На картине.
Неповторимые томские ворота
1 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Алексей Поляков. Томск уходящий. 2012. Частная коллекция
Лукия Мурина
Мастерская Лу&Ко, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»
Для томской архитектуры образ ворот почти также сакрален как образ наличника.
К сожалению, деревянных ворот до нашего времени дошло не много. Большинство из несохранившихся мы можем увидеть только на рисунках 1920-х годов художников «Подотдела по делам музеев и охраны памятников искусства и старины», организованного в Томске в 1920 году. Они не только документально зарисовывали каждую деталь, но и занимались изучением проблемы сохранения деревянной архитектуры.
В сегодняшней подборке — трогательные и очень подробные зарисовки Андрея Шиловского, Бориса Засыпкина и Николая Жегалова. Покосившиеся деревянные ворота — в атмосферной живописи Василия Черемина и Николая Коробейникова, и в детальной графике Алексея Полякова. Немногочисленные каменные ворота — в ярких солнечных акварелях Бориса Перцева и Татьяны Миляковой.
Независимо от времени создания, картины томских художников с особой любовью передают ощущение уюта и камерности старого Томска.
Андрей Шиловский. Монастырский луг, 4. Решётчатые ворота, 1920.
Томский областной краеведческий музей
Андрей Шиловский. Старые покосившиеся ворота по ул. Александровской, № 18, 1920.
Томский областной краеведческий музей
Андрей Шиловский. Ворота дома. Солдатская, 53. 1920.
Томский областной краеведческий музей
Григорий Фатеев. Акимовский переулок № 4. Ворота и забор, 1920.
Томский областной краеведческий музей
Аркадий Лобанов. Ворота. Улица Большая Подгорная, 10. 1920.
Томский областной краеведческий музей
Борис Засыпкин. Дом с разрушенной крышей и ворота по Александровской ул., 39. 1921.
Томский областной краеведческий музей
Борис Засыпкин. Двухэтажный рубленый дом с покосившимися воротами (улица Торговая, 16). 1921
Томский областной краеведческий музей
Николай Жегалов. Старые ворота. Улица Загорная, 68. 1920
Томский областной краеведческий музей
Николай Жегалов. Ворота. Улица Загорная, 17. 1920
Томский областной краеведческий музей
Борис Кутуков. Улица Магистратская, 7. 1921
Томский областной краеведческий музей
Борис Кутуков. Дом с воротами. Переулок Горшковский, 4. 1921
Томский областной краеведческий музей
Михаил Крошицкий. Этюд. Томск. Осень. 1944
Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя
Валентин Терещенко. Из набора эстампов, посвященных Томску. 1979
Владимир Марьин. Резные ворота, ул. Шишкова, 14. Из серии «Памятные места Томска». 1982
Томский областной краеведческий музей
Людмила Казачек. День 7 ноября в Томске. 1985
Томский областной художественный музей
Василий Черемин. В декабре. 1982
Томский областной художественный музей
Розалия Пантелеева. Дом по улице Гоголя. 1980-е
Томский областной художественный музей
Розалия Пантелеева. Дом ученых из серии «Старый город». 1987
Томский областной художественный музей
Игорь Репников. Старый Томск. 2009
Многофункциональный социокультурный комплекс. Стрежевой
Сергей Павский. Ворота самого старого дома. 2013
Частная коллекция
Евгения Мельченко. Снегопад. 2015
Частная коллекция
Николай Коробейников. Томск. 2015
Николай Коробейников. Золотые ворота. 2016
Николай Коробейников. Ворота.
Татьяна Милякова. Ворота. 2018
Николай Исаев. Ворота ТГУ. 2019
Борис Перцев. Ворота. 2020
Галина Сорокина. Арка у Дома офицеров. 2020
Николай Исаев. Ворота на Сибирской, 42. 2020
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