Все на лыжи и коньки:

Как «Томскнефть» поддерживает спортивные увлечения сотрудников

16 декабря 2020 / Партнерский материал / Фото: АО «Томскнефть» ВНК

Современные компании все чаще делают ставку на здоровый образ жизни и поддерживают спортивные увлечения своих сотрудников.

«Томскнефть» в этом деле далеко не новичок. Компания постоянно проводит соревнования, выделяет средства на строительство и ремонт спортивных объектов, поддерживает спортивные команды, а также оплачивает прокат инвентаря на лыжных базах и катках для своих работников и их семей. И с каждым годом поклонников активного образа жизни среди них становится все больше.

Семья Мухамедьяровых Фото: АО «Томскнефть» ВНК

Семья Мухамедьяровых — лыжники с большим стажем. Вечером в будни или днем в выходные — их всегда можно увидеть на лыжне, едва ложится снег. Единственный день отдыха — среда, да и то лишь потому, что в этот день не работает лыжная база. Но и тогда Мухамедьяровы не сидят дома, отправляются на пешую прогулку.

— Мы начали ходить на лыжах с тех пор, как родился сын Артур, — рассказывает Альберт Мухамедьяров, начальник отдела информационных технологий. — Это одновременно и расслабляет и позволяет поддерживать мышечный тонус. А еще это возможность пообщаться с природой, подышать лесным воздухом, послушать птиц. Мы всегда стараемся разнообразить свой досуг не только сидением за компьютером, телевизором — стремимся пообщаться с природой, людьми.

В выходные дни Мухамедьяровы проходят по 4-5 км, в будни нагрузка поменьше — 2-3 км. Зимней темноты не боятся, говорят, наоборот, ночью в лесу совсем сказочно, особенно если стоит ясная погода и выходит луна. Пока температура не опускается ниже 20 градусов, при любой возможности Мухамедьяровы встают на лыжи. Артур сам освоил коньковый ход, когда пошел в первый класс. Сейчас учится уже в восьмом, и далеко обогнал в своем умении одноклассников.

Катаются Мухамедьяровы и на коньках, но говорят, что лыжи — любимое увлечение всей семьи. Вообще спортом занимаются круглый год — летом садятся на велосипед, бегают, ходят в бассейн. По возможности принимают участие и в спортивных соревнованиях, например в забегах «Лыжня России», «Кросс нации».

— Хочется сказать отдельные слова благодарности нашему градообразующему предприятию «Томскнефть» за то, что сотрудники имеют возможность заниматься спортом, кататься в свое удовольствие на лыжах, коньках, — говорит Айсылу Мухамедьярова, ведущий специалист отдела экологического нормирования. — Здорово, когда предприятие поддерживает стремление своих работников к здоровому образу жизни. Это очень важно, особенно в нынешней ситуации.

Семья Тельмановых Фото: АО «Томскнефть» ВНК

Игорь Тельманов, ведущий специалист отдела контроля технического состояния основных средств, впервые встал на коньки еще в детстве — катался во дворе. И сегодня старается не забывать свое увлечение, тем более что в Стрежевом построен крытый каток с искусственным льдом «Витязь». Два-три раза в месяц он выходит на лед. А вот сын и дочь — Максим и Лена — катаются каждые выходные.

— Спорт хоть в каком-то виде всегда присутствует в нашей жизни. Летом, конечно, очень скучаем по конькам, но ходим на стадион. В этом году там как раз поставили тренажеры, старались заниматься, — рассказывает Игорь Тельманов.

Максим так увлекся коньками, что записался на хоккей, сегодня он — нападающий команды. Тренировки проходят каждый будний день, но Максим говорит, что совсем не устает. Коньки для него и для сестры — всегда хорошая возможность весело провести время, познакомиться с новыми людьми. Но интереснее всего на катке с папой — можно и пообщаться, и поучиться друг у друга чему-то.

— «Томскнефть», первичная профсоюзная организация, — большие молодцы, что поддерживают увлечения сотрудников, дают возможность заниматься спортом не только взрослым, но и детям. Я часто встречаю на катке своих коллег, которые тоже любят спорт, это здорово объединяет, — говорит Игорь Тельманов.

Текст: Анна Мацковская

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

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