Мармелад и сосновый сироп. Томичей приглашают проголосовать за местные продукты в конкурсе «Вкусы России»

27 ноября 2020 / Партнерский материал / Фото: Ольга Цыганкова

До 2 декабря на сайте конкурса «Вкусы России» можно проголосовать за региональные бренды продуктов питания. Производители из Томской области представили на конкурс 13 различных брендов — от кедрового молока до маринованных белых грибов.

Сегодня мы рассказываем о двух продуктах — участниках конкурса: хвойном сиропе для иммунитета и сибирском мармеладе.

Средство для иммунитета

Сироп «Иммуносиб» — густой, сладкий, хвойный и, как утверждают производители, очень полезный для профилактики вирусных заболеваний и при первых симптомах их возникновения. Состав, с одной стороны, очень прост и не вызывает сомнений в эффективности — экстракты сосновой почки и зеленой сосновой шишки, имбирь, а также лимонная кислота, сахар и вода в качестве вспомогательных ингридиентов. С другой стороны, собрать все компоненты в один продукт непросто: по словам исполнительного директора компании «Экофуд» Александра Новикова, производство одной партии занимает три дня.

— Наши специалисты разработали сироп «Иммуносиб» на основании исследований японских и американских ученых, — говорит Александр Новиков. — Почти ежедневно мы получаем положительные отзывы на продукт. Он действительно снимает первые признаки простудных заболеваний, обладает отхаркивающим эффектом, помогает органам дыхания восстановиться.

Хвойное сырье для «Иммуносиба» заготавливают в Томской области. Сосновые почки длиной 2,5 см и зеленые шишки можно собирать всего 10-14 дней, во второй половине мая, и за это время нужно заготовить сырье на весь оставшийся год. Предприятие как организует собственные бригады сборщиков, так и закупает сырье у местных поставщиков. В следующем году, например, стоит задача собрать порядка 10 тонн сырья.

Сейчас «Иммуносиб» зарегистрирован как продукт питания и продается в ряде крупных сетевых магазинов. В начале 2021 года производитель завершит процедуру государственной регистрации, и продукт можно будет купить в аптеках. Для проведения дополнительных клинических исследований компания планирует привлечь своего индустриального партнера — СибГМУ.

Сибирский мармелад

Особенность сибирского мармелада — его натуральный состав. Он состоит из цельных ягод, заметны даже косточки и мякоть. Сладость ему придает, в основном, мед, глюкозного сиропа немного. Сначала ягоды варятся в баках, потом массу разливают по формам, сушат 12 часов и упаковывают. Линейка вкусов очень широкая — от клюквы до крыжовника.

Несмотря на простоту состава, идеальную рецептуру и технологию разрабатывали полгода, методом проб и ошибок. Важно было достичь такого соотношения ингредиентов и условий сушки, чтобы он хорошо застывал, но не пересыхал, не покрывался сахарной корочкой, а также долго хранился без добавления консервантов.

— Спрос на натуральные продукты постоянно растет, а производителей мармелада без искусственных пищевых добавок в России не так уж и много, — говорит директор предприятия. — Наше оборудование позволяет выпускать до тонны мармелада в день и обеспечивать им потребителей не только Сибири, но и других регионов России и мира.

По правилам Первого национального конкурса «Вкусы России» можно поддержать своим голосом по одному бренду из трех разных регионов страны. В конкурсе 8 номинаций и 24 финалиста. Итоги народного голосования будут подводить с 9 до 20 декабря.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Серафима Кузина

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