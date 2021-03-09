Мария Дробинская, Effema: о выборе своего дела, бизнес-анализе и женщинах в IT

9 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Мария Дробинская, основательница и генеральный директор компании Effema, одна из немногих женщин в Томске, возглавляющих IT-компанию.

Поговорили с Марией о том, как она пришла в IT, почему решила открыть собственное дело, что такое Business intelligence и в чем перспективы этого направления.

«Во многом я самоучка»

— Мария, как вы выбрали IT-сферу?

— Она началась для меня с высшего образования. Куда поступать — вопрос сложный, и в 17 лет почти неподъемный. Но я четко понимала, что люблю математику. Знала, что мне точно нужна не гуманитарная, а техническая, инженерная специальность. Думала, что именно выбрать — не хотелось профессию, где пришлось бы работать с приборами, или связанную со строительством. Такие вещи казались сугубо мужскими.

Я выросла в маленьком городке в Кемеровской области, там не было никаких лицеев и гимназий. Училась в обычной школе. Учителя неоднократно советовали родителям отправить меня в гимназию в соседний город, но семья не поддержала эту идею. Поступать я собиралась в близкие географически университеты. Изучала, какие варианты есть в Томске и Новосибирске. Задумалась об IT, выбирала между ТУСУРом и НГУ. Но выяснила, что в Новосибирске нет бюджетных мест, и резко к нему охладела. Помогло и то, что в то время в нашем городке были подготовительные курсы ТУСУРа. Так все и сложилось: ТУСУР, IT. Правда, в 11 классе я с трудом представляла себе, что это такое. Информатики у нас не было, точнее, мы на уроках рисовали в Paint. О программировании почти ничего не знала.

— Почему вы не остановились на другой «математической» профессии?

— В 17 лет мне казалось, что математика нужна только для экономики. Это сейчас я понимаю, что мир ушел дальше, и у математиков гораздо больше простора для работы. Но в 11 классе так не думала. Решила, что экономистов и без меня много, прикладную математику изучать не хотелось… И, говоря откровенно, когда я читала брошюры ТУСУРа для абитуриентов, меня зацепило слово «хакер». Оно интриговало. Но первый курс дался мне очень сложно. Я не понимала, чему меня учат...

Постепенно погрузились в новую сферу. Первую сессию закрыла полностью «автоматом» с одной четверкой. Но это было очень непросто и какие-то предметы сдавались без осознанного понимания. Появилось ощущение, что дальше будет сложнее и, если не наверстать сейчас, то в ритме учебного семестра времери на базовые знания точно не найдется. Приехала домой на длинные зимние каникулы. Решила разобраться с предметами, которые давались мне тяжело. Работала много. К примеру, в учебнике к одной теме шло 20 заданий. В группе они делятся между студентами, я же делала абсолютно все, решала до тех пор, пока не разобралась во всех нюансах. Так что зимние каникулы полностью посвятила программированию.

— Освоили его самостоятельно?

— Да, так сложилось, что во многих областях, где реализовываюсь, я именно самоучка.

— С чего начиналась ваша карьера?

— Искать работу я стала курсе на четвертом. Я еще застала специалитет, училась пять лет. Понимала, что через год учеба закончится и надо будет что-то делать. Конечно, я работала в каникулы, но это были «студенческие» варианты, не связанные с моей специальностью. Я была продавцом-консультантом, фотографом, работала в прокате дисков… Но меня пугало, что скоро придется искать предложения по специальности, а без опыта шансов мало. В тот момент один из наших преподавателей объявил, что на кафедру нужны студенты для работы над проектом. Я решила пойти туда, и после некоторых перипетий мне это удалось. Занималась разработкой, попробовала себя в тестировании. Через полгода предложили подключиться к команде одной из IT-компаний. Начинала с задач простого разработчика. Один из проектов был грантовым, я по нему отчитывалась, так занялась бумажной работой. Выяснилось, что у меня это хорошо получается.

Стала отвечать за документооборот, в нем тоже разобралась самостоятельно. Подняла весь кадровый документооборот, бухгалтерию, изучила массу юридических вопросов, собрала и обучила команду, настроила управленческий учет… И постепенно добралась до должности генерального директора компании.

— Но продолжали заниматься специфическими IT-вещами?

— Разработчик внутри меня жил — вещи, с которыми я сталкивалась, мне давались легко. Помогало восприятие всего как системы, присвоенное именно IT-сферой. Понимала, как работают продукты, как рутинные действия можно автоматизировать в Excel — в него я влюбилась еще в университете, и он постоянно помогал мне в решении задач.

Будущее за Business Intelligence

— Как появилась ваша сегодняшняя IT-компания Effema?

— Когда в 2018 году я рассталась с предыдущим проектом, сначала не было ясности, хочу ли я начать свое дело. Но я плохо представляла себе работу по найму после того, как всю карьеру строила в одной компании, вырастила себя и коллектив. Месяц пыталась понять, что делать. Дошло до того что я, бывший гендиректор, пошла на сайты профориентации, чтобы понять, чем хочу заниматься и разобраться в себе. У меня был период переосмысления. В итоге я решила, что свое дело открою не сейчас, пока на такой проект нет энергии. Изучила все вакансии и поняла, что меня разрывают два желания: быть руководителем или заниматься анализом данных. Наемных топ-менеджеров в Томске ищут нечасто, но у меня одновременно появились предложения связанные с анализом, и с руководством. Я мучительно выбирала, но потом решила, что управлять все же лучше своим проектом, это будет позже. И стала бизнес-аналитиком при IT-подразделении большой компании. Пришла в нее в октябре, но уже в ноябре выступала на бизнес-завтраке, куда меня пригласили независимо от моего места работы, как специалиста, любящего Excel и управленческий учет. Потом было выступление на Форуме предпринимателей. Вскоре ко мне стали обращаться с просьбами о консультациях. Я соглашалась на них, до и после работы ездила в другие компании. Вскоре пришло понимание: раз я даже ничего не продаю, а запросы идут, наверное, на этом можно построить бизнес. И в феврале 2019 года появилась Effema, компания, где я единственный учредитель и гендиректор.

— Как выбирали, какими направлениями заниматься в своем проекте?

— Не скажу, что путь был легок, и мы уже себя нашли. Нам всего два года, мы много экспериментируем и пробуем разные форматы и варианты взаимодействия. Я давно хотела запустить курс по Excel. Решила начать с него, набрать базу, уверенность. Параллельно запустили получение образовательной лицензии, этому мы посвятили 2019 год. Одновременно продолжала работать бизнес-аналитиком, и в тот же год начала участвовать в организации конференции «Город IT». Собственно, компании Effema меня в 2019 году досталось мало, считать тот период временем прогресса сложно. К концу года я покинула позицию бизнес-аналитика, чтобы полностью сосредоточиться на развитии собственного бизнеса и на «Городе IT». Сочетать два направления тоже было непросто, но за 2020 год пришло понимание, что нам в Effema надо сфокусироваться не на Excel, а на системах бизнес-анализа, Business Intelligence (BI). У нас появилось два проекта, один крупный, другой поменьше. Вместе с ними возникла возможность понять и переосмыслить свое место на рынке. Теперь мы начали активно продвигать себя как разработчиков BI.

— Расскажите об этом подробнее.

— Это класс систем, позволяющих собирать информацию о компании из разных внутренних сервисов и представлять данные для дальнейшего анализа. Сегодня в любой компании много систем — по учету проектов, финансов, рабочего времени, кадров… Мы живем в такое время, что без сервисов работать невозможно. Сложности появляются, когда их становится больше, чем один, возникают ситуации, когда важно посмотреть, как стыкуется информация из нескольких систем. К примеру, компания продает свои товары на разных площадках. Как проанализировать общие результаты? Обычно в таких случаях люди выгружают информацию из разных систем, вручную собирают их в одну. А у разных площадок для продаж свои требования к данным. В итоге приходится тратить много времени и сил. Пока уходит время, выгруженная вручную информация банально устаревает. А BI позволяет настраивать подключение ко всем сервисам, собирать все данные, обрабатывать их и оперативно (это важно!) получать красивый отчет с графиками и цифрами.

— Вы ведете блог на сайте, это дает какой-то эффект?

— Нам бы хотелось вести его гораздо активнее. Он необходим потому, что мы развиваем образовательное направление, нам надо поддерживать собственную экспертность. Важно показывать, что мы действительно разбираемся в своем деле и можно смело идти к нам учиться. Если бы мы занимались только решениями BI, блога бы, скорее всего, не было. Но ради образовательных услуг мы активно развиваем соцсети, экспериментируем и пробуем разные форматы.

— Повлияла ли как-то на развитие вашей компании пандемия?

— У нас два активных направления. Образовательное — мы обучаем тем же вещам, которыми владеем сами, и проектная деятельность, заказная BI-разработка. На развитие бизнес-анализа пандемия повлияла скорее позитивно. У компаний из-за кризиса появилась мотивация анализировать и оптимизировать собственный бизнес. Спрос на инструменты BI вырос. Впрочем, он сегодня независимо от обстоятельств пандемии быстро растет. Это один из трендов развития управленческого учета. Что касается образовательной сферы, то мы сразу собирались преимущественно работать в онлайн-формате. В 2020 году онлайна у всех было столько, что он стал давать тошнотворный эффект. Но в любом случае, аналитики пишут, что в ближайшие годы спрос на BI-инструменты и их внедрение будет расти на 30-40% в год. Так что будет актуально и само направление, и обучение ему.

— Как бы направления вы хотели развивать сами?

— Считаю, деятельность должна быть разной. Мне нужна возможность переключаться, думать о разных вопросах. Сложно поддерживать сразу несколько направлений, логичнее начинать с одного, потом вводить другое. Но так только в учебниках пишут.

Баланс во всем

— Как сегодня чувствует себя женщина в IT-сфере? Есть стереотип, что это не дружелюбная для них среда…

— В целом женщине сложнее, чем мужчине, как и в любой инженерной сфере. Ради авторитетной позиции приходится больше работать и совершать меньше промахов. Хотя иногда женщине, напротив, что-то прощают, поскольку «она же девочка». Но мужчины ведут себя по-разному. Однажды на тренинге для директоров мне встретился парень, который заявил, что женщина должна растить детей, а не руководить компанией. Некоторые относятся к женщинами-профессионалам либерально, а кому-то просто все равно. С годами сфера смягчается, но мужчины-сотрудники все равно приветствуются больше. В Томске я кроме себя знаю только трех женщин, руководящих IT-компаниями. Учитывая общее количество IT-компаний, это ничтожные цифры.

— Что можно делать с таким отношением?

— Работать, работать, и еще раз работать. Не только над задачами, но и над собой. Расти профессионально. Не бояться высказывать свое мнение, брать на себя ответственность, работать в команде. Если вспомнить литературу про женщин-начальников, то мне когда-то на старте на многое открыла глаза книжка под названием «Хорошие девочки не добиваются успеха в бизнесе». Там рассматривались типичные ошибки «хороших девочек» на пути к карьерным вершинам. Здесь речь даже не об IT, а о топ-менеджменте, направлении, тоже привлекающем девушек. Там упоминаются банальные вещи, например, что не стоит приносить пирожки на совещание. Желание женщины всех накормить, обустроить уют в офисе в каких-то моментах надо пресекать, оно может повредить. И мужчинам от природы легче проявлять инициативу. На банальном совещании они скорее выскажутся, а женщина промолчит. Из подобных крупиц складывается авторитет.

— Такие вещи нужно контролировать?

— Для начала надо проследить за собой, проанализировать, делаю ли я вещи, которые мне вредят, что я могла бы делать иначе, как ведут себя другие. Еще не менее сложная задача — баланс личной жизни и работы. Когда ты предприниматель, это всегда актуальный вопрос. Собственный бизнес — серьезная вещь, которая стремится поглотить все время и внимание. Важно понять — зачем оно мне надо, расставить приоритеты в жизни. Мужчинам гораздо проще дается то, для чего женщине приходится совершать сверхусилия. Это женщина будет отменять все планы, если ребенок заболел и его надо срочно забрать из сада. Мужчина вряд ли даже узнает об этом посреди рабочего дня. Обычно детьми занимается женщина. Здесь важно найти баланс для себя и для семьи.

Текст: Мария Симонова

Фото: Серафима Кузина

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