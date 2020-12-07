Заборы и благоустройство: в Томске на Усова начали устанавливать ограждения

7 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Пока в Калининграде начинают убирать лишние заборы, чтобы не портить город, в Томске их по-прежнему ставят.

На улице Усова, участок которой благоустраивался в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», начался монтаж металлических ограждений.

Ранее согласно проекту, на участке ул. Усова от ул. Белинского до ул. Вершинина установили «малые архитектурные формы», высадили крупномерные деревья, обустроили пешеходную зону, установили светильники, в том числе и «умные».

Напомним, работа над проектом благоустройства части ул. Усова в рамках эксперимента «Живой лаборатории» началась в 2018 году. В ней приняли участие представители вузов, городской и областной администрации, студенты, местные жители и ряд компаний. О том, как готовился проект и проводился эксперимент можно почитать в нашем материале.

История с заборами — общероссийская проблема. Практически в каждом населенном пункте горожане возмущаются тем, что ограждения вдоль дорог появляются вопреки здравому смыслу, эстетике и логике. Но установка дорожных ограждений, объясняют представители ГИЮДД и муниципалитетов в разных городах — это требование одного из ГОСТов, который отнесен к числу обязательных к исполнению. За выполнением закона обычно следит ГИБДД, оно же выписывает штрафы муниципалитетам, не установившим пешеходные ограждения.

Сами заборы называются «ограничивающее пешеходное ограждение» — устройство, предназначенное для «упорядочения движения пешеходов». Единственная задача этих ограждений, которую довольно сложно вычленить из массы регулирующих документов (утверждающих, но не поясняющих стандарты) это ограничение выхода пешеходов на проезжую часть.

ГОСТ Р 52289-2004. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств (фрагмент) Ограничивающие пешеходные ограждения применяют: — перильного типа или сетки на разделительных полосах шириной не менее 1 м между основной проезжей частью и местным проездом — напротив остановок общественного транспорта с подземными или надземными пешеходными переходами в пределах длины остановочной площадки, на протяжении не менее 20 м в каждую сторону за ее пределами, при отсутствии на разделительной полосе удерживающих ограждений для автомобилей; — перильного типа — у всех регулируемых наземных пешеходных переходов и нерегулируемых наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги или улицы на протяжении не менее 50 м. в каждую сторону от наземного пешеходного перехода, а также на участках, где интенсивность пешеходного движения превышает 1000 чел./ч на одну полосу тротуара при разрешенной остановке или стоянке транспортных средств и 750 чел./ч — при запрещенной остановке или стоянке.

Еще одна сфера применения ограничивающих ограждений — это предотвращение выхода на автодороги скота и диких животных. Но если в этом случае логика понятна, то в случае с горожанами, которых «упорядочивают» при помощи заборов даже на узких улочках, она теряется. Параллельно, непрерывно идущий в последние годы процесс отъедания у пешеходов все большего пространства для парковок и проезжей части окончательно превращает тротуары в малокомфортные «перегоны» между точкой А и Б.

Это мало согласуется со всеми программами по превращению городов в комфортную среду, и с идеями о развитии общественного транспорта, и продвижении туризма и здорового образа жизни. Ведь гулять по «огражденно-упорядоченным» улицам имеет мало общего с комфортом и безопасностью.

Фото: Вероника Белецкая

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