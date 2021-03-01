На картине.

Неповторимые томские ворота

1 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Алексей Поляков. Томск уходящий. 2012. Частная коллекция

Лукия Мурина Мастерская Лу&Ко, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»

Для томской архитектуры образ ворот почти также сакрален как образ наличника.

К сожалению, деревянных ворот до нашего времени дошло не много. Большинство из несохранившихся мы можем увидеть только на рисунках 1920-х годов художников «Подотдела по делам музеев и охраны памятников искусства и старины», организованного в Томске в 1920 году. Они не только документально зарисовывали каждую деталь, но и занимались изучением проблемы сохранения деревянной архитектуры.

В сегодняшней подборке — трогательные и очень подробные зарисовки Андрея Шиловского, Бориса Засыпкина и Николая Жегалова. Покосившиеся деревянные ворота — в атмосферной живописи Василия Черемина и Николая Коробейникова, и в детальной графике Алексея Полякова. Немногочисленные каменные ворота — в ярких солнечных акварелях Бориса Перцева и Татьяны Миляковой.

Независимо от времени создания, картины томских художников с особой любовью передают ощущение уюта и камерности старого Томска.

Андрей Шиловский. Монастырский луг, 4. Решётчатые ворота, 1920. Томский областной краеведческий музей

Андрей Шиловский. Старые покосившиеся ворота по ул. Александровской, № 18, 1920. Томский областной краеведческий музей

Андрей Шиловский. Ворота дома. Солдатская, 53. 1920. Томский областной краеведческий музей

Григорий Фатеев. Акимовский переулок № 4. Ворота и забор, 1920. Томский областной краеведческий музей

Аркадий Лобанов. Ворота. Улица Большая Подгорная, 10. 1920. Томский областной краеведческий музей

Борис Засыпкин. Дом с разрушенной крышей и ворота по Александровской ул., 39. 1921. Томский областной краеведческий музей

Борис Засыпкин. Двухэтажный рубленый дом с покосившимися воротами (улица Торговая, 16). 1921 Томский областной краеведческий музей

Николай Жегалов. Старые ворота. Улица Загорная, 68. 1920 Томский областной краеведческий музей

Николай Жегалов. Ворота. Улица Загорная, 17. 1920 Томский областной краеведческий музей

Борис Кутуков. Улица Магистратская, 7. 1921 Томский областной краеведческий музей

Борис Кутуков. Дом с воротами. Переулок Горшковский, 4. 1921 Томский областной краеведческий музей

Михаил Крошицкий. Этюд. Томск. Осень. 1944 Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя

Валентин Терещенко. Из набора эстампов, посвященных Томску. 1979

Владимир Марьин. Резные ворота, ул. Шишкова, 14. Из серии «Памятные места Томска». 1982 Томский областной краеведческий музей

Людмила Казачек. День 7 ноября в Томске. 1985 Томский областной художественный музей

Василий Черемин. В декабре. 1982 Томский областной художественный музей

Розалия Пантелеева. Дом по улице Гоголя. 1980-е Томский областной художественный музей

Розалия Пантелеева. Дом ученых из серии «Старый город». 1987 Томский областной художественный музей

Игорь Репников. Старый Томск. 2009 Многофункциональный социокультурный комплекс. Стрежевой

Сергей Павский. Ворота самого старого дома. 2013 Частная коллекция

Евгения Мельченко. Снегопад. 2015 Частная коллекция

Николай Коробейников. Томск. 2015

Николай Коробейников. Золотые ворота. 2016

Николай Коробейников. Ворота.

Борис Перцев. 2018

Татьяна Милякова. Ворота. 2018

Николай Исаев. Ворота ТГУ. 2019

Борис Перцев. 2019

Борис Перцев. Ворота. 2020

Галина Сорокина. Арка у Дома офицеров. 2020

Николай Исаев. Ворота на Сибирской, 42. 2020

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: