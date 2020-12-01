Томские волонтеры помогают с доставкой продуктов и лекарств пожилым людям

1 декабря 2020 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

В связи с продлением срока самоизоляции для людей в возрасте 65+ томский штаб по доставке продуктов и лекарств пожилым людям активно продолжает свою работу.

Как доставляют продукты и лекарства бабушкам и дедушкам с соблюдением мер безопасности и можно ли примкнуть к числу добровольцев, рассказываем в фоторепортаже.

Как рассказала «Томскому Обзору» координатор регионального волонтерского штаба Кристина Агафонова, Томская область была одним из десяти регионов, где помощь пожилым не останавливалась с марта. В октябре губернатор Томской области вновь продлил срок самоизоляции для отдельных категорий граждан, теперь пожилым людям нужна помощь извне.

«Большинство наших волонтеров составляют старшеклассники и студенты колледжей, техникумов и томских вузов, неравнодушные жители региона. Обслуживаем примерно 15-20 заявок в будние дни, в выходные их меньше. Наверное, многие думают, что мы не работаем», ­- отмечает Кристина Агафонова.

Оставить заявку можно по телефонам 8-800-200-34-11 (федеральная горячая круглосуточная линия) или 8 (3822) 90-15-59 (ежедневно с 9.00 до 18.00). Все заявки поступают в региональный волонтерский штаб, затем распределяются по добровольцам. Операторы уточняют что именно нужно купить и в каком количестве. Если для покупки медикаментов нужен рецепт, то волонтер может забрать его из поликлиники. Также в штабе все волонтеры получают защитные маски, антисептики и перчатки. У каждого волонтера есть специальный бейдж, который дает право бесплатного проезда на городском электротранспорте. С развозом продуктов и лекарств помогают также и автоволонтеры. Но в основном помогают с развозом продуктов и лекарств еще и автоволонтеры.

«Впервые я узнала про волонтерский штаб еще весной, когда требовались водители для развоза продуктов. Решила помочь. Сейчас снова не смогла пройти мимо. У меня бабушке 79 лет, ей дети и внуки помогают. А у кого-то такой помощи нет. Да и зимой передвигаться им сложнее, тем более с тяжелыми пакетами», -­ сообщает автоволонтер Александра.

В магазинах и аптеках все покупается по заявкам. Если возникают какие-либо проблемы в процессе закупки, например, не оказывается нужной марки молока, то тогда волонтеры сразу звонят из магазина заказчикам. Стандартный список продуктов включает в себя масло, яйца, молоко, муку, сыр, овощи, фрукты и лимоны. Иногда пожилые люди настаивают, чтобы продукты были куплены только в определенном магазине. К их требованиям всегда прислушиваются.

При передаче заказа волонтеры соблюдают необходимую дистанцию и доставляют покупки до квартиры, внутрь они не заходят.

«Я начал работать в октябре, когда штаб объявил дополнительный набор волонтеров. Учусь в политехническом техникуме и в свободное время занят в штабе. Узнал из группы ВК про волонтерскую деятельность, решил помочь», — говорит волонтер Хайдар.

Пока никто не дает прогнозов, как долго будет работать волонтерский штаб, но помощь пожилым людям будет осуществляться точно до Нового года. Чтобы стать волонтером, можно оставить заявку на сайте или по номеру телефона 8 (3822) 90-15-59.

Текст: Виктория Полторяк

Фото: Серафима Кузина

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