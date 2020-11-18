Займы под залог недвижимости: как взять деньги грамотно и безопасно

18 ноября 2020 / На правах рекламы

Финансовые эксперты рассказывают, где и как можно взять заём под залог недвижимости и самое главное, как не попасться в ловушку к мошенникам и черным кредиторам. Также разберем, как работает закон о запрете выдачи займов под залог жилья, и что именно он запрещает.

Начнем с самого главного и важного – как вы можете защитить себя от мошенников? Только с помощью знаний и юридической грамотности. Наша компания Кредит-Финанс предоставляет займы под залог , мы работаем в рамках закона и работаем над тем, чтобы юридически грамотного населения становилось больше!

Поэтому делимся самым важным правилом: оформляя займы под залог недвижимости, никогда не подписывайте договоры купли-продажи и договоры дарения.

Все истории о мошенничестве, связанные с лишением права на жилые дома, квартиры, к сожалению, стали возможны из-за того, что клиенты подписывали при оформлении займа либо договор купли-продажи, либо договор дарения жилья с условием, что после погашения займа имущество будет возвращено обратно в собственность по такой же сделке.

Каким образом действуют мошенники?

Путем обмана они побуждают вас подписать договор купли-продажи или дарения. Аргументы могут быть разные: это для вашей же безопасности, для надежности, так будет ниже процентная ставка, или что это вообще ни на что не влияет и чистая формальность, для вашего же удобства. Якобы жилью ничего не грозит. Ложь и чушь. Запомните раз и навсегда: подписывая договор купли-продажи или договор дарения и предоставляя его в МФЦ или Росреестр на регистрацию, вы фактически передаете право собственности на свою недвижимость постороннему человеку, указанному в договоре покупателем или одаряемым, то есть мошеннику.

Для оформления займа под залог недвижимости закон не требует подписание такого рода документов.

И таким образом, пользуясь юридической безграмотностью населения, мошенники совершают преступления по вышеописанному сценарию.

Какие документы для займа под залог недвижимости нужны по закону?

Для получения займа под залог недвижимости оформляются два документа: Договор займа и Договор залога недвижимости (ипотеки). Только Договор ипотеки передается на регистрацию ограничения ипотекой и не влечет перехода права собственности на жилье. Получение займа под залог недвижимости лишь ограничивает ваше право продать ее до погашения займа.

Можно ли брать займы под залог недвижимости?

Можно! Только нужно соблюсти определенные условия. Согласно Федеральному Закону № 151-ФЗ от 02.07.2010 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», с 1 ноября 2019 года всем микрофинансовым организациям запрещено выдавать физлицам займы под залог жилья.

Закон работает уже год, за это время микрофинансовые организации и наша компания в частности, встретились с большим количеством вопросов от клиентов, которые были в недоумении, ведь согласно последнему закону им не предоставят потребительский заем под залог жилой недвижимости.

Сразу отметим, 2 важных фактора:

Под действие закона не попадают МФО, в которых учредителями являются публичные образования (РФ, её субъекты и муниципалитеты). Право выдавать ипотечные займы сохранилось за кредитными кооперативами. Размер ставок по таким займам ограничивает Центробанк.

Теперь давайте обратим вниманием на саму формулировку закона. Звучит она следующим образом.

МФО не вправе выдавать займы физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, обязательства заемщика по которым обеспечены залогом:

жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица – залогодателя по такому займу;

доли в праве на общее имущество участника общей долевой собственности жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица – залогодателя по такому займу;

права требования участника долевого строительства.

Рассмотрим детальнее.

Во-первых, в законе запрет распространяется только на потребительские займы для физических лиц. Если вы юридическое лицо или индивидуальный предприниматель и получаете заём для ведения предпринимательской деятельности, то вы не попадаете под законодательный запрет передать в залог жилую недвижимость.

Во-вторых, если у вас в собственности есть нежилая недвижимость – коммерческая, например, склад, офис, гараж, ангар, магазин, кафе, земельный участок в том числе, получение займа физлицом под залог такой недвижимости будет соответствовать закону.

В-третьих, в законе идет речь о целях займа. Цели должны быть связаны с ведением бизнеса. Исходя из этого, МФО может выдавать займы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям под залог недвижимости, в том числе жилой.

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