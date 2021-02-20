Сдать и не сдаться: в «Томскнефти» прошел первый этап ежегодный спартакиады

20 февраля 2021 / Партнерский материал / Фото: Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

В «Томскнефти» стартовала традиционная спартакиада. Очередной спортивный год сотрудники предприятия и дочерних сообществ начали со сдачи норм ГТО.

Соревнования «Комплекс нормативов ГТО» стали первым из 13 этапов спартакиады, которые будут проходить в течение всего года. Состязания состоялись в онлайн-формате, организатором выступил СОК «Нефтяник», имеющий хороший опыт проведения подобных мероприятий.

Сдача нормативов ГТО была включена в программу спартакиады «Томскнефти» в прошлом году. Опыт получился положительным, поэтому было решено продолжать. Правда, результаты спортсменов в зачет комплекса ГТО не идут. Но все желающие могут самостоятельно сдать нормативы и получить заветный значок.

— У этих соревнований несколько целей. Это и в целом популяризация спорта и здорового образа жизни среди работников предприятия, и популяризация конкретно сдачи нормативов. При проведении спортивных состязаний мы все эти цели учитываем, даем возможность участникам проверить свои силы, оценить, насколько они готовы, в чем стоит себя «подтянуть», — говорит ведущий специалист по спортивной работе спортивно-культурного комплекса первичной профсоюзной организации «Томскнефти» Алексей Верещака.

Принять участие в соревнованиях могли все желающие, имеющие достаточную физическую подготовку. Так как этап проходил в онлайн-формате, выполнить программу можно было в любое свободное время и в удобном месте, главное —снять видео и отправить организаторам.

В этому году комплекс нормативов включал в себя четыре базовых упражнения, рассчитанные на спортсменов разных уровней подготовки, которые можно выполнить практически в любых условиях. Это отжимания от пола, приседания, подтягивания на высокой и низкой перекладине и подъем туловища. Правда, в положение спартакиады «Томскнефти» внесли одно важное изменение — команды обязаны были выступать во всех дисциплинах, а не как раньше, по выбору.

Виктория Шереметьева, ведущий инженер сектора по работе с геоинформационными системами в области землепользования и землеустройства, принимала участие в сдаче нормативов ГТО уже второй раз. Отмечает, что подобные соревнования для нее — это, в первую очередь, проверка своих сил.

— Из всех упражнений мне сложнее всего даются подтягивания и отжимания, но все равно получилось показать неплохие результаты. Я старалась заниматься, пока «Нефтяник» был закрыт, а когда он снова заработал, начала ходить, несмотря ни на что. Приходилось вставать в семь утра, чтобы хотя бы попасть на тренировку, такая была очередь из желающих!

Виктория увлекается спортом с детства — занималась художественной гимнастикой, во время учебы в университете ходила на кроссфит и аэробику. И по-прежнему продолжает вести активный образ жизни.

— Первый раз я сдавала нормативы ГТО в рамках городского молодежного турнира. Безусловно желание получить тот самый заветный значок, есть и сейчас. Надеюсь, что в будущем осуществлю свою мечту. В онлайн-соревнованиях есть свои плюсы — ты можешь попробовать несколько раз, выбрать подходящее именно для тебя время. И показать в итоге свои лучшие результаты, — говорит Виктория.

Ирина Никитина, ведущий инженер специального (первого) отдела, поддерживает: принимать участие в онлайн-состязаниях ей было комфортно. Но все-таки не хватает привычных стартов, когда все спортсмены собираются вместе и соревнуются за право считаться лучшим.

— Для меня самое сложное упражнение — это подтягивание. Последний раз я подтягивалась, наверное, в школе! А вот отжимания люблю с детства. И смогла выполнить максимум — мне засчитали 49, но я сделала больше. В подобных соревнованиях я участвую второй год. В этот раз участвовать не планировала — младшей дочке исполнилось только три месяца, боялась, что подведу команду. Но своими результатами очень довольна, честно говоря, не ожидала. Спортом я занимаюсь давно. Я многодетная мама, и всех детей приучаю к спорту. Дочери танцуют, ходят на волейбол, сын занимается самбо. Старшая дочь участвует в президентских соревнованиях в школе, уже пятый год удерживает первое место среди школ города. И младшие тоже показывают хорошие результаты. Я за здоровый образ жизни и спорт.

По итогам соревнований «Комплекс нормативов ГТО» первое место второй год подряд заняла объединенная команда подразделений генерального директора, заместителей генерального директора по персоналу и социальным программам, по промышленной безопасности и команда первичной профсоюзной организации. Второе место досталось объединенной команде управления перекачки нефти и газа, управления подготовки и компримирования газа, первого заместителя гендиректора по производству — главного инженера. Третье — у команды ООО «Энергонефть Томск».

Следующим этапом спартакиады станут состязания по гиревому спорту, они состоятся в конце февраля. А на март запланированы лыжные гонки.

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: