Для экспозиции мы построили новую «сцену». В музее особое отношение со сценографией. Если в театре она подстраивается под спектакль, то в музее ты вживляешь в нее актеров. И не нужно подробных костюмов — достаточно только намеков на ситуацию. Переселенцы — такие же люди, как и все мы. Однажды предки каждого из нас откуда-то приехали… Потому мне и хотелось, чтобы все люди, пришедшие на выставку, поставили свои фамилии на переселенческих свидетельствах. Так у них возникнет ощущение, что их предки тоже прошли через этот процесс.

Визуальное решение выставки отличается от прошлого варианта, которая переехала в Колпашево. Если прежде главным объектом был большой вагон, то сегодня объекты и документы, связанные с переселенцами, собраны в очень светлом пространстве:

— Новое решение продумывалось долго, с конца ноября, — рассказывает Алена Шафер. — Теперь у нас белая выставка, белый цвет — символ Сибири и ее чистоты. И неслучайно в залах установлены два больших зеркала, они олицетворяют вход в новый мир. Люди переезжали в Сибирь по разным поводам. Одни сами отправлялись в дорогу за новой жизнью, другие были вынуждены стать сибиряками… Также в залах есть образы, связанные с дорогой.

Татьяна Назаренко проводит экскурсию по выставке. В залах — подлинные предметы крестьянского быта и документы. Они не отделены от посетителей толстыми стеклами витрин — здесь всё располагает к диалогу.

Возле непривычных для нашего времени предметов можно увидеть таблички с непосредственным вопросом: «Ой, что это?».

Во время экскурсии посетители угадывают, для чего нужно странное деревянное приспособление (оказалось, что для отжима молочной сыворотки при приготовлении творога) или что это за необычная корзинка (она служила гнёздышком для наседки).

Некоторые ящики с архивными документами призывают: «Загляни». Они помогут найти ответы на вопросы, заданные на большом стенде — от глобальных «Как выживали добровольные переселенцы и спецпереселенцы?», «Выгодно ли было государству переселение крестьян?» до локальных «Выгодно ли переселенцам было брать ссуду».

Видеоверсия открытия выставки «Новая жизнь. Сибиряки вольные и невольные»:

Искать свои корни

— За годы жизни «Сибиряков...» накопилось много новой информации, материалов. Захотелось поделиться ими и теми компетенциями, которые мы обрели во время ведения проекта, например навыками ведения генеалогических исследований, — поясняет Татьяна Назаренко. — Еще одним стимулом для реинкарнации выставки стал дар нашего волонтера Геннадия Николаевича Березовского. Это уникальный человек, он всерьез увлечен историей своего рода. По отцовской линии дошел до 1626 года, у него есть документы, подтверждающие существование его предков на томской земле. По материнской линии его родные из Польши, он добрался до XIX века. Также он коллекционер, и сделал нашему музею царский подарок — передал коллекцию, где более 130 единиц. Это этнографические предметы, примерно половину экспонатов нашей выставки мы получили от Геннадия Николаевича. Особенность этого варианта экспозиции и в том, что мы несколько сменили акценты. В первой версии проекта работал призыв «изучайте родословную, поговорите с предками». Сейчас этот формат поддерживает много людей. Теперь мы идем дальше — хотим подчеркнуть роль переселения. Неслучайно выставка называется «Новая жизнь».

Очень важная часть проекта — личные истории сибиряков. Их собирают на отдельном сайте, и сегодня можно прочесть уже более 800 рассказов. И количество постоянно растет.

— Сначала проектом занималось всего несколько человек, мы физически не могли собрать много историй. Теперь у нас появились добровольные помощники, — уточняет Татьяна Назаренко. — Некоторые живут за пределами Томска, как, например, семья Родюковых. Они уже подготовили больше 30 историй и продолжают работу. К нашему проекту часто присоединяются студенты — историки, музеологи. Но стремительный прирост историй невозможен. Человеку для содержательного сообщения о своем роде надо провести серьезное исследование — пообщаться со старшими родственниками, сходить в архив. Зато некоторые находят удивительные факты — к примеру, Ольга Валериановна Родюкова обнаружила недавно, что в Нарыме, старейшем населенном пункте Томской области, в 1916 году был свой кинематограф. Ей подтвердили этот факт документально.

Выставка, погружающая в сибирское прошлое, может стать катализатором для поисков информации о своих родных. Так это случилось с Аленой Шафер — для нее «Новая жизнь. Сибиряки вольные и невольные» перекликается с собственной историей.

— Параллельно с тем, как мы строили выставку, я получала ответы на запросы о своих предках, живших в Иркутске, — делится новостями Алена. — Теперь у меня есть информация о сестре моего прадеда, она была расстреляна в 1937 году. Еще я узнала, что у меня был прадедушка по имени Теодор. Мои предки попали в Сибирь в 1830-е года, их сослали в Иркутск после Первого польского восстания. Хочу, чтобы наша выставка помогала людям искать свои корни, чтобы они приходили в одиночестве, читали воспоминания, смотрели экспозицию и задавали себе вопросы — кто я, и зачем я здесь, кто мои предки? А мы, вероятно, будем организовывать встречи, где поделимся практической полезной информацией — как искать своих предков, как делать запросы.

Проекты, которые рождаются на базе «Сибиряков…», в музее продолжаются. Уже 20 мая состоится премьера спектакля «Семь на семь», рассказала Алена Шафер. Семь пьес продолжительностью семь минут каждая, по мотивам историй сибиряков, собранных на сайте, написала драматург Светлана Петрийчук, научным консультантом выступила Татьяна Назаренко. Ставит «Семь на семь» режиссер Томского ТЮЗа Дмитрий Гомзяков. В спектакле будет использоваться технология дополненной реальности. Показы пройдут в золотом уличном шатре, его разместят во дворе краеведческого музея.

Текст: Мария Симонова

Фото: Вероника Белецкая

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